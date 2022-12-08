«Единая Россия» создала региональное отделение в Херсонской области

В состав регионального политсовета Херсонского отделения «Единой России» вошли врио главы региона Владимир Сальдо, представители общественности, социальной сферы, администрации региона, участники гуманитарной миссии партии.

ОТРАЖЕНИЕ ПРОГРАММЫ НА «ЗЕМЛЕ»

«Единая Россия» шла на выборы депутатов Госдумы с народной программой, в которой нашли отражение более 2,5 млн наказов с мест. Совсем недавно основные положения народной программы были подкреплены принятием федерального бюджета на предстоящую трехлетку. И сегодня, формируя региональное отделение в Херсонской области, наша главная задача – в короткую перспективу сделать все, чтобы каждый элемент народной программы нашел свое отражение на этой земле. Это детские сады, школы, поликлиники, больницы, социальная поддержка граждан, качественные дороги, многие другие вопросы. От того, насколько эффективно это всё будет реализовано здесь, будет зависеть главное: комфорт, спокойствие, благополучие жителей Херсонской области», - отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, выступая на заседании общего собрания Херсонского отделения партии, которое прошло в Геническе.

Он также подчеркнул, что Херсонское региональное отделение должно работать так же эффективно, как и другие в стране.

«Необходимо сформировать всю партийную инфраструктуру, открыть местные, первичные отделения, общественные приемные «Единой России». Центральный исполнительный комитет окажет не просто методическую и координационную поддержку, а вместе с вами руками будет выстраивать эту работу», - сказал Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета, представляя кандидатуру врио секретаря Херсонского отделения «Единой России» Игоря Кастюкевича, напомнил также, что он с первых дней координирует работу гуманитарной миссии в регионе и недавно был награждён Орденом Мужества.

«Гуманитарная миссия «Единой России» в Херсонской области продолжается и будет продолжаться», - подчеркнул Андрей Турчак.

В свою очередь, Игорь Кастюкевич отметил, что партия работает как над решением проблем людей, которых не затронула эвакуация, так и эвакуированных из Херсона и части левобережья.

«Работы у регионального отделения партии будет много. Уверен, что многие жители, которые сейчас находятся в других регионах России, захотят вернуться на херсонщину. Учитывая, что здесь тоже заработает программа по выплатам и жилищным сертификатам. Эти люди тоже должны рассчитывать на нашу поддержку. У партии здесь есть слаженная команда и все, что нужно, чтобы жители региона чувствовали защиту и поддержку, - сказал секретарь Херсонского отделения партии.

ВСТУПИТЬ ГОТОВ КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ

О желании вступить в партию заявили уже более тысячи жителей области. Исполком регионального отделения возглавит депутат Челябинского законодательного собрания Денис Моисеев, который на протяжении нескольких месяцев принимает активное участие в гуманитарной миссии партии в регионе.

«С первых дней «Единая Россия» помогает херсонцам. Мы уже не представляем себя без наших друзей и помощников. Будем работать вместе на общий результат», - отметил на заседании общего собрания регионального отделения партии врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

В организации социальной поддержки жителям Херсонской области помогут общественные приёмные партии. Они будут открыты в ближайшее время.

Ранее региональные отделения «Единой России» были открыты в ДНР, ЛНР и Запорожской области. В Донецкой Народной Республике секретарём реготделения партии избран врио главы региона Денис Пушилин, в Луганской Народной Республике – председатель Народного Совета Денис Мирошниченко, в Запорожье – глава ВГА Мелитополя Галина Данильченко. Таким образом, «Единая Россия» завершила процесс создания региональных отделений партии во всех новых регионах.