Цифровой код будущего

Школьники учатся создавать технологии будущего уже сегодня. Фото: Shutterstock

Цифровая жизнь стала нашей повседневной реальностью. Купить продукты на неделю, оплатить кредит, записаться в поликлинику и проверить электронный дневник ребенка, - это всего лишь часть задач, которые можно решить в пару кликов, а отсутствие выхода в интернет буквально парализует нашу жизнь. Однако за таким цифровым благополучием стоят сотни тысяч ИТ-специалистов, дефицит которых на российском рынке в настоящий момент составляет от 500 тыс. до 1 млн. человек.

Вырастить будущих ИТ-профессионалов призваны доступные образовательные программы по самым востребованным ИТ-специальностям, которые реализуются по национальному проекту «Цифровая экономика». Подготовка ИТ-кадров, как и в других сферах, начинается со школьной скамьи. Для школьников доступны бесплатные курсы программирования «Код будущего» и обучающие программы по искусственному интеллекту от Сириус.Курсов, такие как «Знакомство с искусственным интеллектом» и «Введение в машинное обучение».

- Интерес к информационным технологиям среди школьников значительно растет - ЕГЭ по информатике в прошлом году сдавал каждый шестой абитуриент, - говорит Евгения Швыркунова, директор Департамента координации федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» Университета 2035. - Получать базовые навыки программирования и понимать траекторию развития необходимо как можно раньше: в сфере информационных технологий задействовано большое число специалистов и направлений, и только используемых языков программирования в мире насчитывается более трехсот. В профильных ИТ-классах этому уделяется достаточно внимания, но мы видим, что навыки программирования востребованы в любой отрасли экономики: от медицины до сельского хозяйства, и с каждым годом необходимость знаний алгоритмики и программирования только увеличивается, ведь это серьезное преимущество при трудоустройстве.

ЯЗЫК ДЛЯ РОБОТА

Чтобы любой ученик 8 - 11 класса смог научиться программированию и найти свое призвание, в 2022-м году был запущен проект «Код будущего». На курсах школьники могут не только получить углубленные знания и навыки в области программирования, которые пригодятся для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, а также для участия в олимпиадах и хакатонах - соревнованиях IT-разработчиков, - но и помогут создать свой учебный проект. К обучению по «Коду будущего» приступили уже более 130 тыс. школьников, среди них был и 16-ти летний Николай Козлов из Пензы.

- Обучение языку программирования Python проходил на одной из образовательных платформ.

Платформа оказалась очень удобной. Особенно мне подошло то, что учиться можно, как если бы преподаватель действительно был рядом, мы могли задавать ему вопросы и выполнять задания в режиме реального времени, - рассказывает Николай Козлов. - За время обучения я написал программу для запоминания формул по физике. В будущем собираюсь стать инженером - программистом и работать над программами для роботизированных машин.

В 2023 году на курсы по программе «Код будущего» поступят не менее 140 тыс ребят. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Новый набор на проект «Код будущего» начнется в июне 2023 года. Записаться можно будет на Госуслугах по ссылке. На 2-х летние курсы по программированию собираются принять не менее 140 тыс. ребят.

В свою очередь, если молодым людям интересен мир искусственного интеллекта, то тут стоит присмотреться к образовательным программам «Сириус.Курсов». В феврале 2023 года для школьников 7-11 классов, благодаря федеральному проекту «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика», стартовало бесплатное обучение на онлайн-курсах «Знакомство с искусственным интеллектом» и «Введение в машинное обучение».

На курсе «Знакомство с искусственным интеллектом» эксперты крупнейших технологических компаний и университетов рассказывают о применении ИИ-технологий в медицине и финансовой сфере. В планах авторов курса - постоянно пополнять программу и приглашать компании из других отраслей. В результате школьники познакомятся с последними разработками и получат представление о возможностях и областях применения ИИ. Курс «Введение в машинное обучение» сосредоточен на создании алгоритмов, которые лежат в основе современного искусственного интеллекта, например, в голосовых помощниках, чат-ботах и поисковых системах с индивидуальными рекомендациями. Чтобы создавать такие алгоритмы машинного обучения самостоятельно, школьникам нужно уверенно владеть школьной программой математики и иметь базовые навыки программирования.

Обучение машин

- Курс «Введение в машинное обучение» помогает глубже познакомиться с областью искусственного интеллекта, понять, как она устроена изнутри, и определиться с дальнейшими направлениями в проектах и темах для личного развития, - делится впечатлениями Эдуард Байметов, 11-классник из Камчатского края. - Курс составлен очень подробно, в нем представлен большой объем теории, подкрепленный очень интересными заданиями, так что можно полностью усвоить разобранные темы.

10-классник Олег Мазняк из Ростовской области - уже опытный участник дистанционных программ «Сириуса». Освоил курсы по языкам программирования Python, C++, математике и физике.

ВОПЛОЩАЯ МЕЧТУ

- Именно программа «Введение в машинное обучение» приблизила меня к моей мечте - создавать искусственный интеллект, который способен решать задачи без участия человека, - говорит Олег Мазняк. - Масштаб проблемы вначале пугал, но объяснения логики работы нейронных сетей оказались понятными и исчерпывающими. Сейчас готовлю проект на базе нейронных сетей для конкурса «Большие вызовы».

Новые образовательные курсы в сфере информационных технологий - это настоящий трамплин в будущее для сегодняшних талантливых школьников. Партнерами на проекте «Код будущего» в 2022 году стали ведущие вузы и образовательные платформы страны: Учи.Дома, Университет Иннополис, 1С-Образование, Maximum Education, Академия «Просвещение», Школа программистов, Алгоритмика, Мобильное электронное образование, Фоксфорд, Университет Синергия, МФТИ, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, МГТУ имени Н.Э. Баумана, Московский городской педагогический университет, Волгоградский государственный технический университет, Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова, Финансовый университет при Правительстве РФ, Томский государственный университет.