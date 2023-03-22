Пять интересных фактов о полете в космос Анны Кикиной: зачем россиянка летала на американском корабле и готовила оливье

Кикина стала шестой женщиной космонавтом в нашей стране Фото: EAST NEWS

Сегодня в московском аэропорту Домодедово встречали Анну Кикину - единственную женщину в отряде космонавтов Роскосмоса. Анна вместе в экипажем SpaceX Crew-5 провела на орбите полгода и вернулась на Землю 12 марта, их корабль приводнился в акватории Мексиканского залива. Прежде чем вернуться домой, россиянке пришлось пройти короткий период реабилитации. Кикина стала шестой женщиной космонавтом в нашей стране, а всего в космосе побывали уже более семидесяти представительниц прекрасного пола. И, тем не менее, каждый полет - особенный.

1. Почему Анна летала на SpaceX Crew-5?

Изначально Анна готовилась лететь на корабле “Союз” с Прокопьевым и Петелиным, но в июле 2022 года, несмотря на сложную политическую ситуацию, «Роскосмос» и НАСА договорились о совместной программе перекрестных полетов. Ее смысл в том, чтобы независимо от всевозможных ЧП, в российском сегменте МКС обязательно присутствовал хотя бы один наш космонавт, а в американском сегменте - один американец. Поэтому Анна Кикина была включена в состав SpaceX Crew-5. До этого россияне 20 лет не летали на американских ракетах. Кстати, командиром экипажа тоже была женщина-астронавт Николь Манн. Компанию девушкам составили американец Джош Кассада и опытнейший японский астронавт Коити Ваката, для него это была пятая звездная командировка.

2. Кто занял ее кресло в российском корабле?

Соответственно место Анны Кикиной в нашем “Союзе МС-22” получил астронавт НАСА Франсиско Рубио. К слову, ЧП из разряда тех, от которых хотели подстраховаться программой перекрестных полетов, произошло на орбите во время полета Анны. Корабль «Союз МС-22» получил повреждения от удара микрометеорита. Рассматривались разные сценарии продолжения российской миссии, в итоге решили нынешний экипаж МС-22 оставить на МКС до осени (первоначально он должен был вернуться 18 марта 2023 года).

3. Зачем Анна спала на потолке?

Россиянка входила в состав экипажа NASA, но работала в российском сегменте по нашей программе. У нее была собственная каюта в новеньком модуле «Наука», который пристыковали к МКС в 2021 году. Любопытно, что каюту смонтировали по земным ориентирам на потолке. В невесомости же понятия «потолок» и «пол» очень условны. Мужчины - Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин - ночевали в соседнем модуле «Звезда».

4. Как накормила американцев салатом оливье

Анна выполнила большую программу научных исследований в области физики, биологии, физиологии. Например она проводила эксперименты по печати человеческих тканей и органов на 3D-биопринтере. Некоторые результаты работы Анны найдут применение в сосудистой медицине, а другие будут использованы во время выполнения российской лунной программы. Кстати, именно Кикина, управляя камерами европейского робота-манипулятора, нашла повреждение в системе охлаждения корабля МС-22. При этом она успешно справлялась с обязанностями хозяйки МКС. Например, на Новый год приготовила салат оливье, для которого предусмотрительно захватила с собой майонез. Кстати, в этом полете русские и американцы впервые обменялись новогодними подарками. Раньше подарки практиковались только на день рождения кого-то из космонавтов

5. Кто ждал Анну на Земле

Супруг Анны - Александр Сердюк, работает старшим тренером-преподавателем Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. Кстати, 5 октября он провожал жену в полет, и наблюдал, как ракета Falcon 9 стартовала с космодрома имени Кеннеди во Флориде. При этом Александр выступал не как супруг, он был членом команды специалистов ЦПК, обеспечивающих предполетную подготовку Анны.

Детей у пары пока нет.