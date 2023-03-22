США и Германия скрывают правду о "Северных потоках": недавний визит Шольца в Вашингтон обнажил факты

Раскрыта тайна переговоров Байдена и Шольца Фото: REUTERS

Знаете, как приятно оказаться умным и проницательным? 8-го марта на сайте "КП" вышла моя колонка "Спецоперация по спасению США? Раскрыта тайна переговоров Байдена и Шольца", в которой ваш покорный слуга предположил, что с большой долей вероятности скоропостижный визит Шольца в Вашингтон 3-гго марта к "деду на перфокартах" был операцией по спасению Байдена после разоблачительного расследолвания Сеймура Херша о подрыве "Северных потоков".

Внимание на себя обращали сразу несколько обстоятельств: внезапный характер, отсутствие общения с журналистами после переговоров, срочный обратный вылет и еще ряд деталей. Не скрою, я был уверен, что дело так и обстояло, смущало лишь одно соображение: неужели Германия стала окончательным лакеем на уровне: "Чего изволите, барин, все исполню"? То есть после всех снесенных Шольцем и немцами оскорблений, тасканий за ухо и прочих барских ласк это как бы уже подразумевалось само собой, но хотелось думать, что есть еще какая-то надежда для немцев, и все было не так.

Но не срослось. Сеймур Херш выпустил вторую часть своего расследования, в котором со ссылкой на свои источники подтвердил все выводы вашего покорного слуги. Публикация называется "Прикрытие. Администрация Байдена продолжает скрывать свою ответственность за разрушение трубопроводов «Северного потока»"

- В начале марта Байден принимал Шольца в Вашингтоне. Поездка включала только два публичных мероприятия — краткий обмен комплиментами между Байденом и Шольцем без каких-либо вопросов и интервью CNN с Шольцем, который не касался обвинений в диверсии на трубопроводе, - пишет Херш. - Канцлер прилетел в Вашингтон без представителей немецкой прессы на борту, и два мировых лидера не собирались проводить пресс-конференцию после переговоров, как это обычно бывает на таких встречах высокого уровня.

- Вместо этого позже сообщалось, что Байден и Шольц провели 80-минутную встречу, большую часть времени на которой не присутствовали помощники, - отметил далее Херш. - С тех пор ни одно из правительств не обнародовало никаких заявлений или письменных договоренностей, но кое-кто, имеющий доступ к дипломатической разведке, сказал мне, что было обсуждение разоблачения расследования, и в результате определенным элементам ЦРУ было предложено подготовить прикрытие в сотрудничестве с немецкими разведданными, которые предоставили бы американской и немецкой прессе альтернативную версию уничтожения "Северного потока-2". Агентство (ЦРУ) должно было "стимулировать систему" (мейнстримные СМИ стран Запада – прим. авт.) в попытке опровергнуть утверждение о том, что Байден отдал приказ об уничтожении трубопроводов.

То есть мы помним, как практически одновременно выстрелили ведущие американские и немецкие газеты своими "схожими до степени смешения" версиями про какую-то якобы проукраинскую группу. И теперь, благодаря Хершу, мы знаем, что это "ж-ж-ж" было не просто так, а операцией спецслужб, причем одновременной как со стороны ЦРУ, так и, скорее всего, Федеральной разведслужбы Германии (БНД - Bundesnachrichtendienst, BND), которая подконтрольна ведомству федерального канцлера Германии.

- Две недели назад, после визита канцлера Германии Шольца в Вашингтон, спецслужбы США и Германии попытались усилить затемнение, снабдив New York Times и немецкий еженедельник Die Zeit ложными историями прикрытия, чтобы опровергнуть сообщение о том, что Байден и американские оперативники были ответственны за разрушение трубопроводов, - резюмирует знаменитый американский журналист. - Помощники по связям с прессой Белого дома и ЦРУ последовательно отрицали, что Америка несет ответственность за взрыв трубопроводов, и этих формальных опровержений было более чем достаточно для пресс-службы Белого дома. Никакой репортер еще не спросил пресс-секретаря Белого дома, поручил ли Байден официально американскому разведывательному сообществу провести глубокое расследование и выяснить, кто именно совершил это деяние в Балтийское море.

- По словам источника в разведывательном сообществе, президент этого не сделал и не сделает, - делает вывод Херш. - Потому что он знает ответ.

А вот нам почему-то кажется, что парламентское расследование в США и ФРГ не помешает, как и дача показаний сотрудников спецслужб и редакторов газет под присягой, мягко говоря, не помешают. Благо, и опыт имеется соответствующий. Именно под присягой американские агенты и военные были вынуждены в свое время раскрыть позорные секреты операции "Иран-Контрас", разоблачение которой испортило не один десяток карьер.