Вашингтон отдаст Киеву старые «Aбрамсы» Фото: EAST NEWS

Три топора переплавят на орала

Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении нивелировала до роты противника, две бронемашины, три пикапа, самоходку «Гвоздика» и гаубицу Д-30. «Западная» группировка войск на Купянском направлении уменьшила силы врага на 50 бойцов, две бронемашины, два автомобиля, самоходную гаубицу 2С3 «Акация». «Южная» группировка войск на Донецком направлении вывела из строя три роты «воинов света», три бронемашины, три автомобиля, САУ «Акация» и гаубицу Д-20. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесла такой урон: до 40 украинских бойцов, три автомобиля и очередная американская артсистема М777 ( три топора). А в Зализничном Запорожской области разбит склад топлива 102-й бригады теробороны. Наши ВКС над Малыми Крынками Харьковской области сбили вертолет Ми-8 ВСУ. А российские ПВО за сутки приземлили 26 беспилотников и три реактивных снаряда РСЗО HIMARS. Полеты во сне и пролеты наяву.

«Воины света» бросают раненых умирать

Андрей Марочко, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, сообщил, что бойцы ВСУ зачастую бросают на поле боя своих раненых сослуживцев. Такие случаи отмечены, например, после неудачной попытки контратаковать российские подразделения на купянском участке. Так, в районе украинских позиций между населенными пунктами Новоселовское и Стельмаховка выявлены тела брошенных бойцов ВСУ, которые явно умерли от ран. Отставной офицер подчеркнул, что после неудачной попытки прорыва некоторые украинские солдаты, получившие ранения, были живы еще много часов. Но никто с украинской стороны не попытался их эвакуировать. И, по словам Марочко, «поскольку свои им не оказали никакой помощи, эти солдаты скончались по истечении некоторого времени». «Воины света» продолжают бродить во тьме своих страхов.

Украинские дроны сбивают русские морячки

Михаил Развожаев, губернатор Севастополя, сообщил, что морские дроны уничтожены утром в среду на подходе к городу-герою, боевые корабли не повреждены. Развожаев заявил: «Ранним утром наш флот отбил атаку надводных беспилотников. Уничтожено три объекта. Они пытались проникнуть в бухту. Моряки по ним успешно вели огонь из стрелкового оружия. А ПВО отработало успешно по воздушной цели. Военные корабли не пострадали». Спустя несколько часов уже министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что два аппарата противника были уничтожены старшим матросом контрактной службы Мариной Фалеевой и главной старшиной Татьяной Целуйко. Глава российского оборонного ведомства поручил представить девушек к наградам и выписать им денежные премии. О чем Сергей Кужугетович заявил в ходе заседании Коллегии Минобороны. Если в дозоре Татьяна с Мариной ничто не проскочит в нашу «марину».

Аэродром Одессы получил ответку за Джанкой

В ночь на среду был нанесен точечный удар по аэродрому в Одессе, откуда украинские беспилотники в понедельник атаковали мирный крымский Джанкой. Удар по аэродрому «Школьный» в Одессе был нанесен крылатыми ракетами и барражирующими боеприпасами «Герань-2». Информацию военкоров позже подтвердило Минобороны РФ, уточнив, что в результате уничтожено два ангара с вооружением и военной техникой украинской армии. Также в среду 22 марта объявлялась тревога в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях и на подконтрольной Киеву части Запорожской области и ДНР. Позже к ним добавились Житомирская, Черкасская и Хмельницкая области, а также Киев и Киевская область. Когда в «Школьном» выучат урок?

СКР привлечет к уголовной ответственности прокуроров и судей Украины

Всех тех прокуроров и судей незалежной, что причастны к вынесению незаконных приговоров в отношении парламентариев РФ, Следственный комитет России привлечет к уголовной ответственности. Ранее поступала информация, что двум десятков депутатам Госдумы в Киеве легким движением руки вынесены заочные приговоры. От тюрьмы и от сумы не зарекайся, ну а если ты судья — то покайся.

Вашингтон отдаст Киеву старые «абрамсы»

Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона, сообщил, что Вашингтон поставит Киеву устаревшие танки «абрамс» серии М1А1. К осени. По его мнению, это позволит ускорить сроки поставок и быстрее доставить нужную технику в незалежную. Напомним, пресс-секретарь Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что в Соединенных Штатах день и ночь трудятся над скорейшей поставкой этих танков Киеву. Напрасные слова, виньетка ложной сути.

Венгры ждут всплеска миграции из-за конфликта вокруг незалежной

Петер Сийярто, глава МИДа Венгрии, сообщил, что власти его страны ожидают, что продовольственный кризис в результате конфликта в самостийной ведет к всплеску нелегальной миграции. Вот что он заявил в среду на пресс-конференции с коллегой из Боснии и Герцеговины Элмедином Конаковичем: «Война по соседству с нами вызвала глобальный продовольственный кризис. Мы ожидаем роста миграции. В прошлом году мы задержали 265 тысяч нелегальных мигрантов на наших южных и восточных границах». Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан сказал, что санкции в отношении России приведут к голоду и невиданной миграции. И этот поток беженцев уничтожит страны на его пути, припугнул Орбан Евросоюз. Поздно пугать, пора тикать.

У Германии появилась скорострельная Анка-пулеметчица — в Киеве

Анка Фельдхузен, посол ФРГ в Киеве, заявила, что на границе Украины и России необходимо возвести «прочную стену» в рамках сдерживания Москвы. 56-летняя экс-преподаватель английского и славистики заявила: «Целью должно быть сдерживание России. Да, это наша цель. Как ее достичь? Поставка оружия — одна из составляющих… Но на границе с Российской Федерацией должна быть очень-очень эффективная и прочная стена…». Граница между двумя странами превышает 2 тысячи километров. Был такой украинский премьер Яценюк. Он тоже строил стену с «мордором...» Стены нет, а сотни миллионов на счету «строителя» есть.

Братислава дарит Киеву старенькие МиГ-29 и гордится этим

В Словакии технические специалисты из незалежной принимают истребители МиГ-29, которые Братислава «передает в дар» Киеву. Об этом сообщил и.о. министра обороны Словакии Ярослав Надь. По его словам, украинские спецы привезли необходимые для замены в этих истребителях, выпущенных в конце 1980-х годов, агрегаты и детали. И это правильно, а то вон македонцы подсунули Украине несколько неисправных Су-25, которые купили у того же Киева 22 года назад — и рады, что отчитались о «борьбе за демократию». Хотя, конечно, дареному коню в зубы не смотрят, но если это конь будет только ржать да гадить...