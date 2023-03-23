Ученые назвали идеальный для здоровья способ приготовления зернового кофе

Скандинавы – мировые рекордсмены в по количеству выпиваемых чашек кофе на человека Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Споры между фанатами различных способов приготовления кофе напоминают классическую непримиримую войну остроконечников и тупоконечников. Существуют два основных лагеря:

1. Ценители нефильтрованного кофе заваривают молотые зерна в чашке, во френч-прессе или варят в турке.

2. Им противостоит армия любителей фильтрованного кофе: он получается если вы пьете напиток из кофе-машины или процеживаете кипяток через специальный фильтр-воронку.

По логике вещей при первом способе приготовления напитка молотый кофе дольше подвергается воздействию высокой температуры, поэтому выделяет больше веществ, повышающих уровень холестерина в крови. Но при этом вкус более насыщенный. Второй способ, должен быть более безопасным для сердца и сосудов.

Новый «подход к снаряду» сделали ученые из Нидерландов и из Норвегии и Швеции . Спор по поводу вкуса они оставили за скобками, и выясняли только один, но важный момент: какой способ заваривать кофе наиболее безопасный с точки зрения повышения уровня вредного холестерина и, соответственно, здоровья сердца.

Скандинавы – мировые рекордсмены в по количеству выпиваемых чашек кофе на человека. Несколько чашечек кофе в день для среднего норвежца - это стандартная норма. Поэтому викинги подошли к исследованию основательно: в течении 20 лет они наблюдали за 508 747 мужчинами и женщинами в возрасте от 20 до 79 лет. Они пили кофе, приготовленный разными способами.

Медики следили, как в крови кофеманов с годами повышается уровень вредного холестерина ЛПНП (липопротеиды низкой плотности), и как это связано с инфарктами, ишемической болезнью и прочими сердечными драмами.

Вывод оказался неутешительным для сторонников заваривать кофе в турке: подсчеты показали, что одна чашка нефильтрованного кофе содержит примерно в 30 раз больше веществ, повышающих холестерин.

Голландское исследование по охвату было гораздо скромнее: они наблюдали 107 молодых людей в течение 12 недель. Но тоже не смогли порадовать сторонников турки и френч-пресса. Исследование показало, что нет разницы между теми, кто пил фильтрованный кофе и вообще обходился без него (это была контрольная группа). А вот у тех, кто предпочитал готовить кофе без фильтра, холестерин всего за 9 недель подскочил аж на 10%.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Врач-терапевт Алексей Водовозов: Выпейте кофе и успокойтесь!

Такие данные, кажется, способны довести любителей нефильтрованного кофе до инфаркта. Но не надо все принимать так близко к сердцу, считает известный популяризатор науки, врач-терапевт и токсиколог Алексей Водовозов.

- Исследования, подобные норвежскому или голландскому, – наблюдательные. Информация в них получена самым ненадежным способом – из опросников, - рассказал KP.RU Алексей Водовозов.

Например, авторы норвежского исследования пользовались результатами одного единственного опросника, в котором люди могли неверно определить, сколько кофе они выпивали. Потому что в опросниках объем не уточнялся, а люди считают чашкой и 50-80 мл стаканчики кофе, и 280-350 мл кружки. Кроме того, с точки зрения кардиорисков имеет больше значение, добавляют ли люди в кофе молоко, сливки, сахар или сиропы. Этого из опросников узнать не удалось, - заключает Алексей Водовозов.

Что же касается цепочки «кофе – холестерин – сердечно-сосудистые болезни и инфаркты», то тут хорошо бы иметь общую клиническую картину, отмечает эксперт. Это значит надо учесть все важные для здоровья факторы (курение, алкоголь, рацион питания, стрессы, артериальное давление). Выделить кофе, как основную причину, влияющую на уровень холестерина в крови и дальнейшие болезни, в наблюдательных исследованиях крайне сложно. Если вообще возможно.