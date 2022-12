Селин Дион отменяет выступления: у нее редкое и неизлечимое заболевание

Селин Дион впервые рассказала о «синдроме мышечной скованности», который отравляет ей жизнь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канадская певица Селин Дион опубликовала в социальных сетях сообщение, в котором рассказала о своей болезни - синдроме мышечной скованности. По-английски он называется stiff-person syndrome. Встречается эта болезнь крайне редко, и неврологи не могут объяснить причины ее возникновения. По словам Дион, «от этого синдрома страдает примерно один человек из миллиона». Главный его симптом - мышечные спазмы, и они преследуют певицу каждый день: именно из-за них она в последнее время отменила несколько концертов.

«К несчастью, эти спазмы отражаются на каждом аспекте моей повседневной жизни, из-за них я даже не могу ходить так, как обычно. И они отражаются на моих голосовых связках, - я больше не могу петь так, как пела раньше».

Дион - одна из самых богатых певиц в мире, к ее услугам лучшие врачи на свете, но в ситуации с болезнью, о которой мало что известно, бессильны и они. «Я каждый день работаю с терапевтом, специализирующимся на спортивной медицине, я стараюсь восстановить свою силу и свою способность снова петь, но я должна признать - это ежедневная битва».

Селин Дион прославилась еще в 80-е годы (в частности, заняла первое место на конкурсе «Евровидение», где выступала от Швейцарии), но пик ее популярности пришелся на 90-е: наверное, самая знаменитая ее песня - My Heart Will Go On из фильма «Титаник». С тех пор она дала множество триумфальных концертов и выпустила десятки сверхуспешных синглов, став одной из самых знаменитых канадок в истории.