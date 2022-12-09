Мобильными могут быть даже мерки с фигуры

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С Анжеликой Сулхаевой и Ириной Осадчей беседуют Марина Боровская, президент Южного федерального университета; Сергей Поляков, генеральный директор Фонда содействия инновациям; и Мария Мамонова, победительница конкурса «Студенческий стартап».

В стране с 2022 года по 2031 год объявлено Десятилетие науки и технологий. Одна из задач национального проекта «Наука и университеты» - привлечение талантливой молодежи в сферу науки, исследований и разработок. Федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» нацелен на то же и еще на увеличение количества предпринимателей, создающих свои стартапы с университетской скамьи. К 2030 году в России должны появиться 30 тысяч новых университетских стартапов и 150 тысяч высокотехнологичных рабочих мест. Страна столкнулась с очень серьезными вызовами, связанными с санкционными ограничениями, с нарушением логистических цепочек, с уходом с российского рынка больших и крупных компаний. И решить большинство задач можно, лишь опираясь на молодых и креативных учащихся университетов.

- Вузы уже создали подходящую инфраструктуру, у них появились современные лаборатории, в которые открыт доступ молодежи, - поясняет Марина Боровская. - Речь идет о технологическом доступе к оборудованию и возможности создания студентами своего продукта. Тем более, что у университетской молодежи большой запрос в части технологического предпринимательства. Им хочется попробовать себя в малых компаниях, создании своего бизнеса, им хочется проверить собственные технологические навыки. Запущенные в стране тренинги технологического предпринимательства, стартапы-студии, акселераторы помогают эти навыки развивать.

На площадке «Платформы университетского технологического предпринимательства» сегодня уже действует около 130 акселераторов. И это только начало.

В этом процессе велика роль наставников, действующих предпринимателей, трекеров и преподавателей университетов. Прямо сейчас появляется новая когорта преподавателей и бизнес-тренеров, которые объединяют свои знания и опыт и делятся ими с предприимчивыми студентами. Важно молодые проекты поддерживать и сразу обкатывать в бизнесе. Для этого в стране организовываются стартап-студии. Их задача – выводить проекты на реальный рынок.

В конце сентября прошел отбор вузов на проведение тренингов предпринимательских компетенций, где бы рождались бизнес-команды. Победителями стали сразу 7 университетов, среди которых Южный федеральный университет. Это будущие площадки для стартапов. Для того, чтобы сделать университеты местом запуска стартапов и стимулировать молодежное предпринимательство в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», организован конкурс «Студенческий стартап».

Как подчеркнула Марина Боровская, очень хочется, чтобы у ребят сформировался вкус к предпринимательству. Эти люди нужны стране. Сегодня руководители субъектов говорят, что порядка 35% рабочих мест они готовы создавать за счет технологического предпринимательства.

Ап! И в кармане стартап!

- Я бы хотел добавить, - вступил в беседу Сергей Поляков, - что Фонд содействия инновациям первым вступил в реализацию «Платформы университетского технологического предпринимательства». Да мы и раньше поддерживали талантливых студентов. Более 20 лет у нас существует программа поддержки стартапов, в том числе и студенческих. За это время мы создали несколько тысяч успешных стартапов и до сих пор каждый год запускаем порядка 500 новых.

Но такой системной работы по поиску финансирования стартапов в студенческой среде еще не было.

Поэтому мы с удовольствием восприняли предложение Министерства и правительства принять участие в этом федеральном проекте. Конкурс мы провели уже в два этапа, получили больше 4 тысяч заявок. Из них мы уже отобрали первую тысячу победителей. Каждый студенческий стартап получит грант от фонда в миллион рублей. Мы отбирали эти проекты в несколько этапов, была и заочная экспертиза, затем каждый конкурсант защищал свой проект в очном режиме перед экспертным жюри. Площадки отбора мы организовали максимально приближенно к месту учебы студентов: в Поволжье, в Петербурге, в Москве и Сибири.

Сейчас 650 проектов получили финансирование первого этапа. Ребята заканчивают формирование своих компаний, регистрируют предприятия, разрабатывают бизнес-планы, а потом получат следующий транж и будут искать инвесторов. До конца 2024 года на поддержку студенческих бизнес-идей в рамках проекта «Студенческий стартап» правительство планирует направить 4,5 миллиарда рублей. В этом году плановой цифрой было 1000 стартапов, в следующем году – предстоит отобрать еще 1500, потом еще 2000. Мы действуем по нарастающей. Но в этом году мы впервые отбираем стартапы в области креативных технологий. Это новый опыт.

Университеты – как трамплин в технологичное личное будущее

- Я победила как раз по направлению креативной индустрии, - объясняет Мария Мамонова. - Мой проект называется «Разработка мобильного приложения для швейного бизнеса по направлению «антропометрия». Это наука о снятии мерок с человека. В моем приложении специалисты могут, во-первых, повысить свои профессиональные навыки за счет расширенного справочника и нужных данных для проектирования одежды. Это особенно актуально для начинающих специалистов. Приложение также позволяет поэтапно снимать мерки с заказчика, в частности, учитывая индивидуальность его фигуры. Эти мерки можно будет экспортировать в программы САПР и вести базу заказов и заказчиков, что облегчит работу с пошивом. А все началось с моего университета, с магистратуры РГУ им. Косыгина. Мой руководитель Ольга Владимировна Ковалева пригласила меня поучаствовать в конкурсе «Студенческий стартап» от Фонда содействия инновациям. В итоге я планирую обязательно регистрировать интеллектуальную собственность и публиковать приложение на платформе продажи Apple Store и Play Market.