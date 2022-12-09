«Мы выходим на уровень, когда готовы делиться опытом по оказанию помощи детям без родителей»: чем интересен проект из Воронежа «Выжить без мамы»?

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В Москве завершился форум гражданского участия «Мы вместе», в рамках которого состоялось награждение одноименной премией. В номинации «Помощь людям» победил проект из Воронежской области «Выжить без мамы». Чем он уникален? В открытой студии медиагруппы «Комсомольская правда» рассказал его руководитель Артем Азаров.

БАЗА ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

- «Выжить без мамы» - одна из частей большого фонда «Общие дети», - сообщил Артем. - Суть в том, что есть дети, которых изымают из семей, их находят на улицах или они болеют в интернатах. И перед тем, как попасть в учреждение, они проходят обязательную диспансеризацию. Это может занимать от недели до нескольких месяцев. В этот момент государство обеспечивает только койко-место и больничное питание. А мы полностью занимаемся организацией их жизнедеятельности. Это и продукты, и лекарства, и вещи - все необходимое для гармоничного развития ребенка.

Так же у нас большая команда волонтеров, которая к ним приходит, организует для них мастер-классы. Есть штат квалифицированных нянь, которые каждый день работают, чтобы дети не чувствовали себя одиноко, когда попадают в больницу.

- До какого масштаба дорос проект?

- Мы сейчас полностью закрываем потребности Воронежской области по детям-отказникам. Со всего региона к нам поступают детки с разными диагнозами, в том числе, с особенностями развития. В год через наши палаты проходит больше 300 детей. С началом специальной военной операции к нам в регион переехал детский дом из Луганской Народной Республики. Помимо организации приема, мы так же старались сделать все, чтобы дети не попадали в больницу, потому что в сложные периоды времени для людей очень тяжело проходить без близких людей рядом. И основная цель нашего фонда – профилактика социального сиротства. Еще есть ряд проектов, которые направлены именно на то, чтобы дети не попадали в проект.

Сейчас у нас большая и сильная команда - больше 80 волонтеров, которые регулярно ходят к детям. У нас восемь квалифицированных нянь, автоволонтеры, координаторы проектов. Мы сейчас выходим на уровень, когда готовы делиться с другими регионами нашей инициативой по поводу оказания социальной услуги по помощи детям.

- Спрос есть?

- Как сказать… Мы сейчас только приступили к мониторингу. Одни фонды целенаправленно занимаются этим вопросом, другие косвенно. Сегодня встречался с депутатами от разных областей, предложил организовать совместный мониторинг этой проблемы. И я уверен, что именно наш проект может стать отличной базой для того, чтобы начать большое изменение социальной политики по отношению к таким детям. Эти дети не виноваты, что их родители имеют различного рода зависимости. Да, таких детей не так много, но, мне кажется, даже если один ребенок находится без родителей, то это важно.

Причем, на региональном уровне есть проблема. Местная власть не всегда хочет включаться в решение задачи. Мы сейчас с этим столкнулись. Мы приходим к местным органам власти с подписанными бумагами за подписью премьер-министра, руководителя министерства социальной защиты, обращаемся с просьбой о том, чтобы эти документы исполнялись. Но никакой реакции не получаем. И я очень надеюсь, что благодаря таким проектам популяризации и возможности рассказывать о том, что мы делаем, мы сможем добиться изменений, начав с нашего региона и придя на федеральный уровень.

ГРАНТ ПОЗВОЛИТ НАНЯТЬ НОВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

- Это же не бесплатный проект? Услуги тех же нянь, приобретение вещей – это все стоит денег.

- Да, у нас большие статьи расходов. Только на закупку подгузников и детского питания тратим несколько десятков тысяч рублей в месяц. В последнее время цены на них серьезно выросли. Плюс есть особые дети, для которых нужны особые смеси, лекарства. Няни работают на зарплате. Они регулярно проходят обучение, постоянно находятся с детьми. И адаптируют их к сложным условиям. Мы ежегодно собираем минимум 2 миллиона 100 тысяч рублей. Но у нас есть большое количество практик, которые нам позволяют собирать эти деньги. Плюс есть люди, которые жертвуют, компании, которые откликаются. Мы регулярно проводим совместные акции по сбору вещей. И у нас большой социальный склад, куда люди приносят то, что их детям уже не подходит. И мы перераспределяем эти вещи.

У нас большая эко-система. Это не бесплатный проект. Но я считаю, что за ту работу, которую выполняют няни, наша скромная оплата абсолютно несоизмерима с количеством физических и эмоциональных усилий, которые они прилагают.

- Собирать частные деньги на такие проекты достаточно сложно. Если ли возможность перевести проект на какие-то корпоративные рельсы?

- Вы правы, для региона это достаточно большой сбор. Собирать такие деньги тяжело. По несколько месяцев, через большое количество всяких креативов, мы придумываем, чтобы люди могли нам помочь… В прошлом году был прецедент, когда нам принесли большую сумму, которая позволила нам профинансировать проект. Пока, к сожалению, мы не смогли организовать такую партнерскую систему, чтобы мы могли закрывать такие суммы через большие организации. Но сейчас за победу в номинации премии «Мы вместе» получим грант на 3,5 миллиона рублей, что дает нам возможность закрыть зарплаты, нанять новых специалистов, улучшить условия работы и труда наших нянь и детей, их пребывание в больнице.

АГРЕГАТОР ДОБРА

- Какие впечатления от форума?

- Классно! Я еще как артист здесь выступаю. Вчера у нас был трибьют «Иванушек», это очень круто. Я благодарен организаторам за то, что дают возможность молодым артистам общаться и выступать на одних сценах с такими мастодонтами шоу-бизнеса. А так сегодня вечером у меня будет выступления, буду фристайлить как чемпион по фристайлу в России. Буду представлять некую квинтэссенцию творчества и патриотизма.

Вчера у меня было интервью. Меня спросили, нужно ли такие форумы организовывать? Получается, что собирают людей, которые являются лидерами своих сообществ и лидерами мнений. И, возможно, у нас нет миллионных аудиторий, но у каждого из нас очень неравнодушные люди, которые всегда с открытой душой подходят к нашим проблемам, которые мы презентуем для общества. И когда они видят, что для нас организуются такие условия пребывания и возможности общения с людьми, которых ты просто так не выцепишь, в этот момент я понимаю, что форум обретает роль агрегатора добра между регионами, между простыми людьми и чиновниками. Для меня очень важно быть здесь. И мне классно, чтомогу за несколько дней нескольким тысячам людей рассказать про нашу маленькую историю, которая может стать причиной больших социальных изменений в стране.