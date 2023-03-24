Актер Колин Фаррелл бросил невесту ради больного сына с «синдромом счастливой куклы»

46-летний Колин Фаррелл теперь в списке завидных женихов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

46-летний Колин Фаррелл теперь в списке завидных женихов. Холостяк не только известный, но и обеспеченный. Состояние ирландского актера оценивается в $80 миллионов. Зрители помнят актера по ролям в фильмах – «Особое мнение», «Ундина», «Лобстер», «Залечь на дно в Брюгге», «Джентльмены», «Банши Инишерина» и других. На днях Фаррелл расстался с невестой Келли МакНамарой – пара строила отношения 5 лет.

Келли работает ассистентом ирландского музыканта Эджа (группа U2) с плотным гастрольным графиком. У Колина плотный съемочный график. Потому британский таблоид The Sun сообщил, что актер бросил возлюбленную из-за несовпадения графиком и потому, что они редко виделись. Поверить в такую причину сложно, так как актер недавно рассказывал, что обожает Келли: «Моя девушка, как и я, много путешествует по работе, и работает она так усердно, что часто мы как два корабля, проходящих мимо друг друга. Но мы обязательно найдем порт, в котором встретимся».

Поклонницы Колина Фаррелла предполагают, что просто у актера чувства прошли, отношения стали в тягость – поэтому он и закончил роман. Фарреллу редко везет в отношениях: к примеру, одна из его подруг распространила в сети видеозапись их интимных отношений, но артист добился через суд удаления записи и компенсации. Келли была на 12 лет младше актера, говорят, что ему нравятся «умные женщины после 30 лет».

У Колина Фаррелла два сына от двух бывших возлюбленных. И основную часть своего свободного времени он посвящает не женщинам, а общению со старшим сыном – 19-летним Джеймсом Патриком. У Джеймса редкое генетическое заболевание синдром Ангельмана, который называют «синдром счастливой куклы». Его симптомы: отставание в развитии, судороги, беспричинные вспышки веселья. Колин Фаррелл - один из инициаторов и спонсоров создания специального центра для изучения этого заболевания. Благодаря тому, что родители окружили мальчика заботой, а актер оплатил лучших специалистов – у Джеймса много достижений: «У сына редкая форма аутизма. С ним с детства работало множество специалистов, он окружен заботой, все приступы, которые может провоцировать болезнь, мы держим под контролем. Их стало гораздо меньше. И я все реже и реже замечаю эти особенности состояния своего ребенка, потому что у Джеймса наблюдается явный прогресс. Я смотрю на сына, общаюсь с ним и вижу интересную личность, а не больного. Я обожаю Джеймса, схожу по нему с ума. Он помогает всем нам стать лучше, честнее, добрее. И я знаю, что мой мальчик счастливый ребенок, кто бы что по этому поводу ни думал…»

Думать, что для Колина Фаррелла женщины когда-нибудь будут на первом месте – наивно. На первом месте для актера – сыновья, потом - работа. Ну а женщины? А женщины потом. Хотя западные СМИ пишут, что после расставания Фаррелла с невестой - началась охота за «рукой и сердцем» актера, который периодически все еще попадает в списки самых красивых актеров мира.