Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды
Эксклюзив kp.rukp.ru
29 марта 2023 17:30

"На нас 30 лет пшикали вирусом Запада, но так и не заразили": певица Саша - об американской пропаганде, поддержке от Марлы Трамп и самодурстве Киркорова

Певица Саша сообщила о поддержке России второй женой экс-президента США Марлой Трамп
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Певица Саша Градива.

Певица Саша Градива.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Певица Саша или "русская Мадонна", чьи хиты "Это просто дождь" и "Не получилось, не срослось" в нулевых били рекорды чартов, в США известна едва ли не больше, чем в России. За 10 лет жизни за океаном Sasha Gradiva успела поработать с продюсером Бейонсе и Джастина Бибера; выпустить трек, занявший верхние строчки в Billboard (фактически главный хит-парад США); устроить шумиху на ковровой дорожке премии Grammy в платье Барби-Терминатора; стать дипломированным режиссером и запустить свою линию косметики...

Между тем, вот уже пять лет Саша живет в России, а последний год активно высказывается в поддержку спецоперации. Она по-прежнему гастролирует и пишет треки - на днях должна выйти глубокая патриотическая песня "Молебен", где звезда танцполов предстанет в совершенно новом для себя жанре. Кроме того, Саша запускает собственный проект, который станет отсылкой к ее реалити-шоу "Бабий Бунт" на MTV, завершившемся в 2007 году грандиозным концертом на несколько десятков тысяч зрителей (!) в Лужниках.

О том, как и чем сейчас живет артистка, она рассказала в большом интервью KP.RU.

"НАМ ДАЛЕКО ДО АМЕРИКАНСКИХ ПРОПАГАНДИСТОВ"

- Саша, этот вопрос буквально сам напрашивается: почему вы уехали из Америки?

- Знаете, это получилось само собой. Что точно могу сказать: я приехала в Россию не потому, что у меня там что-то не сложилось. Наоборот, в США я не была инородным телом, построила там вполне успешную карьеру: у меня были и синглы в Billboard, и большой тур по всем штатам на 1,5 года.

Но когда в 2016 году у меня родилась дочь Ума, я стала задумываться, что в какой-то момент она начнет со мной разговаривать по-русски с акцентом - я наблюдала это у многих своих знакомых. Меня это очень пугало. Плюс у моей мамы, живущей в России, не самое крепкое здоровье. Поэтому я отправилась с дочкой в Россию, чтобы бабушка с внучкой узнали друг друга, могли насладиться этим общением. Ну а через пару месяцев как-то само собой так вышло, что я присмотрела для Умы детский садик. И я была приятно поражена: образование, которое я могу дать ребенку с малых лет в России, не идет ни в какое сравнение с тем, что мы могли получить в частных детских садах Лос-Анджелеса. Наше образование гораздо качественнее и при этом дешевле. И я считаю большой проблемой, что люди, получившие здесь образование, грамотные русские специалисты уезжают из страны.

Дочь певицы Ума ходит в российскую школу.

Дочь певицы Ума ходит в российскую школу.

Фото: Личный архив героя публикации

- Отношения с американскими друзьями после этого не испортились? Как американцы относятся к России, тем более сейчас, в свете спецоперации на Украине?

- Это вообще невероятная история. Сегодня, в век Интернета и соцсетей, когда всё должно быть прозрачно, американцы вообще не знают, что у нас происходит. Они думают, что у нас боевые действия идут чуть ли не на Красной площади, а в магазинах закончились продукты. Весь последний год я выступаю переводчиком с пропагандистского на нормальный.

А пропаганды в Америке хватает. В 21 веке даже сложно представить, что можно так нагло врать. Американские демократы для меня - это сатанисты. Им нужно весь народ посадить на антидепрессанты и развязать как можно больше войн, потому что так они делают деньги. Большинство американцев ведь не говорят по-русски, поэтому они не подвергают сомнению ту информацию, которую вещает им телеканал CNN, спонсируемый и контролируемый военным комплексом. Независимых медиа там нет, и журналистам нельзя высказываться против течения - сразу уволят. Нашим пропагандистам, поверьте, до них очень далеко. Это и смешно, и грустно: у них есть, чему поучиться.

КАК НАМИ УПРАВЛЯЮТ СОЦСЕТИ

- Но есть ведь соцсети, а там самые разные мнения - неужели до людей не долетает другая информация?

- О, это вообще отдельная тема. На самом деле, соцсети - это наши шоры: они выдают нам тот контент, который, по расчетам машинных алгоритмов, нас интересует. И буквально меняют восприятие реальности.

Я с этим столкнулась на себе. У меня американский телефон, американская сим-карта, в друзьях - много американцев. И мой Инстаграм (принадлежит экстремисткой и запрещенной в России компании Meta. - Ред.) первое время выдавал мне только ту информацию, которая приветствуется в США. Что Россия "агрессор", что все русские жутко стыдятся своей национальности...

За первые три дня я чуть с ума не сошла от такой ленты. Написала пост - мол, люди, хватит этого бэк-вокала западным СМИ. И только потом всё понемногу стало выравниваться, в ленте стали появляться мои единомышленники. Но за мою позицию Инстаграм внес меня в теневой бан - вот так они управляют общественным мнением. Это абсолютный инструмент пропаганды. Например, когда был взрыв на Крымском мосту, я написала - "Люди, чему вы радуетесь?". И этот пост был заблокирован, хотя я не писала ни про США, ни про Украину, ни вообще про политику.

ДЕМОКРАТИЯ В ШТАТАХ - ЭТО МИФ

- У вас в друзьях есть не последние в США люди, представители известных фамилий, например, Марла Трамп (экс-жена Дональда Трампа. - Ред.). Что они говорят о происходящем?

- Мы с Марлой давно дружим - она образованный, просветленный человек, для многих даже духовный гуру. Мы созвонились, и она мне сказала: "Я тебя прекрасно понимаю, и я прекрасно понимаю русских: всё не так просто и совершенно не так, как это рисуют американские медиа". Она очень симпатизирует России. И она даже свела меня с блогерами, которые критикуют политику США. Это очень грамотные люди, большие интеллектуалы. И образованные, обеспеченные американцы к ним прислушиваются.

Певица Саша с Марлой Трамп и дочерью Умой.

Певица Саша с Марлой Трамп и дочерью Умой.

Фото: Личный архив героя публикации

- Как думаете, вы еще вернетесь ли в Штаты, или это табу?

- Почему же табу? Америка ведь называет себя демократичной страной. Когда я получала паспорт и сдавала экзамен, там был вопрос: "Как лично вы можете практиковать демократию?". И один из правильных ответов - говорить правду, критиковать вслух руководство страны, писать заметки в газеты и т.д. Так что американским законом это поощряется.

Но я прекрасно понимаю, что если моя позиция дойдет до уровня определенных людей в США, проблемы у меня будут, потому что никакой демократии там нет и в помине. После начала СВО я не летала в Америку, и я не исключаю, что соберись я туда сейчас, меня там возьмут и поведут под белы рученьки прямо в аэропорту. Но когда истерия уляжется, я все равно приеду: там у моей дочери живет вторая половина семьи - ее отец, родственники.

"НИКАКИХ СИСИ-ПИСИ"

- Вы сейчас много выступаете перед ранеными в госпиталях. Как проходят эти концерты?

- Да, я часто езжу по госпиталям и санаториям в Подмосковье, где восстанавливаются наши ребята после спецоперации. Это довольно сложная концертная деятельность. Это даже не концерты, а терапия, разговор по душам. Здесь не должно быть бурного веселья. Некоторые ребята контужены и даже не могут громко слушать музыку, это причиняет им боль. Многие переживают депрессию - у кого-то нет руки, ноги, кто-то полностью парализован. Тяжелее всего было выступать перед спинальниками: у них парализованы даже мышцы лица, и ты вообще не понимаешь, как они на тебя реагируют.

Понятно, что в их моральном состоянии они могут и на три буквы послать - да идите вы на фиг со своим концертом. Но это не просто час выступления на сцене. Люди чувствуют, что к ним есть внимание. И мне кажется, сейчас внимания к таким парням стало больше.

Надо отдать должное: везде, где мы были, врачи очень внимательны к ребятам. Они не разрешают никаких проходок по палатам - мол, это неуместно: захотят, сами придут на концерт. У нас были и улыбки, и смех, и дуэтом кто-то со мной пел, и костыли отбрасывали - танцевали. Мы после выступления очень аккуратно объявляем, что еще какое-то время будем находиться возле сцены: кто хочет пообщаться, сфотографироваться, пожалуйста, подходите.

Артистка с прошлого года выступает в госпиталях.

Артистка с прошлого года выступает в госпиталях.

Фото: Личный архив героя публикации

- Были ребята, чьи истории вас особенно поразили?

- В одном из госпиталей были два брата, так получилось, что я на своей машине отвозила их в ДК на свой же концерт. У одного правой ноги нет, у другого - левой. Я на них смотрела, как кролик, боялась сказать что-то не то. А они шутят и шутят, как будто ничего не случилось. Это невероятно.

- За эти выступления вы не получаете гонорар?

- Никогда мы не брали ни копейки, клянусь. Мы едем туда сами, на своих машинах, выступаем без гонорара. Более того, туда еще не пробьешься - очень много желающих. Семь кругов ада надо пройти, чтобы тебя допустили: масса бумажек и бюрократии. Первые два месяца мы вообще никуда не могли пробиться. Вплоть до того, что список песен согласовываем. Нас сразу предупреждают: никаких сиси-писи нам тут не надо, не раздражайте людей. Какие-то развеселые танцевальные суперхиты тоже неуместны. С нами ездит одна девушка, очень талантливая, она классно поет "Кукушку" Цоя. Где-то её просят, а где-то категорически запрещают. Грустные песни тоже нельзя. И это правильно - ребята в приоритете.

- В недавнем интервью Любовь Казарновская сказала, что концерты на Донбассе у артистов приобрели оттенок бизнес-плана. Мол, это такой социальный лифт. Вы с этим сталкивались?

- Я не сталкивалась и на Донбасс не ездила - меня, впрочем, никто и не звал. Но у меня, скорее, обратный опыт. Несколько раз, когда решался вопрос с моими выступлениями на день города и каких-то других мероприятиях, мне в последний момент отказывали. Сейчас в обществе очень противоречивые течения, есть люди - не то, что не патриоты, но с другим мнением. И такие люди есть на руководящих должностях. Так что я больше потеряла. От меня отвернулись музыкальные продюсеры: "Ты какая-то сумасшедшая". И это реальность. У других артистов, моих единомышленников, всё то же самое. Концертов у них нет. Так что высказанная гражданская позиция никак не помогает в карьерной лестнице.

РЕФЛЕКС КИРКОРОВА

- Наш шоу-бизнес за последний год сильно перетасовался. Примадонны больше нет. "Суперстар" Лобода, которая называла себя звездой №1 в России, тоже уехала. Кто, по-вашему, теперь король, кто королева?

- Ой, это бесконечное самокоронование меня жутко раздражает. Вот, например, Филипп Киркоров с лохматого года именует себя королем. Что это дает? Популярность? А думаете, люди его любят? Вовсе нет: на него ходят посмотреть, как на смешного забавного павлина. Много лет назад с таким же интересом ходили посмотреть на уродцев. Но трагедия уродца в том, что он своего уродства не понимает. Вот и у Филиппа Киркорова вкус отсутствует как ген. Да, можно восхищаться его менеджерскими качествами, но творчество - это совсем другая история. У меня нет никакого сомнения, что Киркоров войдет в историю своим самодурством, а не песнями.

И таких персонажей с "рефлексом Киркорова" - посмотрите на меня, я главный, я самый громкий, у меня самый яркий хвост! - у нас много: это и Собчак, и многие другие.

- А что не так с Собчак? Вы ведь в прошлом году ходили к ней на интервью.

- А что с ней так? Вот я не понимаю, почему ее все считают умной. Когда я с ней общалась, я видела в ней разбалованного ребенка, который никогда не сталкивался с проблемами. Она банально не знает, что такое пустой холодильник. Она не знакома с улицей, видела ее только из окна своего "Мерседеса". Раньше Собчак выделялась драгоценностями, богатствами. А сейчас тем, что хает страну. И делает она это именно потому, что ей никогда в жизни не приходилось бояться за себя, за близких, за свой кошелек и, конечно, за свою Родину: у нее просто нет этой нейронной связи, потому что она с детства жила в другом мире. Чего ей бояться за Россию, если она в любой момент может уехать в Израиль, паспорт которого уже получила?

Прошлой весной Саша дала интервью Ксении Собчак.

Прошлой весной Саша дала интервью Ксении Собчак.

Меня, если честно, раздражают эти "люди мира", которые постоянно смотрят на Запад, восхищаются западной демократией и прочее. Да, возможно, я и сама была одной из первых жертв прозападной идеологии. Но теперь я это переросла или получила прививку. Сейчас я четко понимаю, что СССР был уникальным явлением в мире, у нас была своя собственная самость. А с девяностых, когда было разрушено не только государство, но и идеология, начались годы культурной диктатуры Запада. И те, кто до сих считают себя прозападными - получается, самые неумные люди, это рабы. Их тогда поработили, и дальше они думать не могут. Но бог с ними, они не представляют собой всю страну. Для меня отрадно, что где-то в глубинке живут люди, которые, может, и не хватают звёзд с неба, но у них сохранился хребет. И этот вирус, который на нас 30 лет пшикали в диких количествах, на самом деле нашу русскую самость не разрушил, он нас не заразил. И сейчас я рада видеть, что наши люди очнулись.

Шоу-бизнесИНТЕРВЬЮ