"На нас 30 лет пшикали вирусом Запада, но так и не заразили": певица Саша - об американской пропаганде, поддержке от Марлы Трамп и самодурстве Киркорова

Певица Саша Градива. Фото: Евгения ГУСЕВА

Певица Саша или "русская Мадонна", чьи хиты "Это просто дождь" и "Не получилось, не срослось" в нулевых били рекорды чартов, в США известна едва ли не больше, чем в России. За 10 лет жизни за океаном Sasha Gradiva успела поработать с продюсером Бейонсе и Джастина Бибера; выпустить трек, занявший верхние строчки в Billboard (фактически главный хит-парад США); устроить шумиху на ковровой дорожке премии Grammy в платье Барби-Терминатора; стать дипломированным режиссером и запустить свою линию косметики...

Между тем, вот уже пять лет Саша живет в России, а последний год активно высказывается в поддержку спецоперации. Она по-прежнему гастролирует и пишет треки - на днях должна выйти глубокая патриотическая песня "Молебен", где звезда танцполов предстанет в совершенно новом для себя жанре. Кроме того, Саша запускает собственный проект, который станет отсылкой к ее реалити-шоу "Бабий Бунт" на MTV, завершившемся в 2007 году грандиозным концертом на несколько десятков тысяч зрителей (!) в Лужниках.

О том, как и чем сейчас живет артистка, она рассказала в большом интервью KP.RU.

"НАМ ДАЛЕКО ДО АМЕРИКАНСКИХ ПРОПАГАНДИСТОВ"

- Саша, этот вопрос буквально сам напрашивается: почему вы уехали из Америки?

- Знаете, это получилось само собой. Что точно могу сказать: я приехала в Россию не потому, что у меня там что-то не сложилось. Наоборот, в США я не была инородным телом, построила там вполне успешную карьеру: у меня были и синглы в Billboard, и большой тур по всем штатам на 1,5 года.

Но когда в 2016 году у меня родилась дочь Ума, я стала задумываться, что в какой-то момент она начнет со мной разговаривать по-русски с акцентом - я наблюдала это у многих своих знакомых. Меня это очень пугало. Плюс у моей мамы, живущей в России, не самое крепкое здоровье. Поэтому я отправилась с дочкой в Россию, чтобы бабушка с внучкой узнали друг друга, могли насладиться этим общением. Ну а через пару месяцев как-то само собой так вышло, что я присмотрела для Умы детский садик. И я была приятно поражена: образование, которое я могу дать ребенку с малых лет в России, не идет ни в какое сравнение с тем, что мы могли получить в частных детских садах Лос-Анджелеса. Наше образование гораздо качественнее и при этом дешевле. И я считаю большой проблемой, что люди, получившие здесь образование, грамотные русские специалисты уезжают из страны.

Дочь певицы Ума ходит в российскую школу. Фото: Личный архив героя публикации

- Отношения с американскими друзьями после этого не испортились? Как американцы относятся к России, тем более сейчас, в свете спецоперации на Украине?

- Это вообще невероятная история. Сегодня, в век Интернета и соцсетей, когда всё должно быть прозрачно, американцы вообще не знают, что у нас происходит. Они думают, что у нас боевые действия идут чуть ли не на Красной площади, а в магазинах закончились продукты. Весь последний год я выступаю переводчиком с пропагандистского на нормальный.

А пропаганды в Америке хватает. В 21 веке даже сложно представить, что можно так нагло врать. Американские демократы для меня - это сатанисты. Им нужно весь народ посадить на антидепрессанты и развязать как можно больше войн, потому что так они делают деньги. Большинство американцев ведь не говорят по-русски, поэтому они не подвергают сомнению ту информацию, которую вещает им телеканал CNN, спонсируемый и контролируемый военным комплексом. Независимых медиа там нет, и журналистам нельзя высказываться против течения - сразу уволят. Нашим пропагандистам, поверьте, до них очень далеко. Это и смешно, и грустно: у них есть, чему поучиться.

КАК НАМИ УПРАВЛЯЮТ СОЦСЕТИ

- Но есть ведь соцсети, а там самые разные мнения - неужели до людей не долетает другая информация?

- О, это вообще отдельная тема. На самом деле, соцсети - это наши шоры: они выдают нам тот контент, который, по расчетам машинных алгоритмов, нас интересует. И буквально меняют восприятие реальности.

Я с этим столкнулась на себе. У меня американский телефон, американская сим-карта, в друзьях - много американцев. И мой Инстаграм (принадлежит экстремисткой и запрещенной в России компании Meta. - Ред.) первое время выдавал мне только ту информацию, которая приветствуется в США. Что Россия "агрессор", что все русские жутко стыдятся своей национальности...

За первые три дня я чуть с ума не сошла от такой ленты. Написала пост - мол, люди, хватит этого бэк-вокала западным СМИ. И только потом всё понемногу стало выравниваться, в ленте стали появляться мои единомышленники. Но за мою позицию Инстаграм внес меня в теневой бан - вот так они управляют общественным мнением. Это абсолютный инструмент пропаганды. Например, когда был взрыв на Крымском мосту, я написала - "Люди, чему вы радуетесь?". И этот пост был заблокирован, хотя я не писала ни про США, ни про Украину, ни вообще про политику.

ДЕМОКРАТИЯ В ШТАТАХ - ЭТО МИФ

- У вас в друзьях есть не последние в США люди, представители известных фамилий, например, Марла Трамп (экс-жена Дональда Трампа. - Ред.). Что они говорят о происходящем?

- Мы с Марлой давно дружим - она образованный, просветленный человек, для многих даже духовный гуру. Мы созвонились, и она мне сказала: "Я тебя прекрасно понимаю, и я прекрасно понимаю русских: всё не так просто и совершенно не так, как это рисуют американские медиа". Она очень симпатизирует России. И она даже свела меня с блогерами, которые критикуют политику США. Это очень грамотные люди, большие интеллектуалы. И образованные, обеспеченные американцы к ним прислушиваются.

Певица Саша с Марлой Трамп и дочерью Умой. Фото: Личный архив героя публикации

- Как думаете, вы еще вернетесь ли в Штаты, или это табу?

- Почему же табу? Америка ведь называет себя демократичной страной. Когда я получала паспорт и сдавала экзамен, там был вопрос: "Как лично вы можете практиковать демократию?". И один из правильных ответов - говорить правду, критиковать вслух руководство страны, писать заметки в газеты и т.д. Так что американским законом это поощряется.

Но я прекрасно понимаю, что если моя позиция дойдет до уровня определенных людей в США, проблемы у меня будут, потому что никакой демократии там нет и в помине. После начала СВО я не летала в Америку, и я не исключаю, что соберись я туда сейчас, меня там возьмут и поведут под белы рученьки прямо в аэропорту. Но когда истерия уляжется, я все равно приеду: там у моей дочери живет вторая половина семьи - ее отец, родственники.

"НИКАКИХ СИСИ-ПИСИ"

- Вы сейчас много выступаете перед ранеными в госпиталях. Как проходят эти концерты?

- Да, я часто езжу по госпиталям и санаториям в Подмосковье, где восстанавливаются наши ребята после спецоперации. Это довольно сложная концертная деятельность. Это даже не концерты, а терапия, разговор по душам. Здесь не должно быть бурного веселья. Некоторые ребята контужены и даже не могут громко слушать музыку, это причиняет им боль. Многие переживают депрессию - у кого-то нет руки, ноги, кто-то полностью парализован. Тяжелее всего было выступать перед спинальниками: у них парализованы даже мышцы лица, и ты вообще не понимаешь, как они на тебя реагируют.

Понятно, что в их моральном состоянии они могут и на три буквы послать - да идите вы на фиг со своим концертом. Но это не просто час выступления на сцене. Люди чувствуют, что к ним есть внимание. И мне кажется, сейчас внимания к таким парням стало больше.

Надо отдать должное: везде, где мы были, врачи очень внимательны к ребятам. Они не разрешают никаких проходок по палатам - мол, это неуместно: захотят, сами придут на концерт. У нас были и улыбки, и смех, и дуэтом кто-то со мной пел, и костыли отбрасывали - танцевали. Мы после выступления очень аккуратно объявляем, что еще какое-то время будем находиться возле сцены: кто хочет пообщаться, сфотографироваться, пожалуйста, подходите.

Артистка с прошлого года выступает в госпиталях. Фото: Личный архив героя публикации

- Были ребята, чьи истории вас особенно поразили?

- В одном из госпиталей были два брата, так получилось, что я на своей машине отвозила их в ДК на свой же концерт. У одного правой ноги нет, у другого - левой. Я на них смотрела, как кролик, боялась сказать что-то не то. А они шутят и шутят, как будто ничего не случилось. Это невероятно.

- За эти выступления вы не получаете гонорар?

- Никогда мы не брали ни копейки, клянусь. Мы едем туда сами, на своих машинах, выступаем без гонорара. Более того, туда еще не пробьешься - очень много желающих. Семь кругов ада надо пройти, чтобы тебя допустили: масса бумажек и бюрократии. Первые два месяца мы вообще никуда не могли пробиться. Вплоть до того, что список песен согласовываем. Нас сразу предупреждают: никаких сиси-писи нам тут не надо, не раздражайте людей. Какие-то развеселые танцевальные суперхиты тоже неуместны. С нами ездит одна девушка, очень талантливая, она классно поет "Кукушку" Цоя. Где-то её просят, а где-то категорически запрещают. Грустные песни тоже нельзя. И это правильно - ребята в приоритете.

- В недавнем интервью Любовь Казарновская сказала, что концерты на Донбассе у артистов приобрели оттенок бизнес-плана. Мол, это такой социальный лифт. Вы с этим сталкивались?

- Я не сталкивалась и на Донбасс не ездила - меня, впрочем, никто и не звал. Но у меня, скорее, обратный опыт. Несколько раз, когда решался вопрос с моими выступлениями на день города и каких-то других мероприятиях, мне в последний момент отказывали. Сейчас в обществе очень противоречивые течения, есть люди - не то, что не патриоты, но с другим мнением. И такие люди есть на руководящих должностях. Так что я больше потеряла. От меня отвернулись музыкальные продюсеры: "Ты какая-то сумасшедшая". И это реальность. У других артистов, моих единомышленников, всё то же самое. Концертов у них нет. Так что высказанная гражданская позиция никак не помогает в карьерной лестнице.

РЕФЛЕКС КИРКОРОВА

- Наш шоу-бизнес за последний год сильно перетасовался. Примадонны больше нет. "Суперстар" Лобода, которая называла себя звездой №1 в России, тоже уехала. Кто, по-вашему, теперь король, кто королева?

- Ой, это бесконечное самокоронование меня жутко раздражает. Вот, например, Филипп Киркоров с лохматого года именует себя королем. Что это дает? Популярность? А думаете, люди его любят? Вовсе нет: на него ходят посмотреть, как на смешного забавного павлина. Много лет назад с таким же интересом ходили посмотреть на уродцев. Но трагедия уродца в том, что он своего уродства не понимает. Вот и у Филиппа Киркорова вкус отсутствует как ген. Да, можно восхищаться его менеджерскими качествами, но творчество - это совсем другая история. У меня нет никакого сомнения, что Киркоров войдет в историю своим самодурством, а не песнями.

И таких персонажей с "рефлексом Киркорова" - посмотрите на меня, я главный, я самый громкий, у меня самый яркий хвост! - у нас много: это и Собчак, и многие другие.

- А что не так с Собчак? Вы ведь в прошлом году ходили к ней на интервью.

- А что с ней так? Вот я не понимаю, почему ее все считают умной. Когда я с ней общалась, я видела в ней разбалованного ребенка, который никогда не сталкивался с проблемами. Она банально не знает, что такое пустой холодильник. Она не знакома с улицей, видела ее только из окна своего "Мерседеса". Раньше Собчак выделялась драгоценностями, богатствами. А сейчас тем, что хает страну. И делает она это именно потому, что ей никогда в жизни не приходилось бояться за себя, за близких, за свой кошелек и, конечно, за свою Родину: у нее просто нет этой нейронной связи, потому что она с детства жила в другом мире. Чего ей бояться за Россию, если она в любой момент может уехать в Израиль, паспорт которого уже получила?

Прошлой весной Саша дала интервью Ксении Собчак.

Меня, если честно, раздражают эти "люди мира", которые постоянно смотрят на Запад, восхищаются западной демократией и прочее. Да, возможно, я и сама была одной из первых жертв прозападной идеологии. Но теперь я это переросла или получила прививку. Сейчас я четко понимаю, что СССР был уникальным явлением в мире, у нас была своя собственная самость. А с девяностых, когда было разрушено не только государство, но и идеология, начались годы культурной диктатуры Запада. И те, кто до сих считают себя прозападными - получается, самые неумные люди, это рабы. Их тогда поработили, и дальше они думать не могут. Но бог с ними, они не представляют собой всю страну. Для меня отрадно, что где-то в глубинке живут люди, которые, может, и не хватают звёзд с неба, но у них сохранился хребет. И этот вирус, который на нас 30 лет пшикали в диких количествах, на самом деле нашу русскую самость не разрушил, он нас не заразил. И сейчас я рада видеть, что наши люди очнулись.