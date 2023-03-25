Лобода заявила, что ее возлюбленный-миллионер «уже не такой богатый»

Светлане приписывают отношения с женатым миллионером Артуром Гранцем. Фото: кадр видео и соцсети.

Светлана Лобода покинула Россию сразу после начала спецоперации на Украине. Певица эмигрировала в Латвию. Артистка поселилась в Юрмале и изредка дает концерты в Европе. Лобода не скрывает, что ее доходы резко упали: никто не платит ей таких гонораров, какие она получала в Москве. Видимо, сейчас Светлану и ее дочерей содержит таинственный любовник-миллионер, личность которого Лобода предпочитает не раскрывать. Правда, как призналась певица в свежем интервью украинским журналистам, дела у ее бойфренда тоже идут не очень. По словам Светланы, он уже не такой богатый, как раньше.

Артистка уточнила, что у ее возлюбленного сейчас резко выросли расходы.

«Он уже не такой богатый. Сегодня он очень много тратит», - рассказала 40-летняя Лобода.

Певица подчеркнула, что у них есть четкое разделение расходов. Мужчина Лободы не дает ей денег на ее певческую карьеру.

«Я не буду брать у него деньги на карьеру. На нее я зарабатываю сама. На семью, на себя, на подарок - да, могу у него попросить, но я жуткая транжира», - сообщила исполнительница.

После начала СВО Лобода забрала дочерей и уехала из России в Латвию. Фото: соцсети.

Ранее Лобода призналась, что ее любимый мужчина – не украинец.

«Мне повезло, я встретила своего человека, с которым на одной волне. Он жуткий патриот, но не украинец», - говорила Лобода.

Два года назад украинские СМИ сообщили, что у певицы роман с миллионером Артуром Гранцем. Избранник певицы владеет бизнесом на Украине и в Белоруссии. Гранц - армянин по национальности, как и Лобода, он родился на Украине. Однако украинского гражданства у него нет. После распада СССР Гранц получил белорусский паспорт. Говорят, отношения с ним Лобода предпочитает скрывать, потому что ее избранник официально женат.

Гранц заработал состояние на магазинах duty-free. Он является основателем компании BF Capital, владеющей недвижимостью и сетью магазинов беспошлинной торговли в аэропортах Украины, Грузии и Армении. Бизнесмен также приобрел сеть duty-free магазинов BDF («Белмаркет Дюти Фри») в аэропорту Минска. Кроме того, миллионер владел в незалежной компанией по производству подсолнечного масла. Вполне вероятно, что после начала спецоперации России на Украине бизнес Гранца пришел в упадок – этим и объясняются слова Лободы о том, что ее возлюбленный сейчас стал не таким богатым.

То, что Гранц - любимый мужчина певицы, подтвердил бывший менеджер Лободы Стас Пшеницын. Он открыл еще один секрет звезды: Артур Гранц не является отцом дочки Лободы Тильды. Роман армянского олигарха и певицы разгорелся уже после того, как Светлана родила второго ребенка. По словам экс-менеджера звезды, Лобода родила дочку от не менее влиятельного мужчины. Стас уточнил, что это не солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, которого считали отцом Тильды.