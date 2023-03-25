Отец Жанны Фриске: «Внуку Платону сказали, что бабушка умерла»

Отношения Шепелева с родителями Жанны испортились после ее смерти. Фото: Мила СТРИЖ

Жанна Фриске умерла от злокачественной опухоли мозга в 2015 году, когда ее сыну Платону было два года. После ее смерти у отца мальчика, телеведущего Дмитрия Шепелева возник затянувшийся конфликт с семьей покойной жены. Скоро Платону исполнится десять лет, однако родителям артистки вряд ли удастся поздравить его лично.

Отец звезды Владимир Фриске поделился последними новостями. Увы, они неутешительные: бабушке и дедушке Платона по-прежнему не дают видеться с мальчиком. Более того, Владимир Борисович намекнул: внуку сказали, что его бабушка, мама Жанны, умерла.

«Платону, насколько я знаю, всякие гадости про нас рассказывают. Когда внук был совсем маленький, ему, якобы, говорили, что мы у него деньги украли. Потом Платону сказали, что бабушки нет - она умерла. Какая-то мразь сказала, понимаете?! Представляете, что происходит? Люди без стыда и совести», - поделился отец артистки в интервью «МК».

Владимир Фриске не раз упоминал, что они с женой готовы видеться с Платоном в рамках, назначенных судом – то есть раз в месяц по полтора часа. Однако Шепелев, по его словам, постоянно придумывал отговорки, чтобы сорвать эти встречи: то он с Платоном уехал в отпуск, то мальчик заболел. Владимир Борисович говорит, что органы опеки сквозь пальцы смотрят на несоблюдение установленного судом графика свиданий.

«Судебные приставы не хотят работать. В прошлом году, в августе, прислали письмо, что мы можем видеться с внуком один раз в месяц в субботу. Полтора часа. И пишут, значит, что встречи должны происходить в деревне Раубичи, в Белоруссии. Я один раз съездил, но Шепелева там не оказалось. Он здесь в Москве, никуда не делся. Это можно даже проследить по его фотографиям в социальных сетях. Говорит одно - делает другое. Меня в Раубичи посылали в тот момент, когда была пандемия. Мне на границе сказали: «Мы никогда не пускаем, тем более детей». Сейчас новая бумага от приставов пришла», - рассказал Владимир Борисович.

Отец певицы Владимир Фриске по-прежнему не видится с внуком. Фото: соцсети.

Отец Жанны уверен, что рано или поздно он обязательно увидится с внуком. Семья артистки ждет, когда Платон вырастет и сможет сам принимать решения, не зависящие от воли Шепелева.

«Если бы не Платон, я бы уже давно с ним разобрался. Но у меня же там внук живет. Остается только ждать. Должно пройти время, чтобы Платон вырос. В этой жизни все имеет свое начало и конец. У каждой палки два конца. И закон бумеранга никто не отменял», - уверен Владимир Фриске.

Бабушка и дедушка отчаялись подействовать на телеведущего с помощью закона и перестали настаивать на своем праве. В шоу «Секрет на миллион» сестра Жанны Наталья Фриске рассказывала, что ее мама тайком приезжала к школе Платона в надежде увидеть мальчика хотя бы издали.