Александр Проханов: Мы ведём русское контрнаступление

Писатель Александр Проханов Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В ночь с 24 на 25 марта 1999-го самолеты НАТО нанесли бомбовые удары по Югославии.

Генсек НАТО (в то время - Хавьер Солана) тогда заявил, что «политическая фаза кризиса» вокруг Косово – а именно из-за него разгорелся конфликт - закончилась.

А наш премьер Евгений Примаков, летевший с визитом в США, развернул самолет над океаном и вернулся в Москву.

С тех пор прошло 24 года, почти четверть века. Но мы до сих пор задаемся вопросом: югославский кризис нас чему-то научил?

Эту тему мы обсудили со знаменитым писателем и общественным деятелем, главным редактором газеты «Завтра» Александром Прохановым.

- Ровно 24 года назад, когда начались бомбежки Белграда натовскими самолетами, вы находились на мосту, пели, молились вместе с сербами. Сейчас у вас такое же настроение или появились новые какие-то эмоции - в связи с нынешней обстановкой? На этот раз - в нашем Донбассе, на Херсонщине, в Запорожье…

- Тогда, в тот Пасхальный день, я, действительно, стоял вместе с сербами на мосту через Саву. Весь Белград был белый - от цветущих вишен и яблонь. И вот среди этих белых садов взрывались американские крылатые ракеты…

Мы были живым щитом, уповая на то, что американцы не станут класть свои ракеты крылатые на эти наполненные людьми мосты.

Тогда я испытывал чувство бессилия, ненависти к этим ракетам американским и - чувство позора.

Потому что сербы уповали на Россию, они верили, что она придет к ним на помощь.

Я был представителем России, они обращались ко мне, и ждали, что я поверну русские зенитки, русские ракеты в сторону американцев, и мы дадим им отпор.

Но этого не произошло, и сербы были повержены.

- Президента Слободана Милошевича приходилось тогда видеть?

- Да, в те дни я был в резиденции президента Милошевича. Он сидел передо мной, такой напряженный, такой сжатый, потому что были слышны взрывы за окнами.

И Слободан сказал мне, что американцы господствуют в воздухе, и они громят инфраструктуру Югославии. Но когда, говорил он мне, начнется наземная операция, сербы покажут американцам, как они показали в свое время Гитлеру, как они умеют воевать.

Но никакой наземной операции, как мы знаем, не было, Милошевич сдался, его отправили в Гаагу, и там умертвили.

И это был триумф НАТО.

И - день позора ельцинско-козыревской России.

- Но был тогда и героический марш-бросок в Приштину наших десантников под командованием Юнус-Бека Евкурова, ныне - генерал-полковника, заместителя министра обороны России … И - если вот тот мост, который вы тогда с сербами защищали от НАТО, перекинуть - мысленно - в наши дни… Что у вас сейчас на душе?

- Когда сегодня об этом думаю, вспоминаю Белград-1999 и понимаю: я счастлив, что Россия вырвалась из-под этой «американской оккупации», она нашла в себе историческую силу, историческую волю…

И - мы ведем сейчас русское контрнаступление, в чем-то - горькое, но это - контрнаступление.

И еще я думаю - никогда больше русские элиты и русская власть не искусится на американские посулы.

Хватит нам говорить, что нас обманули.

Нас обманули, когда объединяли Германию, когда НАТО, обманув нас, двинулось на восток.

А сегодня наша власть ведёт с «коллективным западом»

беспощадную борьбу, не полагаясь на его честь, на его благородство.

Она понимает, что у сегодняшнего нашего врага на уме только одно – забросать Россию крылатыми ракетами, расчленить ее до конца так, чтобы она больше никогда не поднималась.

- Что нас ждет в ближайшие дни, недели, месяцы в зоне спецоперации?

- Мы будем сейчас вести очень мощное, грозное наступление…

- Как вы оцениваете подвиг наших молодых ребят, которые повторяют своих дедов, прадедов - повторяют и внешне, и - характером?

- Солдаты, которые там сейчас сражаются, - это абсолютно божественные, восхитительные люди сегодняшней России.

Моя новая приятельница, моя новая подруга, так сказать, Юлия Чичерина, которая на передовой, в госпиталях поет песни борющегося Донбасса (некоторые из них - на мои стихи), - рассказывает мне, какое потрясающее ощущение она испытывает, когда солдаты слушают ее песни.

У них в глазах - обожание, у них в глазах любовь, у них в глазах мужество, у них в глазах красота.

Там, на этих жесточайших передовых позициях, растянутых на несколько тысяч километров, создается новая Россия, новая элита, там смотрят новые глаза русские.

Поэтому как я отношусь к этим подвигам?

Я мчусь туда душой, мысленно, я хочу там оказаться, я стремлюсь туда, к ним.

Там мне хорошо!

- А вы можете свои поэтические строки для наших радиослушателей и читателей прочитать в связи - с нынешней ситуацией?

Проханов - читает - громко, с выражением:

…Неистово, с размаху

Идет Россия на таран,

Рвет на груди рубаху.