Александр Проханов: Мы ведём русское контрнаступление

Писатель Александр Проханов
Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
В ночь с 24 на 25 марта 1999-го самолеты НАТО нанесли бомбовые удары по Югославии.
Генсек НАТО (в то время - Хавьер Солана) тогда заявил, что «политическая фаза кризиса» вокруг Косово – а именно из-за него разгорелся конфликт - закончилась.
А наш премьер Евгений Примаков, летевший с визитом в США, развернул самолет над океаном и вернулся в Москву.
С тех пор прошло 24 года, почти четверть века. Но мы до сих пор задаемся вопросом: югославский кризис нас чему-то научил?
Эту тему мы обсудили со знаменитым писателем и общественным деятелем, главным редактором газеты «Завтра» Александром Прохановым.
- Ровно 24 года назад, когда начались бомбежки Белграда натовскими самолетами, вы находились на мосту, пели, молились вместе с сербами. Сейчас у вас такое же настроение или появились новые какие-то эмоции - в связи с нынешней обстановкой? На этот раз - в нашем Донбассе, на Херсонщине, в Запорожье…
- Тогда, в тот Пасхальный день, я, действительно, стоял вместе с сербами на мосту через Саву. Весь Белград был белый - от цветущих вишен и яблонь. И вот среди этих белых садов взрывались американские крылатые ракеты…
Мы были живым щитом, уповая на то, что американцы не станут класть свои ракеты крылатые на эти наполненные людьми мосты.
Тогда я испытывал чувство бессилия, ненависти к этим ракетам американским и - чувство позора.
Потому что сербы уповали на Россию, они верили, что она придет к ним на помощь.
Я был представителем России, они обращались ко мне, и ждали, что я поверну русские зенитки, русские ракеты в сторону американцев, и мы дадим им отпор.
Но этого не произошло, и сербы были повержены.
- Президента Слободана Милошевича приходилось тогда видеть?
- Да, в те дни я был в резиденции президента Милошевича. Он сидел передо мной, такой напряженный, такой сжатый, потому что были слышны взрывы за окнами.
И Слободан сказал мне, что американцы господствуют в воздухе, и они громят инфраструктуру Югославии. Но когда, говорил он мне, начнется наземная операция, сербы покажут американцам, как они показали в свое время Гитлеру, как они умеют воевать.
Но никакой наземной операции, как мы знаем, не было, Милошевич сдался, его отправили в Гаагу, и там умертвили.
И это был триумф НАТО.
И - день позора ельцинско-козыревской России.
- Но был тогда и героический марш-бросок в Приштину наших десантников под командованием Юнус-Бека Евкурова, ныне - генерал-полковника, заместителя министра обороны России … И - если вот тот мост, который вы тогда с сербами защищали от НАТО, перекинуть - мысленно - в наши дни… Что у вас сейчас на душе?
- Когда сегодня об этом думаю, вспоминаю Белград-1999 и понимаю: я счастлив, что Россия вырвалась из-под этой «американской оккупации», она нашла в себе историческую силу, историческую волю…
И - мы ведем сейчас русское контрнаступление, в чем-то - горькое, но это - контрнаступление.
И еще я думаю - никогда больше русские элиты и русская власть не искусится на американские посулы.
Хватит нам говорить, что нас обманули.
Нас обманули, когда объединяли Германию, когда НАТО, обманув нас, двинулось на восток.
А сегодня наша власть ведёт с «коллективным западом»
беспощадную борьбу, не полагаясь на его честь, на его благородство.
Она понимает, что у сегодняшнего нашего врага на уме только одно – забросать Россию крылатыми ракетами, расчленить ее до конца так, чтобы она больше никогда не поднималась.
- Что нас ждет в ближайшие дни, недели, месяцы в зоне спецоперации?
- Мы будем сейчас вести очень мощное, грозное наступление…
- Как вы оцениваете подвиг наших молодых ребят, которые повторяют своих дедов, прадедов - повторяют и внешне, и - характером?
- Солдаты, которые там сейчас сражаются, - это абсолютно божественные, восхитительные люди сегодняшней России.
Моя новая приятельница, моя новая подруга, так сказать, Юлия Чичерина, которая на передовой, в госпиталях поет песни борющегося Донбасса (некоторые из них - на мои стихи), - рассказывает мне, какое потрясающее ощущение она испытывает, когда солдаты слушают ее песни.
У них в глазах - обожание, у них в глазах любовь, у них в глазах мужество, у них в глазах красота.
Там, на этих жесточайших передовых позициях, растянутых на несколько тысяч километров, создается новая Россия, новая элита, там смотрят новые глаза русские.
Поэтому как я отношусь к этим подвигам?
Я мчусь туда душой, мысленно, я хочу там оказаться, я стремлюсь туда, к ним.
Там мне хорошо!
- А вы можете свои поэтические строки для наших радиослушателей и читателей прочитать в связи - с нынешней ситуацией?
Проханов - читает - громко, с выражением:
…Неистово, с размаху
Идет Россия на таран,
Рвет на груди рубаху.