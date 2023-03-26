Громкий скандал вокруг сериала "Король и Шут": режиссер резко ответил на обвинения вдовы Михаила Горшенёва

Многие, кто дружил с Мишей, в недоумении, потому что тот образ, который спродюсирован в сериале, не соответствует действительности Фото: кадр из фильма

Один из самых успешных и обсуждаемых сериалов этой весны неожиданно оказался в эпицентре скандала. Спустя пять серий "Короля и Шута" вдова лидера одноименной рок-группы Михаила Горшёнева, или Горшка, как называют его фанаты, заявила, что фильм порочит память её мужа, и все происходящее в кадре очень болезненно для нее и ее детей. От лидера "КиШ" Ольга Горшенева воспитывает 13-летнюю дочь Александру: ей было всего четыре, когда знаменитого отца не стало. Кроме того, старшую дочь Ольги от первого брака - Анастасию, которой сейчас 23, Горшок тоже воспитывал как родную.

- Многие, кто дружил с Мишей, в недоумении, потому что тот образ, который спродюсирован в сериале, не соответствует действительности, - написала вдова в соцсетях, упомянув, что ее мнение о сериале поклонники спрашивают каждый день. - Михаила не то чтобы показали не с той стороны, а будто бы специально гиперболизировали слабости и сделали антагонистом. Неверно расставлены акценты. Режиссеру стоило нырнуть глубже, а не транслировать поверхностную картину в массы, основываясь на мнении двух людей. Я считаю, что этот сериал порочит его память. Когда я давала на него добро, речь шла о другом. А с тем, что мы видим в итоге, я категорически не согласна.

Мнение вдовы разделили сотни поклонников "Короля и Шута". Мол, в сериале гений Горшенёв, обладатель уникального таланта и большого сердца, показан каким-то недалеким наркоманом, "полупридорковатым" анархистом, который "ходит с открытым ртом и издает нечленораздельные звуки". И это на фоне сплошь положительного Князя - второго фронтмена группы Андрея Князева, который вступил сопродюсером сериала и вообще остался им очень доволен.

Однако режиссер картины Рустам Мосафир, которому дозвонился сайт KP.RU, с претензиями вдовы Горшка оказался совершенно не согласен.

- Если зритель видит недалеко персонажа, возможно, он сам недалёкий, - парировал Мосафир. - Мне кажется, наоборот, Горшенёв получился очень разносторонним и очень глубоким. Это драматичный и трогательный герой. А у нас всё-таки кинопроизведение. Есть правда жизни, а есть правда кинематографическая: она важнее. Кино - это не в окно посмотреть. Если так хочется, пожалуйста, смотрите телек или ролики на YouTube. А кино отражает внутреннюю правду. И в нашем сериале внутренняя правда раскрыта на 100%. Иного не дано.

- А вам лично Ольга Горшёнева высказывала своё недовольство?

- Я её даже не знаю, в глаза ни разу не видел! К счастью или к сожалению, мы не знакомы. И мне это малоинтересно. Я занимаюсь кинематографической драмой, а не выяснением, кто каким был. В каждом произведении есть герой, и каждый видит его в меру своего культурного развития, насмотренности или внутреннего состояния. Мне кажется, говорить о том, что мы порочим память Горшка, это странно. Даже болезненно. Это слишком фанатское восприятие. Ну а вдова, наверное, достаточно предвзятый зритель. И хотя я лично не знаю Ольгу, в кино, мне кажется, мы сделали её образ прекрасно.

- Поклонники недовольны, что в сериале слишком много сцен о наркозависимости музыканта...

- Ну если человек действительно был наркозависимым, и мы все прекрасно об этом знаем. Ну тогда давайте все забудем, что Фредди Меркьюри был гомосексуалистом! Поймите, темные стороны позволяют сделать персонажа интересным. Герои с темной энергией в кино всегда будут интереснее положительных персонажей. А в жизни... В жизни это, конечно, трагедия. Талантливый парень сгорел из-за наркотиков. Вот лучше бы люди другое замечали - что фильмом мы вскрываем эту проблему. Я никогда не употреблял героин, но знаю, что это такое. У меня много друзей, которые покинули этот мир из-за наркотиков. И я знаю, как это выглядит: я не совсем молодой человек уже, жил в девяностые. Поэтому странно говорить, что лидер "КиШ" был просто веселым парнем. Ха-ха! Не все так просто.

Он как и все, кто подсаживается на наркотики, хотел, видимо, расширить сознание. Ранимая натура, тонкая душа. Ему было тяжело, и он пытался с этим справиться. Для сравнения пересмотрите реальные интервью Горшка и сравните с нашим экранным. Конечно, мы романтизировали его максимально. Поверьте, мы его даже обелили.

Впрочем, негативные отзывы режиссера ничуть не обижают.

- Есть художественное произведение, и очень хорошо, что оно вызывает полярные мнения. Было бы хуже, если бы оно не вызывало их вообще, - добавил режиссер "Короля и Шута".

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