Последние новости о ситуации вокруг Украины на 27 марта 2023 года: ООН увидела дискриминацию в бесчинствах СБУ, Маск отказался обслуживать украинские дроны

29 марта монахи должны освободить "помещения национального государственного заповедника "Киево-Печеркая Лавра". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЗА ТРИ ДНЯ ДО ИЗГНАНИЯ

В новом докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Украине действия государства в отношении УПЦ охарактеризованы как дискриминационные. Доклад охватывает период с 1 августа 2022 года по конец января.

ООН обратила внимание на проведенные СБУ в качестве "мер безопасности" обыски в нескольких монастырях, офисах и учебных заведениях УПЦ и задержания священников. Управление по правам человека ООН призывает обеспечить право членов церкви на справедливое судебное разбирательство.

Между тем, в это воскресенье тысячи прихожан присутствовали на службе в Киево-Печерской лавре, пройдя через усиленные полицейские кордоны с предъявлением паспортов для идентификации личности. А все потому, что по Киеву усиленно распространяются слухи, что это была последняя воскресная служба УПЦ в Лавре, потому что 29-го марта монахи должны освободить "помещения национального государственного заповедника".

Между тем, митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука объявил в воскресенье, что с понедельника он начинает голодовку в поддержку братии Киево-Печерской Лавры. По его словам, это позиция не столько иерарха и монаха, сколько простого верующего человека, потому что у него "сердце кровью обливается", глядя на происходящее в Киеве.

Присоединится ли кто из иерархов УПЦ к объявленной им голодовке, пока неизвестно.

ЗАПАД САМ ЗАВЕЛ СЕБЯ В ТУПИК

- Китай выступил с инициативами, которые требуют тщательного изучения, - заявил представитель Эрдогана Ибрагим Калын в эфире турецкого телеканала NTV и призвал от имени Турции "тщательно изучить" мирный план КНР по Украине. Более того, по его словам, Турция готова поддержать китайские предложения, если они "создадут фундамент для переговоров".

При этом, представитель Эрдогана выразил сомнение в интеллектуальных способностях западных аналитиков.

- Я считаю, что Запад плохо проанализировал события на Востоке. Санкции против России толкают ее в сторону Китая. С самого начала они всегда говорили: "Давайте разделим Россию и Китай. Реальная опасность - это Китай". Эта политика зашла в тупик, - объяснил Ибрагим Калын и добавил, что санкции против России лишь толкают ее в сторону более плотных связей с Китаем.

Как говорится, за что боролись, на то и напоролись.

ОДНО ДЕЛО – ПЕРЕГОВОРЫ, А ДРУГОЕ - ТЕРРИТОРИИ

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью AP объяснил, что призыв к немедленным мирным переговорам вовсе не означает признания того статус-кво в плане территорий, которое сложилось сейчас на Украине по линии боевых действий.

- Остановить боевые действия и сесть за стол переговоров не означает, что вы принимаете статус-кво. Когда конфликт прекратится и начнутся мирные переговоры, совсем не обязательно, что границы будут там, где проходит линия фронта. Мы знаем это и по нашей собственной истории, - объяснил Сийярто свою точку зрения журналистам. При этом, по его словам, огонь должен быть прекращен немедленно.

Вот тут с Сийярто можно даже в чем-то согласиться и творчески развить его суждение, распространив его на Николаевскую и Одесскую области. Почему бы и нет?

НАЦБАНК УКРАИНЫ ПРЕКРАТИТ ПЕЧАТАТЬ МИЛЛИАРДЫ ГРИВЕН

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью Financial Times заявил, что НБУ больше не будет печатать деньги для ликвидации дефицита бюджета.

По его словам, подобная практика создала огромные риски для макрофинансовой стабильности, когда в прошлом году Украина была вынуждена печатать миллиарды гривен, за которые НБУ покупал у Минфина облигации госзайма.

- Это было быстрое лечение, но очень опасное, - пояснил Пышный журналистам, глядя в окно, где под зданием Нацбанка стоял его новенький "нулевый" и с иголочки Роллс-Ройс.

Действительно, зачем теперь эмиссионные деньги печатать, если новый лимузин глава Нацбанка Украины себе уже купил?

НЕ ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСОВ, НЕ ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТОВ

Замглавы Министерства обороны Украины Анна Маляр попросила журналистов прекратить обсуждение возможного контрнаступления ВСУ. По ее словам, говорить об этом в стране имеют право только три человека: президент Зеленский, министр обороны Резников и Главком ВСУ Залужный.

Как считает Маляр не нужно задавать экспертам и аналитикам вопросы по этой теме в теле- и радиоэфирах экспертам и аналитикам. Необходимо, по ее словам, и самим журналистам ограничить написание статей и блогов на эту тему.

Интересно, а как в Киеве планируют заткнуть рот иностранным журналистам. Своим-то можно, а вот зарубежным. Как раз Sunday Times написала, что Украина ежедневно теряет в Артемовске (Бахмуте) от 100 до 200 солдат ежедневно. А журналисты издания считают, что потери заставят ВСУ оставить город и переместиться на оборудованные позиции для защиты Краматорска и Славянска, если еще не будет слишком поздно для ВСУ.

ДЛЯ НАСТУПЛЕНИЯ И РЫБЫ НЕ ЖАЛКО

Обмеление Каховского водохранилища, которое проводилось по распоряжению нынешних украинских властей, как сообщило издание "Экополитика", уже привело к масштабному мору рыбы под Запорожьем.

Массовое удушье рыбы произошло в Запорожской области в пойме острова Сердюки Днепровской гряды из-за снижения уровня воды в акватории Каховского водохранилища. Местные власти уже ликвидировали порядка половины последствий экологической катастрофы в местах наибольшего скопления погибшей рыбы и заключили договоры на ее утилизацию. Но этого мало. Им необходима поддержка, в том числе, финансовая, из Киева. Если это не сделать сейчас, то существует реальная угроза распространения опасных заболеваний.

А для чего потребовалось обмеление водохранилища и Днепра? Ответ просто - для облегчения форсирования водной преграды в случае наступления ВСУ. Будет это наступление или нет, тот еще вопрос, а рыбу уже уморили.

АВСТРИЯ АССИМИЛИРУЕТ УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ

В настоящее время в Австрии работают около 8 тысяч беженцев с Украины, а еще 14 тысяч зарегистрированы в службе занятости в качестве соискателей работы. Те из украинцев, кто имеет действующее удостоверение личности перемещенных лиц, уже имеют более легкий доступ к австрийскому рынку труда. Но вскоре ситуация изменится к лучшему для всех украинцев - социальный комитет парламента одобрил поправку к Закону о занятости иностранцев.

В будущем обладатели такого документа смогут устроиться на любую работу в Австрии без отдельного разрешения. Предварительная проверка заработной платы и условий труда, которая в настоящее время все еще необходима, также будет исключена. Кроме того, новый закон гарантирует, что украинских беженцев станут нанимать на справедливую заработную плату и условия труда в соответствии с коллективными договорами и другими правовыми требованиями.

Издание отмечает, что в Австрии сложилась ситуация, когда нехватку квалифицированных работников ощущают все отрасли экономики страны. В силу старения общества, эта тенденция не может быть исправлена собственными силами австрийцев, как минимум, до 2040 года. Не исключено, что из-за этих причин Получить австрийское гражданство уже скоро украинским беженцам будет легче, чем в любой другой стране ЕС.

Для кого-то мечта о Евросоюзе может исполниться таким образом. Воистину, хоть тушкой, хоть чучелом. Тем более, что на Украине делать уже действительно нечего.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Украина потребовала немедленного созыва внеочередного заседания Совета Безопасности ООН по поводу заявления Путина о намерении России разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Заодно и про ядерное оружие США в Германии можно будет поговорить.

- Илон Маск запретил использование терминалов спутниковой связи Starlink на украинских беспилотных летательных аппаратах. Достоин трижды занесения на "Миротворец"

- Музыкант Тед Ньюджент на митинге в поддержку Трампа в Техасе назвал Зеленского наркоманом-гомосексуалистом и потребовал вернуть отправленные на Украину деньги, потому что он "добро" на такое использование своих налоговых платежей не давал.

- В украинском сериале "Последнее письмо любимого" снялся россиийский актер Прохор Дубравин. Однако в ролике к премьере лицо Дубравина заменили лицом украинского актера Дмитрия Саранскова. Пришлось ли проводить замену во всем фильме, станет известно после премьеры.