Мат в «Ленкоме», издевательства над Андреем Мироновым и импровизации Александра Домогарова: Самые смешные и нелепые театральные байки

Николай Караченцов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На сцене случается разное не по тексту пьесы: оговорки, «расколы» и другие веселые истории. Так рождаются актерские байки, которые травят в гримерках, а потом рассказывают публике на актерских капустниках. Истории эти иногда кажутся неправдоподобными, но сами рассказчики уверяют: все взято из жизни! Просто искусство розыгрыша было на столь же высоком уровне, как и актерское мастерство...

Мстительный бутафор

Николай Караченцов рассказал случай, которому был свидетелем. В «Ленкоме» шла «Оптимистическая трагедия». На заднике сцены стояли два белоснежных линкора. И как-то бутафор, которого выперли из театра за пьянку и он дорабатывал последний день, решил отомстить театру. Черной краской он вывел на борту слово из трех букв. Слово, хоть и было криво написано, но весь зрительный зал его прочитал, когда занавес подняли. Начался смех. Машинист сцены дал занавес. Спектакль задержали. Матерное слово замазали белой краской. Публика затихла, но белая краска подсыхала, и из-под нее полезла черная. И известное слово снова запылало на борту корабля. В зале зрители начали валиться под стулья. И опять дали занавес… Когда его открыли в третий раз, зал задохнулся от хохота. Матерное слово забили досками крест-накрест.

Владимир Этуш и мальчик-клеветник

Владимир Этуш. Фото: Театр Вахтангова

Народный артист СССР Владимир Этуш однажды рассказал такую историю. Играли они спектакль «Два веронца». И вот выходит Этуш на сцену в костюме, в гриме, говорит свой монолог. А перед ним прямо у сцены стоит мальчик. Положил свою мордочку на рампу и смотрит на Этуша нежными глазами. И вдруг тихо говорит: «Педе...стик».

«В тот же миг текст вылетел у меня из головы. Но это было секундное помутнение, - вспоминал Этуш, как было дело. - Я строго посмотрел на мальчика и продолжил. Он понял мой взгляд, но через какое-то время повторил, обращаясь ко мне: «Педе...стик». Мальчик настаивал. Это слышал не только я один, но и мой партнер по спектаклю. И когда я вышел в кулисы, он мне сказал: «Ребенка не обманешь!»

Хмельные гномы и ожившая Пчелка

Андрей Житинкин. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Режиссер Андрей Житинкин - кладезь актерских баек. В Театре Моссовета шла сказка для детей «Пчелка». Дело было в новогодние праздники, когда у детворы каникулы. А у артистов - елки. «Представьте состояние актеров, которым утром 1 января, после «вчерашнего», нужно играть в спектакле гномов - с накладной попкой, дурацким круглым носиком, произносить текст детскими голосами... По сюжету Пчелка умирает, и гномы должны ее оживить своим теплым дыханием. Безобидная в мирное время реплика «Надо на Пчелку подышать, чтобы она ожила», утром 1 января прозвучала почти угрожающе.

И вот все семь гномов стали на Пчелку дышать. А один гном, который накануне особенно бурно праздновал Новый год, так задышал, что актриса, изображавшая Пчелку, в мгновение ожила. И сказала ему низким голосом: «Да я сама на тебя сейчас так подышу»…

Городничий-путаник и зрители-двоечники

Папанов: - Артист на сцене испытывает во-о-от такое волнение! Фото: Кадр из спектакля

Анатолий Папанов, по воспоминаниям коллег, ненавидел играть премьеры. Мешала ему зажатость. И вот премьера «Ревизора» в Театре сатиры. Папанов в роли Городничего. Начинается классический сюжет, и вдруг Папанов говорит: «Господа, спешу вам сообщить пренеприятное известие, к нам едет… Хлестаков». По тексту Грибоедова, напомним, в начале действия никто эту фамилию еще не знает. Все артисты подумали: хана - зритель сейчас начнет ржать, все же пьесу знают! Да они и сами едва сдерживаются. Но, к счастью, ни один зритель в зале не обратил внимания на эту оговорку. То ли забыли, то ли не читали… А может, игра мастера заворожила. Так и доиграли до конца комедию.

Александр Домогаров и потерявшийся сук

Домогарову только дай поимпровизировать. Ох и натерпелся от него Андрей Ильин (слева). Фото: Кадр из спектакля

Тот же Андрей Житинкин вспомнил, как в Театре Моссовета он поставил спектакль «Мой бедный Марат». Андрей Ильин вместо «И заруби себе на носу» оговорился и получилось: «И заруби себе на суку». Эта реплика была обращена к персонажу Александра Домогарова. Он напрягся, что-то же надо отвечать. А поскольку Домогаров - актер правдивой школы, то спросил у Ильина: «На каком суку?»

Главная героиня пьесы - девушка Лика - поняла, что спектакль пошел не туда, и решила «помочь» своим партнерам: «Ребята, не ссорьтесь, я сама не знаю, на каком суку». Ильин стал выкручиваться: «На каком хочешь, на таком и заруби».

«На что ты намекаешь?» - продолжал допытываться правдолюб Домогаров… Надо было спасать ситуацию, и режиссер Житинкин из-за кулис шепотом потребовал играть следующую мизансцену: «Давайте куранты, шампанское!» Естественно, по закону накладки, когда Домогаров стал открывать шампанское, бутылка открываться не захотела. Тогда он зажал ее между ног и сказал: «Ну, вот и сук».

Андрей Миронов и лысый Державин

...но Александр Ширвиндт был начеку и ни разу не раскололся. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александра Ширвиндта разыграть всегда было очень трудно: тертый калач! А вот Андрей Миронов легко поддавался розыгрышу, чем другие артисты безжалостно пользовались. В Театре сатиры королем розыгрыша слыл Михаил Державин. В 1970-е там шел спектакль «У времени в плену» о событиях революции 1917 года. Главную роль Всеволода Вишневского играл Андрей Миронов. Михаил Державин играл поручика-белогвардейца. Этот спектакль шел долгие годы и всем актерам надоел. Они стали хулиганить на сцене. Державин то приклеивал длинный ноготь на мизинец и чесал им нос, то наклеивал длинные ресницы, усы, бакенбарды, делал горбатый нос или оттопыренные уши…

Михаил Державин в Театре сатиры шутковал лучше всех... Фото: satire.ru

Каждый раз Миронов, встретившись с Державиным глазами, умирал со смеха. Хотя перед тем, как выйти на сцену, заходил в гримерку к товарищу и проверял, все ли в порядке. Но стоило ему выйти, Державин быстро добавлял к образу нужную деталь.

Миронов доверял коллегам и часто становился жертвой их остроумия. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В одном из спектаклей он налепил на голову «лысину». И в самый серьезный момент, когда герой Миронова зачитывал рапорт, белогвардейский поручик Державин снял фуражку, достал платок и промокнул им лысину. Миронов быстро договорил текст и выскочил за кулисы в припадке истерического смеха.