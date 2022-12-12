Эксперты рассказали, какие продукты покупали жители 10 городов-миллионников в 2022 году

Специалисты программы лояльности «Х5 Клуб» изучили продуктовые корзины россиян и выяснили, какие товары в 2022 году чаще всего приобретали посетители торговых сетей. Эксперты исследовали покупки владельцев бонусных карт торговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток», сделанные с июля по ноябрь этого года в десяти городах-миллионниках России.

Выяснилось, что чаще всего обладатели бонусных карт кладут в корзины молочную продукцию. За шесть месяцев они купили 123 миллиона литров молока, 22 тысячи тонн сыра и 15,4 тысяч тонн сметаны. В число самых востребованных продуктов также попали куриные яйца, глазированные сырки, молоко 2,5% жирности и сыр «Российский».

На втором месте по популярности оказались фрукты и овощи. Их за полгода клиенты «Пятерочки» и «Перекрёстка» приобрели более 409 тысяч тонн. Чаще всего спросом пользуются бананы, репчатый лук и картофель.

Замыкают тройку лидеров списка соки и воды. За шесть месяцев торговые сети «Х5 Клуб» продали более 1,4 миллиарда бутылок напитков. Больше всего владельцы бонусных карт покупали энергетические напитки, питьевую негазированную воду объемом 5 литров и квас.

Всего за шесть месяцев жители десяти городов-миллионников совершили более 460 млн покупок в торговых сетях «Х5 Клуб». Летом ретейлер обновил условия бонусной программы: теперь копить и списывать баллы можно сразу в двух торговых сетях - «Пятёрочка» и «Перекрёсток». С июля по ноябрь их посетители накопили более 17 миллиардов бонусных баллов.

Как показало исследование, большинство клиентов (7 из 10 покупок) пользуются при оплате картами лояльности. Самыми активными в этом плане оказались жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области: в сумме с июля по ноябрь они накопили более 11,8 миллиарда баллов. В топе лидеров по количеству баллов также оказались покупатели из Краснодарского края, Нижегородской и Ростовской областей. Меньше всего баллов накопили участники программы из Красноярского края и Республики Башкортостан. В среднем за одну покупку во всех регионах клиенты «Пятерочки» и «Перекрёстка» получают 52 балла, а списывают – 772 балла.

Программа лояльности «Х5 Клуб» делится на два уровня. На первом уровне все ее участники получают за покупки базовый кешбэк 0,5%. Владелец бонусной карты также может выбрать одну любимую категорию для каждой из торговых сетей и получать за нее повышенный кешбэк 10%. На втором уровне кешбэк за любимые покупки увеличивается до 20%. При этом клиент может выбрать сразу три предпочтительных категории товаров.