Снял шапку, потерял волосы: Почему после зимы у многих начинает редеть шевелюра

Чтобы избежать проблем с волосами, важно правильно ухаживать за ними Фото: Shutterstock

- Выпадение волос в межсезонье это нормальное явление, с которым сталкиваются многие, - говорит Альбина Хохлова, врач-дерматолог, косметолог, трихолог и лазеротерапевт центра инновационной медицины DMC. - Зачастую это связано с общим ослабленным состоянием волос. Если осенью это происходит из-за агрессивного воздействия солнца на волосы и кожу головы в течение лета, то весной по причине дефицита витаминов и микроэлементов, накопленного за зиму. У женщин дополнительными факторами выступают железодефицитная анемия и изменения гормонального фона.

В целом все причины можно разделить на две основные группы внешние и внутренние.

Альбина Хохлова Фото: Личный Архив

ПРИЧИНЫ СНАРУЖИ: ТУГИЕ ШАПКИ И СУХОЙ ВОЗДУХ

Есть несколько внешних причин выпадения волос в межсезонье:

1. Неправильные шапки.

Например, когда головной убор подобран не по погоде или не по размеру. Если шапка тугая и тесная, она будет сдавливать голову и нарушать микроциркуляцию кожи головы. Из-за этого нарушается кровоснабжение волосяной луковицы, она ослабевает, хуже питает волос и он выпадает раньше, чем заканчивается его естественный цикл жизни.

Если головной убор изготовлен из синтетических материалов, то будет затруднено дыхание кожи головы и воздухообмен. В теплую погоду голова может потеть, что может приводить в себорее, перхоти и снижению качества волос.

2. Перепады температур.

Волосы не любят, когда слишком холодно или жарко. Если температура резко меняется (например, выбежали на улицу в холодный ветреный день без шапки), чешуйки волоса закрываются неплотно. По этой причине они выглядят тусклыми, уставшими, теряют эластичность и становятся более уязвимыми перед агрессивным влиянием внешней среды.

3. Неправильно подобранные средства для ухода и укладки.

Тоже могут испортить качество волос. Например, фиксирующие спреи и лаки приводят к повреждению волос, так как затвердевшие частицы средств образуют заломы на них. В холодное время года и в помещениях с высушенным воздухом из-за отопления этот негативный эффект только усиливается.

И ИЗНУТРИ: НЕХВАТКА ВИТАМИНОВ И ЧАСТЫЕ ОРВИ

1. Не хватает солнца и витаминов.

Зимой многие испытывают нехватку солнечного света, свежих овощей и фруктов. В результате к весне мы имеем истощенный организм, который испытывает дефицит витаминов, микро- и макроэлементов. Чтобы предвосхитить межсезонный авитаминоз, важно регулярно сдавать анализ крови и поддерживать необходимый уровень микроэлементов в течение года.

2. Грипп, ковид, ОРВИ и другие ОРЗ.

Если в зимние месяцы пришлось перенести ОРВИ, ОРЗ или другие инфекционные заболевания, в дальнейшем это может сказаться на состоянии кожи головы и волос. Все потому, что из-за болезни и приема препаратов (например, антибиотиков) внутренние обменные процессы нарушаются. А на восстановление организму нужно время. Если период реабилитации совпал с межсезонным авитаминозом, выпадение волос может быть очень вероятным.

3. Стрессы и нервные перегрузки.

Во время стресса происходит спазм сосудов, что способствует нарушению кровоснабжения и питания волосяного фолликула. Если человек испытывает постоянно стрессы и находится в состоянии хронического стресса, то вероятность поредения шевелюры очень высока. При этом интенсивное выпадение происходит не сразу, а, как правило, через 2,5-3 месяца после пережитого стресса.

Чтобы избежать проблем с волосами, важно правильно ухаживать за ними, вести здоровый образ жизни и вовремя обратиться к врачу-трихологу, если возникла проблема. Трихолог поможет разобраться в том, чего не хватает волосам, подобрать процедуры, которые вам нужны и, если необходимо, направит к смежному специалисту.

КСТАТИ

Часто у людей, находящихся в хроническом стрессе, можно выявить дефицит витаминов группы B, что тоже способствует потере волос. Таким пациентам рекомендована физическая нагрузка, чтобы сбросить напряжение. Физические упражнения нормализуют кровообращение во всем организме, включая волосистую часть головы. Поможет также массаж в области плеч, шеи и головы, поскольку он снимает мышечное напряжение и улучшает кровоток. В других случаях необходимо обратиться за консультацией к психологу либо к психотерапевту.