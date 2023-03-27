Виктор Золотов вручил боевым офицерам СВО Золотые Звезды

Виктор Золотов. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В торжественном мероприятии, посвященном Дню войск национальной гвардии России ( 27 марта 2023 года ведомству исполнилось 7 лет), в зале Славы Музея Победы директор Росгвардии - генерал армии Виктор Золотов вручил медали «Золотая Звезда» Героям Российской Федерации генерал-майору полиции Вячеславу Пыткову, полковнику Сергею Хайрудинову и капитану Никите Палазнику.

Офицеры Росгвардии удостоены этого высокого звания за мужество и героизм, проявленные при выполнение задач специальной военной операции (СВО). История подвига каждого отражена в наградных документах, что ранее подписал президент страны Владимир Путин.

Вот выдержки из этих наградных листов: «Находясь под шквальным артиллерийским огнем, генерал-майор полиции Вячеслав Пытков принял командование оперативным резервом, что позволило не только выполнить боевую задачу, но и спасти жизни раненых бойцов и мирных жителей… «Несмотря на серьезное ранение, командир прославленной Софринской бригады полковник Сергей Хайрудинов сумел удержать важный рубеж обороны, отразив несколько атак превосходящих сил противника»…. «Благодаря разведданным капитана Никиты Палазника, не позволившим осуществить прорыв российских позиций, националисты понесли невосполнимые потери в живой силе и технике».

Глава ведомства заметил в своем выступлении, что каждый день специальной военной операции рождает новые примеры подвига и стойкости духа личного состава войск национальной гвардии, за проявленные доблесть и отвагу свыше 50 тысяч росгвардейцев удостоены государственных и ведомственных наград, с начала операции одиннадцати офицерам Росгвардии присвоены высшие звания Героев Российской Федерации».

«Сегодня Росгвардия вместе со всей страной вновь дает решительный отпор любым попыткам лишить нас самостоятельности, культурного наследия, исторической памяти и правды», - подчеркнул Золотов.

Также глава ведомства вручил отличившимся росгвардейцам ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевские кресты IV степени, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали «За отвагу» и медаль Луки Крымского».

Среди награжденных медалями «За содействие» и «За боевое содружество» оказался народный артист России Владимир Машков, председатель комитета Госдумы Федерального Собрания России по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и мэр Москвы Сергей Собянин.

Почетные гости возложили венок и цветы к скульптурной группе «Скорбь» в Зале Памяти и скорби Музея Победы и почтили память погибших воинов минутой молчания.

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