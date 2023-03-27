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Политика27 марта 2023 11:45

Минобороны России за сутки уничтожило 620 солдат и наемников ВСУ

Точными ударами в районе Берестовое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103 бригады территориальной обороны
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Наши воины ликвидировали более 620 наемников киевского режима

Наши воины ликвидировали более 620 наемников киевского режима

Фото: Александр КОЦ

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на прошедшем брифинге сообщил данные о потерях ВСУ на линии соприкосновения за минувшие сутки: на Купянском направлении уничтожено до 65 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском свыше 85, на Южно-Донецком и Запорожском до 40, на Херсонском до 30, на Донецком более 400 украинских солдат и наемников.

В этих кровопролитных боях наши воины ликвидировали более 620 наемников киевского режима, самоходную артиллерийскую установку «Krab» (Польша), а также десятки танков, бронемашин, гаубиц и машин ВСУ.

Также нашей армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск в течение суток нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 107 районах.

Точными ударами в районе Берестовое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.

Генерал-лейтенант отметил подразделения противовоздушной обороны, что в районе Темировки Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины и уничтожили 13 беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

404 - самолета.

226 - вертолетов.

3600 - беспилотных летательных аппаратов.

414 - зенитных ракетных комплексов.

8421 - танк и другие боевые бронированные машины.

1074 - боевые машины реактивных систем залпового огня.

4447 - орудий полевой артиллерии и минометов.

9146 - единиц специальной военной автомобильной техники.

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