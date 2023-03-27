Не каждый украинский «Стриж» перелетит русское «Поле»: все подробности о сбитом беспилотнике в Тульской области

В воскресение, около 15.00 киевские власти отправили прощупывать российский тыл очередной беспилотный летательный аппарат типа «Стриж» (Ту-141) в ударном исполнении. Фото: wikimedia.org

В воскресение, около 15.00 киевские власти отправили прощупывать российский тыл очередной беспилотный летательный аппарат типа «Стриж» (Ту-141) в ударном исполнении. Тот не долетел 183 километра до Москвы и 35 до Тулы потерял управление и рухнул на окраине города Киреевск Тульской области.

В Минобороны России дали такой комментирий произошедшему: «группировка средств ПВО, развернутая в Тульской области: зенитные ракетные комплексы «С-300», «Панцирь-С1», а также комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Поле-21» обеспечивают надежное прикрытие с данного направления. В частности, комплекс РЭБ «Поле-21» воздействовал на ударный украинский беспилотник и вывел из строя его навигацию».

В интернете можно увидеть кадры с места падения беспилотника, который потерял ориентацию в пространстве, упал и вспахал огород пенсионера на окраине города-райцентра Киреевска. А потом взорвался, оставив воронку в рост человека. Взрывной волной выбило стекла в ближайших многоэтажках, осколками посекло 8 частных домов, 3 строения оказались частично разрушены.

Мы попытались ответить на ряд вопросов, которые возникают в связи с этим событием.

Что случилось с украинским беспилотником, почему он упал?

- «Стриж» (Ту-141) попал зону действия современной РЭБ «Поле-21» (поступила в войска в 2019 года), которая по одним данным глушит, а по другим - подменяет собой систему спутникового наведения GPS американской компании Raytheon, что была установлена на советский беспилотник «Стриж» для Украины западными спецами.

Не проще сбить такой, уничтожить в воздухе?

- «Стриж» - реактивная машина, в советское время развивала сверхзвуковую скорость до 1110 км/ч. Потому сбить этот беспилотник довольно сложно и сегодня. Плюс он летит на высоте до 50 метров над землей, как крылатая ракета огибая рельеф местности (а потолок высоты его полета 6000 м). Над незаметностью «Стрижа» работали еще советские инженеры с 1974 года. Передняя часть его фюзеляжа изготавливалась из композитных материалов, поглощающих радиоволны. Ведь цель советского «Стрижа» была все-таки разведывательной, а не ударной. Он должен был фотографировать местность и возвращаться.

Но ведь средства обнаружения с тех пор стали более совершенными?

- Киев с техподдержкой Пентагона стал модернизировать оставшиеся от СССР «Стрижи». Год назад, в марте 2022-го, запущенный в Харьковской области «Стриж» сумел преодолеть ПВО НАТО, пролетел над Румынией, Венгрией и упал в оживленном парке столицы Хорватии Загребе. Так как в нем вместо взрывчатки были два парашюта, можно говорить о том, что это были испытания. В НАТО изучали, как на «Стриж» реагируют современные ПВО.

Как далеко «Стриж» может долететь?

- Во времена СССР он был рассчитан на дистанцию в 1000 километров. Но в нем могли поколдовать над двигателем и использовать современное топливо.

Сколько таких «Стрижей» на Украине?

- С 1978 по 1989 годы на заводе в Харькове было выпущено 152 «Стрижа», значительная часть их осталась на Украине. По данным открытых источников, с начала боевых действий ВСУ использовали 29 реактивных «Стрижей». Есть предположение, что на вооружении ВСУ от 50 до 100 «Стрижей». Также в советские годы было выпущено 950 беспилотников «Рейс», но их скорость и дальность вдвое меньше, чем у «Стрижа». Есть информация, что десятки таких беспилотников сейчас проходят модернизацию на авиабазе США Рамштайн в Германии.

Сможет ли РЭБ «Поле-21» защитить от налета сразу десятков «Стрижей» - от роя ударных беспилотников?

- «Поле-21» может обнаруживать и сопровождать одновременно десятки целей. Это РЭБ успешно выявляло и отражало массовые атаки дронов на российские базы в Сирии. Успело зарекомендовать себя «Поле-21 и в зоне СВО, ежедневно срывая полеты украинских беспилотников.

Могут ли Киев и НАТО таким образом изучать российскую ПВО для более массированного удара?

- Эти дроны несут современную электронную начинку и могут передавать данные о наших ПВО сразу на спутники США. Но это, наверняка, тоже учитывается российским командованием.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

В 90-е годы в Крыму во время учебных стрельб Ту-141 «Стриж» ускользнул сразу от 4 управляемых ракет украинских зенитчиков (при этом использовались разные комплексы). Более удачно с советским беспилотником расправлялись расчеты С-300, но только если перехват происходил на малом расстоянии до цели.

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