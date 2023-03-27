«Вместе мы сильнее»: что обсуждали Мишустин и Головченко на заседании Совета министров Союзного государства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во перед началом заседания Совета министров Союзного государства в Доме правительства РФ. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В понедельник премьеры России и Беларуси Михаил Мишустин и Роман Головченко провели заседание Совета министров Союзного государства.

- Вместе мы сильнее и способны сообща справиться с самыми сложными вызовами - от обеспечения безопасности до повышения благосостояния граждан. И, конечно, противостоять внешнему давлению, - заявил Михаил Мишустин. Премьер отметил, что сегодня с уверенностью можно сказать: решение о создании Союзного государства было правильным.

В прошлом году Россия и Беларусь поставили новый рекорд во взаимной торговле. После существенного роста в 2021 году на 35% в прошлом году взаимная торговля увеличилась еще на 12%. В итоге удалось выйти на рекордный уровень товарооборота в 45 млрд. долл.

Мишустин предложил применять лучшие практики сотрудничества Союзного государства в ЕАЭС и СНГ.

- Решаются задачи по созданию благоприятного делового климата. Устраняем барьеры и ограничения на пути свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, - перечислил премьер.

Также, по его словам, на пространстве СНГ можно использовать российско-белорусский опыт в налоговой и таможенной сфере, в области прослеживаемости товаров.

- Выгоды очевидны - это более эффективный контроль на рынке, пресечение каналов незаконного ввоза, а главное - защита потребителей от контрафакта и подделок и более благоприятные, прозрачные условия для работы бизнеса, - отметил Мишустин.

Роман Головченко признался, что собирается чаще посещать российские регионы и призвал Михаила Мишустина по его примеру посещать белорусские, чтобы делиться опытом.

По итогам заседания Совмина было подписано 13 документов. Среди них - соглашение о научно-техническом и инновационном сотрудничестве, резолюция о программах Союзного государства в области космоса, соглашение о сотрудничестве в области развития микроэлектронных технологий.

- Совместные инициативы принесут практическую отдачу - помогут создать новые рабочие места и выпустить широкую номенклатуру передовой продукции с использованием собственного оборудования и комплектующих. Что важно для достижения независимости от иностранных решений. А также - стабильной деятельности предприятий, - отметил Мишустин.

6 апреля состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко.