Рекордов не будет: Зерновой союз оценил виды на будущий урожай

Эксперт Зернового союза Злочевский заявил о плачевном состоянии рынка зерна из-за рекордных урожаев Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Опять собрать рекордный урожай в этом году не удастся. Сбор зерна будет на уровне 120 млн тонн или даже ниже — прогнозирует президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Оценки Минсельхоза на этот сезон повыше — 125-127 млн тонн. В прошлом году было собрано более 150 млн тонн.

Состояние озимых, как сообщил журналистам Злочевский, в нынешнем сезоне хуже, чем в прошлом, когда они перезимовали просто фантастически хорошо. Сейчас потери могут составить, по предварительным оценкам, до 8%. При этом в сравнении с прошлым годом сократились и посевные площади под озимыми.

И не факт, что эта недостача будет компенсирована посевами яровых культур, потому что, как следует из слов президента Зернового союза, у аграриев проблемы… из-за прошлогоднего богатого урожая.

-Состояние рынка плачевное. Цены опустились в регионах и продолжают опускаться, в некоторых случаях ниже себестоимости. Продажи идут в убыток, это означает отсутствие ресурсов и средств, чтобы поддержать технологический уровень при обработке почвы, закладке будущего урожая, - пугает Аркадий Злочевский. - Снижение технологичности налицо уже по озимым.

При упавших ценах на зерно затраты его производителей увеличились. По словам Злочевского, стоимость железнодорожных перевозок в зерновозах по стране за год выросла от 37% и выше, в некоторых случаях — до 50%, аналогичные автомобильные перевозки подорожали вдвое. Из-за высоких экспортных пошлин аграрии не могут подзаработать и на продаже зерна за границу. Объемы экспорта сейчас рекордные — с начала сезона уже вывезли 42 млн тонн, но цены в сравнении с прошлым годом на мировых рынках снизились, а затраты выросли и у компаний-экспортеров (в связи с усложнившейся из-за санкций логистикой).

Чем грозит снижение технологичности, о котором говорит Злочевский? Грубо говоря, при тех же площадях ниже урожайность культур, а также их устойчивость к не совсем хорошим погодным условиям. Эта проблема возникла не прямо сегодня. Как утверждает президент Зернового союза, экономить на технологиях хозяйства начали еще с 2021 года (на фоне роста затрат как последствия пандемии). В первую очередь — небольшие фермерские, на которые тем не менее у нас приходится 26% валового сбора зерновых. В прошлом сезоне фантастически повезло с погодой, поэтому все выросло и так. Но два года подряд такого везения обычно не бывает, а проблемы накапливаются.

Что все это означает для обычного потребителя? В отличие от аграриев — пока ничего плохого. Во-первых, прогнозируемые Зерновым союзом 120 млн тонн - урожай «так себе» только на фоне прошлогодних рекордных 150 млн тонн. А вообще-то — очень даже хороший и еще лет десять назад считался бы за счастье: до 2014 года в России редко собирали более 100 тысяч тонн зерна. Во-вторых, в стране затоваривание зерновыми еще прошлого урожая. Предполагаемые «переходящие остатки» на 1 июля Зерновой союз прогнозирует в 33 млн тонн (если удастся в целом за сезон продать на экспорт 62 млн тонн - что не факт, поэтому на деле остатки могут быть больше). Это в два с лишним раза больше, чем рекомендует Продовольственная организация ООН (ФАО) для поддержания баланса на рынке и во избежание роста цен.