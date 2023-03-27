Чем пахнут россияне: Почему жителей страны охватила парфюмерная паника

Российский рынок покидали известные бренды. Однако «прощай» оказалось недолгим, и сейчас в парфюмерных магазинах особого дефицита нет. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Новость из серии неожиданных. Несмотря на все сложности ушедшего года продажи духов в нашей стране выросли почти на 28% по сравнению с 2021 годом. Это более 85 миллионов единиц товара. При этом оборот продукции сократился тоже на треть – 31%. Такие данные озвучил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Российский рынок покидали известные бренды: Estee Lauder, LVMH (Guerlain Kenzo Dior Givenchy), L'Oreal, Lancome, Giorgio Armani, Ralph Lauren, Urban Decay, Garnier, Maybelline NY и другие. Однако «прощай» оказалось недолгим, и сейчас в парфюмерных магазинах особого дефицита нет. Те же Armani есть на полках, хотя и по более высоким ценам.

- Повышение спроса и активность покупателей на рынке в прошлом году были обеспечены паникой, - объясняет президент Гильдии Парфюмеров России Оксана Чернышова. – Люди боялись, что их любимые духи исчезнут (они, действительно, в некоторых случаях исчезали) и больше никогда не вернутся. А духи – это та вещь, к которой мы сильно привыкаем, и потом сложно найти новый аромат на замену.

Аналитики ЦРПТ посчитали, что больше всего продаж совершалось в торговых точках (74%), а доля интернет-торговли составила 10%. При этом самыми активными (373 единиц на 1000 человек) были покупатели в Москве и Подмосковье, а наименее – на Северном Кавказе.

Больше половины проданной продукции – это импорт (47,4 миллиона единиц). В ЦРПТ поясняли, что в марте-июне 2022-го импорт сократился практически в два раза относительно начала года, но после резко пошел вверх, когда утвердились новые схемы поставок и заработал параллельный импорт.

Из-за санкций в России появились проблемы и со своей парфюмерной продукцией.

- Сырье мы завозим из-за границы, - говорит Оксана Чернышова. – И мы полностью зависим от его поставок.

Здесь многое пришлось менять – и рецептуру, и себестоимость, т.к. иностранные компоненты резко выросли в цене. К слову, пока в России производится только 5% сырья от необходимого.

- Однако это не катастрофа, приложив усилия, мы можем импортозаместить западные бренды, - уверена эксперт. – Сейчас нужно опасаться подделок. Полагаю, что уже в ближайшее время на фоне дефицита и дороговизны на рынке появятся фирмы, которые будут продавать фейковые товары, выдавая их за оригинальные.