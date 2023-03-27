Почему США можно размещать ядерное оружие в Европе, а нам в Белоруссии – нельзя?

Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс" в составе колонны во время марша до позиционного района. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Никакие виды санкций не помогут Западу повлиять на решение России разместить ядерное оружие в Беларуси, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин.

«Смысл-то санкций уже исчерпан. Там поняли, что как бы добиться большего невозможно, что санкции бессмысленны, вредят сами себе. Могут выгнать совсем наших дипломатов, еще сотни две-три наших чиновников обложить санкциями, попытаются какие-то дырки заткнуть там, где идет параллельный импорт, хотя это практически невозможно. Все это имеет очень мало смысла. Теперь в отношении ядерного оружия. Здесь ведь на самом деле все предельно ясно. Американское ядерное оружие есть в пяти или в шести государствах европейских, но не только. Оно наверняка есть и в Японии, да и в целом ряде портов, куда заходят американские суда. Польша в открытую в лице Анджея Дуды, президента, сказала – наша страна открыта для размещения ядерных ракет, которые американцы могут у нас размещать. Это было сказано прямым текстом».

Алексей Подберезкин. Фото: Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Подберезкин обратил внимание, что «зеркальные примеры не годятся, потому что для американцев это тактическое ядерное оружие, а для нас это стратегическое ядерное оружие»: «У нас нет тактических боеприпасов, с помощью которых наносились бы удары по территории Соединенных Штатов. То есть, здесь вот так как бы баш на баш не приходится и считать это невозможно. Подчеркиваю еще раз – то, что американцы разместили по периметру России огромное количество высокоточного оружия, прежде всего, на крылатых ракетах морского базирования, которые могут нести и тактические ядерные боеприпасы, и, собственно, на базах и на Дальнем Востоке, и в юго-восточной Азии, и в Европе – это к гадалке не ходи, это все знают, хотя не принято об этом точно как бы говорить, но речь идет о сотнях боеприпасов. В той же самой Германии идет процесс модернизации этих тактических ядерных боеприпасов и это обсуждается уже лет 10, наверное, поэтому здесь нового абсолютно нет ничего».

Профессор напомнил слушателям радио «КП», что вся логика американского противостояния заключается в том, чтобы «с чужой территории желательно чужими руками наносить максимальный ущерб Советскому Союзу или России».

«Тактические ядерные боеприпасы, которых довольно много у Соединенных Штатов, если они будут использованы в Европе, то для нас это будет ядерная война. Для американцев это будет война на удаленном театре военных действий. Вот в чем и разница», - подчеркнул Подберезкин.