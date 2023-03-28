Принцесса-летчик и король-спецназовец: Реальные военные подвиги современных монархов

Испанское королевское семейство: Филипп VI, его дочери Леонор и София и жена Летисия. Фото: Carlos Alvarez/Getty Images

Тайна мадридского двора раскрыта: недавно стало известно, что наследница испанской короны, принцесса Леонор, готовится к военной службе. Вообще во времена оные многие монархи славились своими ратными подвигами. Сегодня же короли с королевами в большинстве стран мира исполняют в основном церемониальные функции. Однако даже среди нынешних монархов есть те, кто по заслугам носит военные награды и офицерские погоны. И случается такое не только в Испании. «Комсомольская правда» вспомнила самых боевитых монархов мира.

Принцесса при погонах

У действующего испанского монарха Филиппа VI пока родились только две дочери, и официальной наследницей испанской короны является 17-летняя принцесса Астурийская Леонор, которой светит звание главнокомандующего испанской армии. Уже решено, что принцесса отправится на трехлетнюю военную службу, и ей предстоит изучить все виды войск. Составлен целый план - год Леонор отучится в стенах общевойсковой военной академии, еще год проведет в училище ВМС, а затем отправится в главную военно-воздушную академию и получит в итоге погоны лейтенанта всех трех родов войск.

В Испании, где вокруг королевской семьи в последние годы гремят скандалы, поговаривают, что сама Леонор не в восторге от навязанной ей перспективы. Но она согласилась на все, дабы хоть как-то поправить имидж венценосной фамилии и продемонстрировать свою связь с народом. Но многие уверены, что в армию наследница призывается вовсе не для проформы, а для того, чтобы обзавестись связями в военных кругах, которые в нужный момент поддержат ее вступление на престол.

Меняю корону на шлем

Наследник британского престола принц Уильям. Фото: John Stillwell- WPA Pool/Getty Images

В британской королевской семье главным воякой зовут принца Гарри. Во многом потому, что о своих весьма сомнительных военных подвигах принц рассказал в недавно изданных мемуарах. Как оказалось, проходя боевую службу в качестве наводчика в Афганистане, принц не просто тянул лямку, но и нажимал на курок, уложив, по собственному признанию, не менее 25 человек.

Его отец, нынешний король Великобритании Карл III, всегда выглядел как человек сугубо гражданский. Но мало кто знает, что целых пять лет, в 1970-х годах, тогда еще принц Уэльский примерно нес военную службу, пройдя курсы обучения сначала как пилот истребителя, затем как пилот военного вертолета, а напоследок - как офицер морского флота. Именно в рядах ВМФ Чарльз дослужился до должности капитана миноискателя, которым командовал почти год, после чего уволился в запас.

Старший сын Карла III, принц Уильям, понимал, что военная карьера для него не столько сознательный выбор, сколько обязанность как наследника престола. Прежде чем надеть форму, он окончил гражданский вуз, женился и только потом поступил в военную академию.

Он выбрал воздушную стезю и стал пилотом вертолета. Уильям хотел настоящих военных подвигов, неоднократно подавал рапорты с просьбой отправить его в Ирак, но в этой просьбе ему было отказано, так как правительство не могло гарантировать безопасность его жизни.

Но героизм принцу удалось проявить. Участвуя в тайной подводной миссии в Карибском море (многие ее детали до сих пор не раскрываются), он обнаружил огромную партию кокаина. А в 2010 году в составе спасательной бригады в качестве пилота вылетел на экстренный вызов береговой охраны. Тогда принц доставил на вертолете из отдаленной местности в больницу человека с сердечным приступом.

Хвостатый маршал

Рама X и пудель Фу-Фу в парадных кителях. Фото: Getty Images

Король Таиланда Рама X, он же Маха Вачиралонгкорн, на страницы зарубежных СМИ чаще всего попадает из-за своих экстравагантных нарядов и бурной личной жизни. А ведь тайский король - национальный герой: в 1970-х годах он воевал против коммунистических повстанцев и участвовал в военных операциях против вьетнамских партизан, сидя за штурвалами военных самолетов и вертолетов.

Маха был единственным сыном тогдашнего короля Таиланда, и все понимали, что рано или поздно ему будет уготован трон. Забросив военную службу и придворные обязанности, наследник престола стал прожигателем жизни: он со скандалами женился и разводился, менял любовниц, а в 1998 году взял и присвоил звание маршала авиации… своему пуделю Фу-Фу. Псу даже пошили китель. Когда хвостатый «маршал авиации» в 2015 году умер, принц добился того, чтобы в королевстве был объявлен четырехдневный траур.Командир спецназа

Командир спецназа

Фельдмаршал Абдалла ибн Хусейн аль-Хашими. Фото: СОЦСЕТИ

У иорданского монарха Абдаллы II помимо королевского есть еще два военных титула: он носит звания фельдмаршала и маршала ВВС. Абдалла вообще стал сначала официальным наследником престола, а затем королем Иордании в немалой степени потому, что, как говорил его отец, «так захотела армия». Королевский трон должен был наследовать дядя Абдаллы, но это сильно не устраивало иорданских военных, играющих решающую роль в деле стабильности государства. А с военными тогда еще просто принц был, что называется, на короткой ноге: он окончил британскую королевскую военную академию, прошел военную службу в элитной бронетанковой бригаде, был командиром взвода, стал офицером, научился пилотировать вертолет.

Начав службу в бронетанковых войсках, принц, как пишут теперь его биографы, «заболел» спецназом. И в итоге стал командующим войск специального назначения Иордании. В его официальной биографии есть строчка: «стажировался в ряде стран, где были сильны традиции подготовки элитных подразделений». И в списке этих стран есть СССР и Россия. В результате королевство сейчас обладает одним из наиболее профессионально подготовленных не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире отрядов специального назначения.