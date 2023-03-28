Во время боевой работы 152-мм буксируемой пушки "Гиацинт-Б" Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Весенний урожай беспилотников

Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении нивелировала до роты ВСУ, две бронемашины и гаубицу Д-30. Западная группировка войск на Купянском направлении упокоила до 65 украинских бойцов, два автомобиля, польскую САУ Krab, самоходную гаубицу «Акация» и гаубицу Д-30. Южная группировка войск на Донецком направлении вывела из строя 400 военнослужащих ВСУ и наемников, четыре бронемашины, 10 автомобилей, четыре пикапа, РСЗО «Град» и гаубицу Д-20. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уменьшила численность ВСУ на полтора взвода, два пикапа и гаубицу Д-20. На Херсонском направлении уничтожено до взвода противника, два автомобиля и самоходная гаубица «Гвоздика». В Берестовом Харьковской области разбит склад боеприпасов 103-й бригады теробороны. ПВО в районе Темировки Запорожской области сбили вертолет Ми-8 ВСУ. А также приземлили чертову дюжину украинских беспилотников в ЛНР и ДНР. Хорошо летят вниз.

ВСУ признали окружение Артемовска и «полукольцо» в Авдеевке

Евгений Дикий, экс-командир роты батальона «Айдар»(запрещенного в России) признал, что российские силы почти полностью окружили Артемовск и значительно продвинулись в окрестностях Авдеевки. Дикий заявил: «Бахмут (Артемовск) сейчас где-то на 4/5 в кольце, Авдеевка — наполовину». Украинский военный вынужден констатировать: «Они пытаются повторить в Авдеевке то, что у них в Бахмутской операции является успешным — окружение и перерезка дорог». Накануне стало известно, что штурмовые группы российских войск взяли под контроль цеха Артемовского завода обработки металлов. Это кольцо — кого надо кольцо.

Почему Варшава не дает Киеву свои МиГ-29

Павел Яблоньский, заместитель главы МИД Польши заявил, что его страна не отдаст Украине все имеющиеся у нее истребители МиГ-29. Также он добавил, что не знает, как произойдет передача Киеву четырех истребителей МиГ-29, которые ранее Варшава уже пообещала. Сейчас у ВВС Польши 22 МиГ-29А и 6 МиГ-29УБ. То есть шестую часть своих истребителей они соседям с барского плеча все же отстегнут. Или все-равно собирались их списывать?

Украинским фехтовальщикам нужен укол успокоительного

Дарья Варфоломеева, украинская фехтовальщица, заявила, что Международная федерация фехтования (FIE) запретила спортсменкам незалежной сфотографироваться с антироссийским плакатом во время этапа Кубка мира в КНР. Дарья возмущена: «Во время этапа в Китае мы хотели сфотографироваться с плакатом. Организаторы и Международная федерация не позволили нам этого сделать. Они пытаются скрыть правду через угрозы, хотят чтобы мы молчали». Да ваш «лидер» не затыкается круглые сутки — вещает «правду» на весь мир из каждого утюга, пусть хоть кто-то помолчит в сторонке.

В Украинском Минобороны требуют от СМИ не болтать о контрнаступе

Анна Маляр, замминистра обороны незалежной, потребовала от прессы и блогеров не муссировать тему обещанного Киевом весеннего контрнаступления. Маляр напомнила: «Военные планы имеют право обнародовать три человека в стране — президент, министр обороны и главнокомандующий». И призвала прекратить обсуждать эту тему в телеэфирах и интернет-блогах. Ранее шестой президент самостийной в интервью японскому изданию заявил, что ВСУ пока не может пойти в наступление из-за нехватки вооружения. Либо плохому танцору опять что-то мешает, либо в незалежней додумались, что о военных планах не стоит орать на весь мир.

Бойцы ВСУ маскируются, но не до конца

Боец подразделения «Сурикаты» с позывным Питон рассказал ТАСС, что украинский спецназ в районе Сватово и Кременной использует маскхалаты, которые не видно в тепловизор. В этом случае для обнаружения противника используются приборы ночного видения. Военный эксперт Виталий Киселев подтвердил информацию о получении ВСУ маскхалатов, которые не видно в тепловизор, отметив при этом, что скоро это обмундирование может быть попасть в руки российских военных для детального изучения. Вместе с носителями обмундирования.

На Запорожском направлении 75 тысяч бойцов готовы наступать

Владимир Рогов, глава движения «Мы вместе с Россией», заявил, что на Запорожском направлении ВСУ сосредоточили до 75 тысяч человек, несмотря на серьезные потери во время попытки наступления на прошлой неделе. И уточнил: «Перевели Запорожский район в список районов возможных боевых действий. Раньше он был в статусе территории активных боевых действий. То есть они не ожидают нашего прихода. У них есть надежда, что они смогут отодвинуть линию фронта». Надежда, ваш компас шальной.

Польша пытается выкинуть Россию из МАГАТЭ

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов завил, что призывы Польши остановить членство России в МАГАТЭ носят характер «ритуальных заклинаний». Такие заявления прозвучали со стороны министра климата и окружающей среды Польши, которую зовут Анна Москваа. Но приостановка членства в Уставе МАГАТЭ не предусмотрена . Страну можно лишить права голоса, но лишь при неуплате взносов в бюджет. Сейчас гендиректор организации Рафаэль Гросси на Запорожскую АЭС приедет - и всех утешит. Чтобы Москваа не беспокоилась лишний раз.

Зеленскому не нравится его народ

Лидер самостийной заявил, что многие жители Украины в тылу ведут себя так, будто боевые действия уже закончились. Зеленский призвал к «неизменной мобилизованности». Ее не хватает многим украинцам на западе и в центре страны, как считает Верховный главнокомандующий. По словам шестого президента незалежной, «несправедливо», когда у вернувшихся с передовой военных «появляется ощущение, будто для многих в тылу» конфликт «уже кончился». В смысле — в тылу к капитуляции готовы?

Бароны норвежского ОПК возмущены Тик-Током из-за Украины

Гендиректор компании Nammo Мортен Брандтсег заявил, что этот норвежский производитель боеприпасов не может расширить производство из-за нехватки электроэнергии. А ее забирает новый дата-центр китайской социальной сети TikTok. Его слова приводит британская газета Financial Times: «Мы обеспокоены, потому что видим, что нашему будущему расширению мешает хранилище видео с котами. Из-за конфликта на Украине мы видим необычайный спрос на нашу продукцию, который мы никогда ранее не знали в нашей истории». Крупнейший завод Nammo в городе Рёуфосс фиксирует увеличение спроса на артиллерийские снаряды в 15 раз. Гендиректор полагает, что европейской оборонной промышленности надо инвестировать в новые заводы два миллиарда евро , чтобы удовлетворить запросы киевского режима. И не исключил, что строительство дата-центра Тик Ток неподалеку от оборонного завода не было совпадением. Бдительность — его второе имя.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дмитрий Пучков: США будут стараться уничтожить Китай (подробнее)