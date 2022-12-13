Стало известно, как сильно на самом деле упадет экономика России в 2023 году

Михаил Мишустин на встрече с членами Экспертного совета при правительстве. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Прогнозы пессимистов не оправдались: сокращение ВВП по итогам года будет меньше 3%. Инфляция в ноябре в годовом выражении составила меньше 12% (изначально ожидалось, что она составит 14-17% за год), а уровень безработицы - ниже 4%. Об этом сообщил Михаил Мишустин на встрече с членами Экспертного совета при правительстве во вторник.

Премьер отметил, что спад в экономике есть, она адаптируется к новым реалиям, но ситуация лучше, чем во многих странах.

- Некоторого замедления избежать не удастся, но уже сейчас очевидно, что негативные сценарии не реализовались, как предполагали многие алармисты (любители кричать «Караул!» - Ред.) в начале года, - сказал Мишустин.

Как отметил Мишустин, «даже в прошлый глобальный кризис просадка экономики была более жесткой, а условия несопоставимы».

Напомним, в мае в прогнозе Минэкономразвия говорилось, что ВВП в 2022 году снизится на 7,8%. Прогнозы независимых экономистов были еще жестче. Однако уже в августе Минэк изменил прогноз на более оптимистичный, оценивая спад ВВП на 4,2%. Осенью Минэк почувствовал новый прилив оптимизма и теперь ждет снижения экономики на 2,9% в 2022 году и на 0,9% в 2023-м. Как объясняют в ведомстве, такие показатели – результат антикризисных мер правительства и Центробанка, а также устойчивости российской экономики.

За счет чего удалось не просесть? Михаил Мишустин привел цифры: в октябре промышленное производства выросло по сравнению с сентябрем более, чем на 5%. Самый большой рост наблюдается в отраслях, которые ориентированы на внутренний спрос.

- Локомотивом здесь выступает машиностроительный комплекс, - отметил премьер.

Еще одна позитивная цифра: растут инвестиции в основной капитал (строительство предприятий, покупка оборудования и т. д.). В третьем квартале они увеличились больше чем на 3% к аналогичному периоду прошлого года.