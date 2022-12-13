Тюмень разделяет

На мусоросортир­овочном заводе Светл­ане Радионовой показ­али, как мусор стано­вится сырьем. Фото Михаил Горчаков

Ежегодно россияне выбрасывают около 44 млн. тонн мусора, из которых треть можно переработать, пустить во вторичный оборот. И заработать. В 2019 году перерабатывалось 2,7 млн. тонн твердых коммунальных отходов, в прошлом году – уже 6 млн. Рост существенный, но пока большая часть «полезного» мусора отправляется на полигоны.

Эти данные – как «средняя температура по больнице». Пока в одних регионах все еще размышляют, где бы взять денег на обрабатывающие мощности, в других из мусора уже успешно отбирают вторсырье и продают.

Пример тому - Тюменская область. Пример инициативности, взаимодействия регионального правительства и губернатора Александра Моора с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами - «Тюменским экологическим объединением».

В среднем каждый житель региона за год избавляется от 260 кг мусора. И все это добро проходит через три мусоросортировочных завода, которые находятся в пригороде Тюмени, Тобольска и Ишима. На них из общей массы отходов отбирают стекло, пластик, металл, картон, бумагу и другие компоненты. Всего 25 наименований вторичного сырья, которое имеет неплохой потребительский потенциал. Заводы оснащены современным технологичным оборудованием, благодаря которому достигается высокая степень сортировки.

13 декабря крупнейших из них, МСЗ Тюмени, с рабочим визитом посетила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Как театр начинается с вешалки, так мусоросортировочный завод начинается с зоны разгрузки. Ежедневно сотня грузовиков, проехав через пункт взвешивания, выгружают на ней коммунальные отходы.

ОТХОДЫ – В ДОХОДЫ

Рассортированное сырье прессуется в плотные тюки и перевозится в зону хранения. В многоцветных ярусах тюков можно разглядеть картон, бумагу, стекло, пластик, металл, ткань. Это - уже товар. Тюменская область – единственный регион, который продает вторсырьеэ на открытых торгах. Происходит это в ходе аукционов на электронной площадке www.b2b-center.ru. На этом ресурсе указаны виды вторсырья, его объем, наименование, начальная стоимость, условия оплаты и другие параметры. В торгах участвуют не только компании, ведущие бизнес на территории области, но и компании из других регионов.

ПЕРЕРАБОТАТЬ НЕЛЬЗЯ УТИЛИЗИРОВАТЬ

В обывательском представлении сжигание отходов - безусловное зло. Хотя угольные, или мазутные ТЭЦ, которые мало кого беспокоят (разве что самых ярых «зеленых»), выбрасывают в атмосферу на порядок больше вредных веществ.

Тюменское экологическое объединение вместе с компанией «НОВ-Экология» реализовало проект термического обезвреживания отходов Экоюнит. В установку сжигания отправляются отходы, которые невозможно переработать.

Технология такова, что выбросы в атмосферу минимизированы. Обеспечивают это шесть степеней фильтрации отходящих газов, в том числе – дожигание их при температуре 1200 градусов. Благодаря сложной системе фильтрации исключена возможность вредных выбросов в атмосферу. Экоюнит имеет положительное заключение государственной экологической экспертизы, утвержденное приказом Росприроднадзора.

Благодаря использованию установки объем отходов, которые идут на захоронение сократился в 100 раз. При этом Экоюнит дает 200 кВт тепловой энергии, которая используется для отопления помещений мусоросортировочного завода.

Представитель акционеров ООО "Кор­порация СТС" Алексей Бобров и глава Росп­рироднадзора Светлана Радионова на откры­тии Экодома. Фото: Михаил Горчаков

Компактную установку легко перевозить и монтировать непосредственно в местах образования отходов. Это идеальное решение для удаленных или труднодоступных территорий. Как отметила Светлана Радионова, сегодня существует большая проблема с вывозом отходов из отдаленных и труднодоступных территорий, малых населенных пунктов.

-Эта установка на сегодняшний день – фактически единственный пример качественного оборудования, которое для страны имеет ключевое значение. Это важная история для очень большого количества населенных пунктов, - отметила Светлана Радионова.

В обозримом будущем Тюменская область планирует нарастить глубину переработки отходов. После сортировки продать можно далеко не все, например, некоторые виды пластика. Сейчас правительство области совместно с ТЭО разрабатывает проект пиролиза пластиковых отходов в полезные фракции - например, дизель и битум.

ЗЕЛЕНЫЙ СЕРТИФИКАТ – КАК СИМВОЛ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В 2022 году Тюменская область ввела систему экопаспортов, или, как их еще называют, зелёных сертификатов. Их получают компании и предприниматели, которые воспользовались услугами Тюменского экологического объединения по захоронению прочих или неспецифических отходов IV-V классов опасности, подлежащих размещению на полигонах.

ТЭО уже выдало 189 экопаспортов, подтверждающих сотрудничество обладателя сертификата и регионального оператора. Тем самым компания поддерживает ответственных предпринимателей, которые раньше не имели отличительного знака от клиентов «серых» возчиков – основных виновников появления несанкционированных свалок.

Одна из задач волонтеров Экодома ​ - показать, как мусор превратить в полез­ную вещь. Фото: Михаил Горчаков

ЭКОДОМА – В ТИРАЖ

Во время рабочей поездки Светлана Радионова приняла участие в открытии второго Экодома «Центральный» на Цветном бульваре.

Первый Экодом «Гудвин» был открыт в конце октября, став просветительской площадкой для молодежи. В его зоне коворкинга прошли десятки мастер-классов, экологических игр и лекций, в пункт приёма принесли тонны вторсырья. Экодом посещают не только тюменцы, но и гости города из Югры, Ямала, Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области и других уголков России.

Новый Экодом на Цветном бульваре - совместный проект Тюменского экологического объединения и Сибура. У проекта тоже просветительская миссия. Он призван объединить экоактивистов для образовательных программ и формировать культуру раздельного сбора мусора.

Как отметил на церемонии открытия губернатор Тюменской области Александр Моор, взрослым сложнее менять привычки - проще привить эту культуру детям, на что и направлен проект экодомов.

-Мы в этом году запустили эксперимент: во всех школах Тюмени и учреждениях госсферы поставили контейнеры для раздельного сбора мусора. Приучаем себя и детей к этой культуре, - сказал губернатор.

На территории Экодома организована зона приёма вторсырья, зона общения и всё необходимое для мероприятий и встреч на экологическую тематику. Детям здесь будут показывать лучшие фильмы об экологии. Так же, как и в «Гудвине», здесь есть мастерская ресайклинга (переработки). Необычные мастер классы ТЭО будет проводить со своим партнёром СИБУР.

-Мы не улучшим экологию в нашей стране увеличением штрафов и увеличением инспекторского состава. Экология должна стать для нас новой нормой. Просвещение — это единственная возможность исправить ситуацию кардинально. Приведите сюда ребенка, здесь его научат бережному обращению к экологии, а потом ребенок научит этому вас - это одна из важных составляющих нашей работы. Поэтому мы будем это поддерживать, - сказала Светлана Радионова.

А представитель акционеров ООО «Корпорация СТС» Алексей Бобров сказал, что компания «будет и дальше работать с коллегами из СИБУРа, с муниципальными и областными властями, а идея Экодомов будет тиражироваться».

Сейчас перед компаниями, занятыми в отрасли обращения с отходами, стоит задача вдвое снизить к 2030 году объем направляемых на полигоны ТКО, а также обеспечить к этому времени сортировку 100% отходов в России. Но, как отметила Светлана Радионова, образующиеся ежегодно 43 млн. тонн твердых коммунальных отходов сами по себе «не ополовинятся», и отправить их на свалку – совершенно недостойно большой и сильной страны.

-Поэтому мы будем следить за ситуацией, будить «спящих», показывать на лучших примерах, что и как делать. Тюменская область – самая подготовленная территория, о чем свидетельствует 100% сортировки отходов. Здесь совпало все: сильный регион, сильный губернатор с хорошей командой и надежный региональный оператор. Тот случай, который показывает, что задачу можно выполнить, - подвела итоги своего визита в Тюмень Светлана Радионова.