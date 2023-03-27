Герой спецоперации «Z» лейтенант Ходачков догнал националистов артударом

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Никогда не разделять сил, дабы стеречь разные пункты. Если неприятель их перейдет, тем лучше: он приблизится, чтобы его разбить», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще призывал: «Полная мочь главнокомандующему».

РАЗБИЛ ВРАГА НА ПЕРЕПРАВЕ

Лейтенант Андрей Баскаков

«Гаубичный самоходно-артиллерийский взвод под командованием старшего лейтенанта Андрея Баскакова выполнял боевую задачу по поддержке подразделений российских войск, оборонявших подступы к одному из освобожденных населенных пунктов. В ходе наступления противника гаубичная самоходно-артиллерийская батарея, в составе которой действовал взвод старшего лейтенанта Баскакова, подвергалась артиллерийскому обстрелу со стороны врага. Оценив обстановку, несмотря на угрозу жизни и здоровью, Андрей Баскаков принял решение продолжить вести огонь по наступающему противнику. В ходе выполнения боевых задач старший лейтенант Андрей Баскаков передавал координаты объектов противника с безупречной точностью, упреждая врага по времени, в условиях непрерывного обстрела со стороны боевиков. В бою взводом Андрея был уничтожен понтон противника, что значительно затруднило ему форсирование водной преграды через реку. Лишив противника оперативной переправы, артиллеристы под командованием лейтенанта Баскакова уничтожили танк, 2 минометных расчета и большое количество живой силы. В другой день благодаря смелым и грамотным действиям старшего лейтенанта Баскакова, а также профессионализму его подчиненных был затоплен еще один понтон в районе другого населенного пункта, а также уничтожена реактивная система залпового огня «Ураган» и большое количество живой силы противника».

ДОГНАЛ НАЦИОНАЛИСТОВ АРТУДАРОМ

Лейтенант Дмитрий ХОДАЧКОВ

«В ходе оборонительных действий на стратегически важном рубеже опорный пункт подразделения российской морской пехоты регулярно подвергался атаке со стороны украинских националистов. В один из дней, получив информацию о готовящемся наступлении боевиков на данном направлении, командир роты морской пехоты лейтенант Дмитрий Ходачков со своим подразделением на боевой машине пехоты оперативно выдвинулся в направлении расположения противника. Благодаря грамотной разведке местности и скрытным действиям, подразделению Ходачкова удалось незаметно приблизиться к позициям националистов. Вступив в бой, огнем боевой машины пехоты и стрелкового вооружения Ходачков с товарищами нанесли противнику значительное поражение, уничтожив пикап с противотанковым ракетным вооружением и до отделения украинских боевиков. Остальные националисты были вынуждены отступить. По отступающему противнику Ходачков скорректировал огонь российских артиллерийских подразделений. Грамотное управление вверенным подразделением и решительные действия лейтенанта Дмитрия Ходачкова позволили выполнить поставленную боевую задачу по удержанию занимаемых позиций, что позволило сорвать готовящееся наступление боевиков».

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