Политолог Ципис: Израилю грозит военный переворот

Израильтяне выступают не столько против реформы, сколько против того, как она проводится Фото: REUTERS

Израиль погрузился в настоящий хаос: в течение вчерашнего дня к общенациональной забастовке присоединились банки, торговые центры, вузы; на несколько часов была парализована работа тель-авивского международного аэропорта; сотни тысяч людей собрались у здания парламента; была предпринята попытка штурма резиденции премьер-министра страны.

Причиной стала реформа правовой системы, торпедируемая правительством Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху.

Эта реформа – не единственная, которую правительство Нетаньяху планировало реализовать. Но почему именно она вызвала чуть ли не гражданскую войну в Израиле, и какие перспективы могут ожидать эту ближневосточную страну? На эти вопросы в эфире радио «КП» ответил израильский политолог, сотрудник Института исследований нацбезопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.

- Нужно понять одну вещь: у Государства Израиль нет Конституции, в отличие от Российской Федерации или США. В странах, у которых есть Конституция, есть Конституционный Суд, который стоит на страже основного закона, а уже под ним есть правительство. А в Израиле Конституции нет, но Высший Суд Справедливости (БАГАЦ), который превалирует над правительством, может отменить, пересмотреть любые законы и решения правительства. Что пытается правительство Нетаньяху сделать: оно пытается как бы опустить БАГАЦ на ступень ниже. То есть, подмять под себя и стать выше всех ветвей власти, и тогда правительство будет выше всех, поскольку отсутствует Конституция. А БАГАЦ понижается до уровня просто консультационного такого института, который может давать правительству рекомендации; принимать же решения, в том числе военно-политические в случае прохождения реформы сможет только правительство.

Израильтяне выступают не столько против реформы, сколько против того, как она проводится: не был проведен референдум, не было голосования в парламенте, все происходит тайно, по ночам, в узком кругу кабинета министров. Это очень сильно возмутило наше общество, и вот мы уже сейчас на протяжении месяца находимся в глубочайшем затянувшемся социальном и общественном кризисе.

Динамика очень нехорошая с моральной точки зрения. Общество находится в глубоком моральном кризисе, очень большое разочарование. Во-первых, от того, что мы никак на протяжении десятков лет не смогли разработать и принять добротную, жесткую, строгую Конституцию. Во-вторых, превалируют большие, глубокие расколы в нашем обществе. У нас есть религиозные, светские, выходцы из Северной Африки (сефарды), выходцы из Европы (ашкеназы)… И вот один из элементов, один из аргументов нынешнего правительства - это то, что в БАГАЦе больше ашкеназов, чем сефардов. Для тех, кто не живет в Израиле, это кажется все странным, но такие вот расколы в нашем обществе есть, и они глубочайшие.

Параллельно принимаются другие странные законы. Например, пару дней назад был проведен закон об импичменте. То есть, премьер-министр, который обладает полномочиями лидера государства, не может быть отправлен в отставку, кроме как по состоянию здоровья или по причине смерти. Для многих государств это маразм, это уже попахивает диктатурой. Также был проведен т.н. закон Дери-2. Арье Дери – это один из наших министров. Уголовник-рецидивист. Так вот закон Дери-2 позволяет рецидивисту после отбытия срока наказания вернуться в политическую жизнь и даже разрешает ему занять пост министра. Теперь представьте себе, что уголовник-рецидивист занимает пост министра юстиции.

Перспективы очень грустные, на мой взгляд. Первая – если Нетаньяху откажется от этой реформы и ее остановят, будет раскол коалиции, а он приведет к падению правительства, что, в свою очередь, приведет к новым, уже пятым по счету внеочередным парламентским выборам за последние четыре года. Второе, менее веселое, но, может быть, более правильное решение – это военный переворот. Я не шучу, я говорю сейчас очень серьезно. Военные уже третий день собираются в Генштабе…

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Пока же Нетаньяху обратился к нации и объявил о том, что проведение реформы откладывается до лета. Сразу после этого крупнейший израильский профсоюз «Гистадрут» объявил о прекращении общенациональной забастовки.