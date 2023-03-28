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28 марта 2023 5:17

Политолог Ципис: Израилю грозит военный переворот

Израильский эксперт предсказывает Израилю дальнейшие потрясения
Людмила ПЛОТНИКОВА
Израильтяне выступают не столько против реформы, сколько против того, как она проводится

Израильтяне выступают не столько против реформы, сколько против того, как она проводится

Фото: REUTERS

Израиль погрузился в настоящий хаос: в течение вчерашнего дня к общенациональной забастовке присоединились банки, торговые центры, вузы; на несколько часов была парализована работа тель-авивского международного аэропорта; сотни тысяч людей собрались у здания парламента; была предпринята попытка штурма резиденции премьер-министра страны.

Причиной стала реформа правовой системы, торпедируемая правительством Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху.

Эта реформа – не единственная, которую правительство Нетаньяху планировало реализовать. Но почему именно она вызвала чуть ли не гражданскую войну в Израиле, и какие перспективы могут ожидать эту ближневосточную страну? На эти вопросы в эфире радио «КП» ответил израильский политолог, сотрудник Института исследований нацбезопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.

- Нужно понять одну вещь: у Государства Израиль нет Конституции, в отличие от Российской Федерации или США. В странах, у которых есть Конституция, есть Конституционный Суд, который стоит на страже основного закона, а уже под ним есть правительство. А в Израиле Конституции нет, но Высший Суд Справедливости (БАГАЦ), который превалирует над правительством, может отменить, пересмотреть любые законы и решения правительства. Что пытается правительство Нетаньяху сделать: оно пытается как бы опустить БАГАЦ на ступень ниже. То есть, подмять под себя и стать выше всех ветвей власти, и тогда правительство будет выше всех, поскольку отсутствует Конституция. А БАГАЦ понижается до уровня просто консультационного такого института, который может давать правительству рекомендации; принимать же решения, в том числе военно-политические в случае прохождения реформы сможет только правительство.

Израильтяне выступают не столько против реформы, сколько против того, как она проводится: не был проведен референдум, не было голосования в парламенте, все происходит тайно, по ночам, в узком кругу кабинета министров. Это очень сильно возмутило наше общество, и вот мы уже сейчас на протяжении месяца находимся в глубочайшем затянувшемся социальном и общественном кризисе.

Динамика очень нехорошая с моральной точки зрения. Общество находится в глубоком моральном кризисе, очень большое разочарование. Во-первых, от того, что мы никак на протяжении десятков лет не смогли разработать и принять добротную, жесткую, строгую Конституцию. Во-вторых, превалируют большие, глубокие расколы в нашем обществе. У нас есть религиозные, светские, выходцы из Северной Африки (сефарды), выходцы из Европы (ашкеназы)… И вот один из элементов, один из аргументов нынешнего правительства - это то, что в БАГАЦе больше ашкеназов, чем сефардов. Для тех, кто не живет в Израиле, это кажется все странным, но такие вот расколы в нашем обществе есть, и они глубочайшие.

Параллельно принимаются другие странные законы. Например, пару дней назад был проведен закон об импичменте. То есть, премьер-министр, который обладает полномочиями лидера государства, не может быть отправлен в отставку, кроме как по состоянию здоровья или по причине смерти. Для многих государств это маразм, это уже попахивает диктатурой. Также был проведен т.н. закон Дери-2. Арье Дери – это один из наших министров. Уголовник-рецидивист. Так вот закон Дери-2 позволяет рецидивисту после отбытия срока наказания вернуться в политическую жизнь и даже разрешает ему занять пост министра. Теперь представьте себе, что уголовник-рецидивист занимает пост министра юстиции.

Перспективы очень грустные, на мой взгляд. Первая – если Нетаньяху откажется от этой реформы и ее остановят, будет раскол коалиции, а он приведет к падению правительства, что, в свою очередь, приведет к новым, уже пятым по счету внеочередным парламентским выборам за последние четыре года. Второе, менее веселое, но, может быть, более правильное решение – это военный переворот. Я не шучу, я говорю сейчас очень серьезно. Военные уже третий день собираются в Генштабе…

* * *

Пока же Нетаньяху обратился к нации и объявил о том, что проведение реформы откладывается до лета. Сразу после этого крупнейший израильский профсоюз «Гистадрут» объявил о прекращении общенациональной забастовки.

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