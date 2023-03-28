Дженнифер Лопес нежно поцеловала Бена Аффлека на премьере его нового фильма

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на премьере фильма "Воздух". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Лос-Анджелесе прошла премьера нового фильма «Воздух». Режиссером спортивной драмы выступил Бен Аффлек, снявший в картине своего старого друга Мэтт Дэймон. На премьеру вместе с мужем пришла певица Дженнифер Лопес. Супруги моментально приковали к себе внимание фотографов. Молодожены не только эффектно позировали перед камерами, но и обменивались нежными поцелуями. Пара то и дело обнималась и выглядела очень счастливой.

Дженнифер выбрала для премьеры сногсшибательное платье итальянского дизайнера Антонио Гримальди. Наряд с полупрозрачным верхом, расшитым стразами, и яркой неоновой юбкой красиво облегал изящную фигуру звезды. Образ дополнили элегантная прическа и вечерний макияж с акцентом на глаза.

На красной дорожке Джей Ло нежно поцеловала мужа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спортивная драма «Воздух» рассказывает о том, как заключался контракт между легендарным баскетболистом Майклом Джорданом и компанией Nike в середине 1980-х годов, а также историю создания бренда Air Jordan. Бен Аффлек сыграл в фильме сооснователя компании Фила Найта. Мэтт Деймон исполнил роль Сонни Ваккаро – гениального маркетолога, убедившего семью Джордана пойти на сделку.

Картина уже получила высокие оценки кинокритиков, отметивших хороший актерский состав и нетипичный для спортивной драмы сценарий с сильными диалогами.

Певица выбрала для премьеры сногсшибательное платье итальянского дизайнера Антонио Гримальди. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стоя рядом с Дженнифер на красной дорожке, Бен улыбался и выглядел расслабленным. Судя по всему, на этот раз ему удастся обойтись без шуток в Сети о том, каким уставшим и обреченным он выглядит. Сцена, снятая недавно на церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми», и вовсе стала мемом. «Он вот-вот расплачется», - писали о нем пользователи соцсетей.

Аффлеку даже пришлось объяснять в интервью, почему он так выглядел на «Грэмми». Бен рассказал, что раньше бывал на подобных премиях в самом разном настроении. А на прошедшем «Грэмми» он и вовсе был в отличном настроении, и хорошо провёл время. Камеры засняли перепалку между Беном и Дженнифер, но, по словам Аффлека, это была не ссора, а обычный «супружеский» обмен мнениями.

«Они поймали нас в кадре, но я не знал, что они снимают. Я прислонился к ней и сказал: «Как только они начнут снимать, я отползу от тебя и оставлю тебя сидеть рядом с Тревором (ведущим церемонии Тревором Ноа – Ред.)». Она ответила: «Лучше бы ты «не уходил». Это обычный разговор мужа и жены», - заверил Аффлек.

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