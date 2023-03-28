В реальное производство направлено 160 конкурентоспособных технологий и образцов высокотехнологичной продукции

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Ученые и практики из Тюменской области Ямала и Югры работают над совместными проектами на базе ЗапСибНОЦ уже три с половиной года. На недавнем заседании Наблюдательного совета Западно-Сибирского научно-образовательного центра были подведены итоги деятельности Центра.

Как показала практика, научно-технологическое взаимодействие ученых Тюменской области, Югры и Ямала на базе Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра стало потенциалом для внедрения передовых научных разработок в реальное производство.

Генеральный директор Агентства развития научно-образовательных проектов Денис Неустроев рассказал, что в минувшем году были разработаны и переданы для внедрения в реальное производство более 160 конкурентоспособных технологий и образцов высокотехнологичной продукции.

«Объем исследовательских работ, завершившихся изготовлением и испытаниями опытных образцов, превысил один миллиард рублей. Получено 32 патента на изобретения», – пояснил Денис Неустроев.

Среди разработок Центра есть и такие, что оцениваются экспертами как достижения мирового уровня. К таковым относятся, например, улучшенная технология выращивания посадочного материала осетровых рыб на предприятиях Тюменской области, Югры и Ямала, цифровизация системы бесштанговой добычи нефти и целый ряд других научно-практических исследований.

В ходе воплощения образовательных проектов ЗапСибНОЦ разработана и внедрена международная магистерская программа «Углеродное регулирование в условиях изменения климата». Введен в эксплуатацию 3D-симулятор для обучения операторов беспилотных авиационных систем на предприятиях лесного хозяйства. Помимо этого запущена интегрированная программа магистратуры и аспирантуры по математической биологии и биоинформатике, а также внедрены две магистерские программы по химии.

О реализации гранта, который был предоставлен федеральным бюджетом Тюменскому государственному университету в 2022 году для поддержки ЗапСибНОЦ, рассказал ректор ТюмГУ Иван Романчук.

Сумма средств гранта для господдержки научных исследований мирового уровня превысила 29 миллионов рублей. Общие расходы на создание передовой инфраструктуры для проведения исследований достигли 43 миллиона рублей.

«Наш Западно-Сибирский НОЦ выходит на конкретные результаты, и это не может не радовать. Мы наращиваем финансирование, создаем современные лабораторные комплексы, чтобы ученые могли заниматься актуальными для наших регионов и страны исследованиями. Думаю, мы на верном пути», – отметил во время заседания Наблюдательного совета губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Практический эффект от взаимодействия с ЗапСибНОЦ высоко оценил Валерий Миннибаев, начальник департамента регионального развития ПАО «Газпром нефть».

«Мы продолжаем реализацию проекта по строительству исследовательского центра, потому что видим огромную пользу от этого сотрудничества», – сказал Валерий Миннибаев.

Задачу внедрения передовых научных разработок в реальное производство Александр Моор считает приоритетной для научно-образовательных центров, а направление работы с индустриальными партнерами и наукоемким бизнесом – важнейшим для ЗапСибНОЦ.