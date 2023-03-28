За убийство женщины в Мариуполе осужден командир боевой группы нацполка ВСУ

Военнослужащий войсковой части 3057 восточного оперативно-территориального объединения национальной гвардии Украины (запрещенный в Российской Федерации националистический полк «Азов») Дмитрий Смития. Фото: СК РФ

Двадцать лет колонии получил военнослужащий войсковой части 3057 восточного оперативно-территориального объединения национальной гвардии Украины (запрещенный в Российской Федерации националистический полк «Азов») Дмитрий Смития.

«На основании доказательств, собранных военными следственными органами Следственного комитета России, Верховным судом Донецкой Народной Республики Смития признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также в убийстве (ч. 1 ст. 356, ч. 1 ст. 105 УК РФ)», — заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Как установил следствие и суд, весной прошлого года командир боевой группы полка «Азов» Смития совместно с другими военнослужащими размещались и исполняли обязанности военной службы на позиции, расположенной на 3-м этаже жилого дома по улице Азовстальской в городе Мариуполе.

Украинские националисты с Западной Украины охраняли и патрулировали территории Мариуполя, а также следили за передвижением людей во дворе жилого дома. Тех, кто казался им подозрительными националисты просто избивали прикладами или убивали.

Из материалов приговора: «24 марта 2022 года местная жительница пришла на позиции, где находился Смития и другие военнослужащие, и предложила им еду. Он сказал, что помощь не требуется, и приказал уйти. Затем взял ее за руку в районе локтя, развернул в сторону выхода из подъезда и толкнул ее в спину прикладом автомата, подталкивая к выходу из подъезда. 25 марта 2022 года к Смитии подошла эта же женщина и высказала ему свое недовольство по поводу грубого обращения. После этого Смития произвел выстрел ей в спину, от которого наступила смерть потерпевшей».

Отбывать наказание Смития будет в исправительной колонии строгого режима.

Очередной приговор украинскому военному преступнику – закономерный итог работы правоохранительных органов, которые реализуют принцип неотвратимости наказания. Ранее суды в новых регионах России осудили на сроки от 8,5 до 25 лет колонии нескольких украинских военнослужащих, совершивших особо тяжкие преступления против мирных жителей Донбасса.

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