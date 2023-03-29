Почему в Конго до сих пор висят портреты Брежнева: Чем похожи африканцы и русские

Лодочники, переправляющие в пироге всех желающих по притокам реки Конго. Фото: Мария БЕРК

На подлете к Браззавилю сквозь персиковую вуаль облаков на солнце золотыми змейками переливаются притоки полноводной реки Конго. Они то теряются во влажных джунглях, где луч солнца никогда не касается земли, то снова мелькают, точно вильнув хвостиком.

Первый вдох на конголезской земле дается с неимоверным трудом. Ощущение такое, словно оказался в раскалённой сауне, откуда выкачали весь воздух, и тем малым кислородом что оставили, предлагают довольствоваться 5,5 млн конголезцам.

Под золотыми лучами экваториального солнца пот за доли секунд проступает на коже. Невыносимо.

- Через пару часов привыкнешь, - подбадривает меня коллега и хлопает по взмокшей спине.

Но пары часов не хватает, как и бумажных салфеток, которых в Конго не сыскать. Публично их отсутствие объясняют тем, что это не экологично, хотя на самом деле все кроется в расходах, которые, кажутся, в первую очередь, для общепита чрезмерно высокими и поэтому лишними.

«КРОКОДИЛ НЕ ЛОВИТСЯ, НЕ РАСТЕТ КОКОС»

Стоимость жизни в стране зашкаливает. Но если есть постоянная работа, кем бы ты ни был - таксистом, горничной, официантом - ты богат. Средняя зарплата местных, по оценкам экспатов, - 200-250 долларов в месяц (15-20 тысяч рублей). Ну а если тебя приняли на работу в международную компанию, то можешь считать себя любимцем богов (здесь их много - от католиков и самопровозглашенных православных до язычников). И тут речь может идти о зарплате в 1,5 тысячи долларов (115 тысяч рублей). Похвастаться постоянным заработком может около половины населения, остальная перебивается подработками.

- Продукция здесь привозная, спасает крупный порт в Пуэнт-Нуаре. Своих продуктов практически нет, отсюда и высокие цены. Говядина - около 1100 руб., курица - 800-900 руб. Местные в такие магазины даже не заходят. Их вотчина - рынки, - делится россиянин Максим.

В годы дружбы с СССР советские агрономы пытались развивать в Конго различные агрокультуры, но, увы. Пшеница тут не растёт, как и другие злаковые. До начала санкционной войны зерно было один из основных продуктов российского экспорта в республику. И сейчас российские поставщики зерна активно ищут новые возможности для возобновления поставок.

И пока западные страны спорят о «зерновой сделке», конголезцы в качестве хлеба едят маниоку - растертый в муку корень тапиоки, который заворачивают в банановый лист. По вкусу напоминает картошку, отдающую пластиком.

Зато фруктов здесь много: ананасы растут на ура, маракуйя, больше похожая на плетистый помидор, осенью созревает манго. Сотрудники российского посольства варят из него варенье, говорят, невероятно вкусно. Бананы всех размеров: длинные - плантаны - используют в качестве гарнира и жарят как картошку.

НЕ ДЛЯ СЛАБОНЕРВНЫХ

Внутренний гурман ведет меня на местный рынок на окраине Браззавиля, хотя соотечественники предупреждают - зрелище там не для слабонервных. Да и чужаков там не любят, поэтому отправляют лихую блондинку под охраной. Черепахи, порубленные змеи, пальмовые личинки, крайне редко можно встретить жареных обезьян (охота на них запрещена законом, но местные не могут отказать себе в таком лакомстве), живая и закопченная до черноты рыба, выловленная в Конго. Есть ее не рекомендуют - внутри полно паразитов.

На одном из прилавков замечаю крокодила. Метра полтора, землянистого цвета. Задние лапки крепко перемотаны шнуром. Продавщица, заметив мой интерес, подхватила рептилию и поставила поближе.

- Яшка, - нарекла я крокодила, глядя ему в глаза. Тот смотрел на меня с полным принятием своей судьбы (буквально через 10 минут я увижу уже порубленную тушу). - Давайте его купим?

- Да покупали уже, - отмахивается мой сопровождающий. - Посол четырех крокодилов как-то купил, потом выпустили в надежном месте, чтобы местные снова не выловили.

Конголезские парни развлекают туристов, прыгая с берега в бушующие воды реки Конго, а выбравшись обратно, требуют оплаты за шоу. Фото: Мария БЕРК

«ЦИТИРУЕТ «МЕДНОГО ВСАДНИКА»

Сложно найти на карте континент, где бы так ценили помощь, как в Африке. Мощная поддержка, которую оказал Советский Союз Конго с начала обретения независимости в 60-е годы, фактически способствовала созданию основ конголезского государства. И особое внимание в те годы, как и сейчас, уделялось подготовки кадров.

- За все время нашего сотрудничества было подготовлено около 8 тысяч специалистов с высшим образованием, - отмечает посол Георгий Чепик. - Среди них сейчас высокопоставленные чиновники, генералы, министры - председатель нижней Палаты парламента, министры обороны, здравоохранения и иностранных дел. Глава МИД Конго прекрасно владеет русским, цитирует классику, любит «Медного всадника». Говорит, Петербург, где он учился, - теперь его родной город.

На сегодня ежегодная квота Конго на обучение студентов в российских вузах составляет 250 человек, - это одна из наиболее значимых квот среди стран Африки. Со следующего года Минобрнауки планирует довести число мест для африканских студентов почти до 40 тысяч.

Изучение русского языка в Конго масштабно по сравнению с другими африканскими странами. В Университете Мариана Нгуаби есть кафедра русского языка, по всей стране около 20 лицеев, где преподается великий-могучий. Да, и проживает в республике, по данным посольства, порядка 300 россиян - в основном, это женщины, связавшие судьбу с конголезскими студентами во время их учёбы в советских вузах.

- Есть планы по созданию русской школы в Пуэнт-Нуаре, и на этой же территории, возможно, православного прихода Русской православной церкви. В идеале это стало бы мощным культурным, духовным кластером нашего присутствия в Конго, - добавляет дипломат.

Конголезские девушки отличаются особой красотой и изяществом. В стране очень популярны салоны красоты и парикмахерские. Афрокосички и наращенные волосы — писк моды. Фото: Мария БЕРК

ЧЕЛОВЕК, ИЗМЕНИВШИЙ ЖИЗНЬ

- В кабинете одного местного врача уже солидного возраста висит портрет Брежнева, - рассказывает мне россиянин Андрей. - Он объяснил: «Этот человек изменил мою жизнь». Врач родился в бедной семье, оказался в СССР, где получил образование и, вернувшись на родину, стал уважаемым человеком. И таких людей здесь много.

Большинство африканских студентов, отправлявшихся в СССР или Россию, выбирали медицинскую стезю. Традиция сохраняется и сейчас. Малярия, желтая лихорадка, вирус Эбола… Тропики - научный кладезь для вирусологов. В скором времени в Конго может отправиться передвижная лаборатория на базе КамАЗа, где российские и конголезские ученые будут проводить совместные исследования тропических инфекций.

- Ко мне обратился представитель сообщества альбиносов и попросил о помощи. В Браззавиле их проживает около 600 человек, многие из них подвержены серьезным заболеваниям, прежде всего, онкологическим, - рассказывает Георгий Чепик. - Мы связались с Научно-исследовательским центром онкологии им. Блохина, который отправил сюда двух специалистов. За две недели они обследовали около ста человек, провели около десятка операций. В это же время в Российском культурном центре они читали лекции для местных коллег, фактически это превратилось в курс повышения квалификации.

Сейчас при участии Россотрудничества готовится проект по повышению квалификации конголезских медиков в области травматологии и оказанию первой помощи.

Республика Конго Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ИЗ МОРСКИХ ГЛУБИН

Пуэнт-Нуар, экономическая столица Конго, куда лежал наш путь, встретил тропическим ливнем. Узкие улицы на глазах превращались в мутные реки. Прохожие снимали шлепанцы и бесстрашно шагали по обочине под водопадами, вырывающимися из-под колес голубых такси (здесь в каждом городе у таксистов свой цвет для авто, в Браззавиле они зеленые).

Здесь, на берегу Атлантического океана в нескольких километрах от берега на блоке Marine XII ведется добыча нефти и газа. Оператором проекта выступает итальянская компания Eni (65%). В 2019 году в консорциум вошел российский «Лукойл», получив 25%.

- На сегодня проект Marine XII добывает 1 млн тонн в год нефти и 1,5 млрд куб. м газа. На следующей стадии развития планируется полка в 1,7 млн тонн нефти и 5,5 млрд куб. м газа, - говорит вице-президент «Лукойла» по Америке, Африке и Ближнему Востоку Иван Романовский. В ближайшее время готовится к модернизации имеющийся плавучий завод по сжижению газа и строительство нового.

В офисе «Лукойла» в Пуэнт-Нуаре трудятся как российские специалисты, так и конголезские (некоторые из них отлично говорят по-русски). Фото: Мария БЕРК

В планах компании - вхождение в новые нефтегазовые проекты в республике уже в качестве оператора. Переговоры с властями Конго уже ведутся. Обе стороны заинтересованы в тесном сотрудничестве, оно, в частности, могло бы способствовать появлению высококлассных специалистов в области нефти и газа — «Лукойл» готов взять на себя подготовку местных кадров на основе российских вузов, в первую очередь, университета им. Губкина. Такой опыт у компании уже имеется: за последние 5 лет число иностранных студентов, которые прошли обучение на базовых кафедрах, в образовательных центрах и научно-технических полигонах, созданных при поддержке «Лукойла» в российских вузах, превысило 400 человек. Также в программе стажировок для зарубежных специалистов приняли участие более 600 человек.

В Конго часто встречаются модники, которые несмотря на влажную жару, готовы красоваться в рубашке и пиджаке. Фото: Мария БЕРК

СИЛА РЕКИ

Однако «Лукойл» далеко не единственная российская компания, заинтересованная в своем присутствии в Конго. В ближайших планах реализация многолетнего проекта - строительство нефтепродуктовода между Пуэнт-Нуаром и Браззавилем. Власти республики настаивают, чтобы именно Москва за счет своих компетенций и опыта реализовала этот план. Ожидается, что соглашение будет подписано на втором саммите «Россия-Африка» в Петербурге.

Свой проект в Конго прорабатывает, в частности, «Росатом». Его дочерняя компания АО «РАСУ», которая занимается гидроэнергетикой, рассматривает поставку в республику микро- и мини-ГЭС контейнерного типа российского производства.

- У Конго неисчерпаемый потенциал по производству гидроэнергетики, - подчеркивает посол Георгий Чепик. - Уже определено 37 точек, на которых возможно установка ГЭС мощностью от 1 до 10 МВт. Совокупная генерация на первом этапе составит 500 мегаватт. Это соответствует нынешней общей генерации от тепловых и газовых и от существующих ГЭС в стране.

В случае успешной реализации проекта возможно увеличение мощностей в три раза, таким образом Конго сможет не только обеспечить электричеством отдаленные районы, но и экспортировать его.

Посол Георгий Чепик с корреспондентом "КП" на порогах реки Конго. Фото: Мария БЕРК

ГЕГЕМОН КАК УГРОЗА

Нотки колониального дыма еще улавливаются в воздухе Конго.

- Местные очень недоверчиво относятся к белым, могут спросить: «Француз?». А когда узнают, что русский, то сразу добреют, - в один голос говорят русские экспаты.

Бывшие метрополии с большой неохотой отказываются от своего влияния на африканском континенте, цепляясь за неоколониальные практики, в первую очередь, в экономике и финансах, через политический лоббизм и навязывание своих ценностей. И это Африке ох, как не по нраву, - чего стоил французскому президенту Макрону его визит в Анголу, Конго, ДРК и Габон.

Полицентризм, к которому мучительно, но неизбежно движется мир — воспринимается новым Возрождением.

- Африканцы точно не заинтересованы, чтобы у них были «патроны», которые бы указывали, что им делать. Они стремятся к формированию в Африке своего центра силы, африканского единства на базе Африканского союза. У них это получается и в экономике, и в политике, - констатирует посол Георгий Чепик.

Конголезцы категорически не любят фотографироваться. Да и по характеру местные суровы и неулыбчивы, чем похожи на русских. Фото: Мария БЕРК

СЛОН МЕДВЕДЮ ТОВАРИЩ

Путешествие в Африку - это путешествие куда-то в историю, к первозданному, к корням, которые так далеки и кажутся чем-то нереальным. Здесь люди, работая в международных компаниях, пользуясь интернетом и разъезжая на пикапах, до сих пор верят в тотемных животных.

Крепыш Жюст с обезоруживающей улыбкой носит костюм тройку лазурного цвета, а когда появляется в офисе или на улице в очках-авиаторах, то знакомые обращаются к нему не иначе как «босс». Жюст для своих - большой человек, сотрудник конголезского офиса «Лукойла».

- Тотем есть у каждого рода. На севере чаще встречается крокодил, на юге - лев. У тех, кто живет у океана, - мамивата - морская русалка. Да, это легенды, но здесь верят, что в семье каждого рода течет кровь зверя, который придает сил.

- А у Конго есть тотем?

- Слон. А у России - медведь. Много лет назад мамонты жили бок-о-бок с медведями, время развело нас, но дружба осталась.

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