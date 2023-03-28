Всемирный банк предсказал мировой экономике "потерянное десятилетие": Эксперт объяснил, что ждет Россию

Всемирный банк выпустил 500-страничный доклад о судьбах мировой экономики до 2030 года. В нем высоколобые западные экономисты предсказывают, что это десятилетие станет для нас «потерянным». Фото: Shutterstock

Всемирный банк выпустил 500-страничный доклад о судьбах мировой экономики до 2030 года. В нем высоколобые западные экономисты предсказывают, что это десятилетие станет для нас «потерянным». Темпы роста резко снизятся — до 2,2% в год в среднем. Это примерно в полтора раза меньше, чем в предыдущие два десятилетия.

Причин несколько. Во-первых, накопленные дисбалансы в финансовой сфере. Развитые страны очень долго жили в долг. По сути, занимали экономический рост у предыдущих периодов, надеясь, что какой-нибудь технологический скачок в будущем окупит все эти траты. Но пока не вышло.

Во-вторых, демография. Население планеты, особенно развитых стран, стремительно стареет. Растет доля пенсионеров. При этом снижается число работоспособных граждан. И механически менять этот дисбаланс получается с трудом. Можно посмотреть хотя бы на свежий опыт Франции, когда попытка повысить пенсионный возраст на два года привела к массовым протестам.

- Для мировой экономики может наступить потерянное десятилетие. Продолжающееся снижение потенциального роста несет серьезные последствия для общей способности решать расширяющийся спектр проблем: бедности, неравномерного распределения доходов и изменений климата, - считает главный экономист Всемирного банка Индермит Гилл.

Эксперты ВБ считают, что глобальный рост можно поднять до 2,9% в год. И предлагают для этого «прорывное» решение. Мол, надо усиливать международную кооперацию и снижать издержки.

- Нарастить темпы роста можно при помощи «политики, стимулирующей занятость, повышающей производительность и ускоряющей инвестиции», - поясняет Гилл.

По сути, эксперты снова пропагандируют принципы Всемирной торговой организации, которая призывала отменить все барьеры в глобальной торговле, опустить до нуля пошлины. Как показала практика, такая политика приводила лишь к одному результату. Развитые страны наживались на других. Их более совершенная продукция занимала новые рынки, выбивая местных конкурентов, никак не защищенных собственными правительствами.

Примечательно, что рост будет неравномерным. Западные страны будут расти темпами в 1 — 2% в год, а развивающиеся будут прибавлять сильнее — по 4 — 5%.

- Сейчас идет расслоение мира и в геополитическом, и экономическом плане — на коллективные Запад и Восток. Первый использует базовый уклад рыночной экономики и не хочет его менять. А второй учитывает все недостатки этого подхода и пытается их исправить. В частности, путем усиления государственного вмешательства, регулирования и направленности в экономике. И пока это вроде бы получается, - считает финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его мнению, наша переориентация именно на Восток позволит нам оказаться в числе тех стран, которые будут расти быстрее среднего. Но этими возможностями нужно правильно воспользоваться.