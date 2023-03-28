Шойгу посмотрел, как уральские женщины точат снаряды

Фото: Министерство обороны РФ

«Снарядного голода» в войсках не будет. Сколько снарядов для танков, пушек, гаубиц, самоходок, «Градов» и «Солнцепеков» надо будет, столько и доставят на передовую.

Эта хорошая новость прилетела в Москву после того, как министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Челябинской и Кировской областях.

«Глава военного ведомства проинспектировал производственные мощности предприятий, непосредственно задействованные в выпуске продукции военного назначения для обеспечения специальной военной операции. Ему продемонстрировали работу автоматизированных линий производств артиллерийских, танковых, минометных снарядов различного калибра и неуправляемых авиационных ракет, а также участки контроля качества выпускаемой продукции», - сообщили в Минобороны России.

Фото: Министерство обороны РФ

«Любые снаряды, для любых целей: надо будет умные соберем, или хитрые», - шутили женщины, в чьих руках бесформенные чугунные болванки превращались в одинаковые строгие ракеты-карандаши.

Директора предприятий показывали министру работу производственных линий: после их модернизации и расширения удалось в разы повысить производительность труда. И это позволило уже в несколько раз увеличить выпуск боеприпасов для обеспечения потребности российских войск.

«До конца текущего года производство отдельных образцов продукции вырастет в 7-8 раз», - заверили они министра.

Шойгу провел с директорами предприятий рабочие совещания, где присутствовали представители профильных органов военного управления и Минпромторга России.

Фото: Министерство обороны РФ

В ходе этих рабочих контактов глава военного ведомства поставил очередные задачи по дальнейшему «наращиванию производства всей номенклатуры выпускаемой продукции в соответствии с графиками выполнения государственного оборонного заказа».

Отметим, что в середине марта Шойгу посетил в Подмосковье цеха Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», где ему показали разработки высокоточных боеприпасов, которых нет ни у одной армии мира.

Фото: Министерство обороны РФ

Шойгу там призвал тратить ресурсы экономно, и сказал довольно прямолинейно: «Для выполнения задачи у предприятия есть необходимые резервы: высококвалифицированные специалисты и производственные мощности. Поэтому задача жесткая, но выполнимая».