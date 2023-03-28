Неожиданное решение Минфина: сколько денег придется заплатить уходящим из России иностранным компаниям

Магазин компании IKEA, объявившей об уходе с российского рынка в 2022 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больше тысячи иностранных компаний заявили об уходе с российского рынка после 24 февраля 2022 года - посчитали в Йельском университете. «Многовато будет!» - посчитали в российском Минфине. И стараются всеми средствами удержать иностранцев от опрометчивого шага на выход. А средства у Минфина известно, какие - денежные.

Еще в прошлом году Минфин утвердил порядок, по которому иностранные компании смогут избавляться от своих российских «владений». Главное - бизнес теперь нельзя продать просто так, нужно получить одобрение российского правительства. Кроме того:

- Должна проводиться независимая оценка стоимости активов.

- Продавец обязан дать покупателю скидку не менее 50% от этой стоимости.

- Продаться вы должны либо с рассрочкой платежа на несколько лет, либо обязаны сделать взнос в федеральный бюджет в 10% от суммы сделки. По этом схеме, например, была продана российская сеть французского бренда косметики L’Occitane (более 100 магазинов). Новым владельцам она досталась за 44,5 млн евро, которые они будут выплачивать частями в течение четырех лет, начиная с 2025 года.

Но этого оказалось мало: все равно уходят иностранцы. Да что ты будешь с ними делать? - всплеснули руками в Минфине и постановили: начиная с конца марта, все уходящие компании из «недружественных стран» обязаны платить взнос в бюджет при продаже активов. Вот каким может быть этот взнос (одно из двух):

- не меньше 5% от стоимости активов, которая указана в отчете независимых оценщиков (а не 10%, как раньше).

- не меньше 10% от стоимости активов, если доли иностранцев продаются со скидкой больше 90%.

- Мало того, что российские активы приходится продавать за полцены, еще и в бюджет налог нужно платить на прощание. Для государства это выгодно - потратит эти деньги на поддержку тех, кто придет на место ушедших. А для западных компаний уход из России станет еще более затратным. На самом деле, для них это стимул остаться, - говорит доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков. Эксперт считает эту меру справедливой, если рассматривать ее как попытку помешать западному бизнесу уйти из страны.

НА ПАЛЬЦАХ

Сколько платить в рублях

Как будет работать новый механизм, нам «на пальцах» расписал председатель экспертного совета бюджетного комитета Госдумы Михаил Орлов.

Допустим, я владелец уходящей крупной западной компании. Независимые эксперты оценили мой пакет акций в 500 млн рублей. Обстоятельства поджимают и мне хочется поскорее продать этот актив. Я предлагаю его покупателям со скидкой в 91%, автоматически попадая под второй пункт нового документа Минфина, в котором указано, что при таком дисконте взнос составит 10%.

- И это будут 10% не от суммы сделки, а от изначальной оценки в 500 млн рублей, - уточняет Михаил Орлов. - То есть в бюджет нужно внести 50 млн рублей. При этом платить будет продавец, но финансировать его придется, скорее всего, покупателю. В этом и есть парадокс данного решения – чем ниже цена активов, тем больше платеж. Тем дороже становится приход в российскую экономику новых инвесторов. Но зачем нам создавать им такие препятствия?..