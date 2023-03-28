В Мариуполе открылось два новых пункта получения российских паспортов

Фото: МВД РФ

«Сегодня в городе Мариуполе начали работу два новых пункта приема документов и выдачи российских паспортов. Один из них расположен на улице Металлургов (территория парка имени Гурова), второй – на улице Киевской (в бывшем здании Орджоникидзевского РОВД)», - заявил заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Кирилл Адзинов, который принял участие в их открытии.

Он также пояснил, что эти два новых пункта оформления российских паспортов в Мариуполе пришлось открыть к шести уже действующим в городе.

Фото: МВД РФ

«Министерство внутренних дел России уделяет особое внимание вопросам выдачи паспортов в рамках реализации Федеральных конституционных законов. В настоящее время на территории новых субъектов Российской Федерации функционируют более 120 пунктов приема и выдачи документов, из них на территории Донецкой Народной Республики – свыше 60. На постоянной основе во взаимодействии с местными органами власти проводится работа по открытию новых мест приема заявлений на выдачу российских паспортов», - прокомментировала событие официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Также Кирилл Адзинов также подчеркнул, что сегодня только в ДНР были открыты 9 пунктов для оформление основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации. При этом, чтобы создать посетителям максимально комфортные условия на территории новых субъектов России было откомандировано 1500 сотрудников полиции, которые ежедневно принимают более 17 000 заявлений на получением российского паспорта от бывших граждан Украины.