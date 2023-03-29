Владимир Пресняков-младший: Я с детства «пролетал» на всех конкурсах и просмотрах

По словам Владимира, его детей заниматься музыкой не заставляют, но они сами к ней тянутся - средний сын Артем уже имеет опыт выступлений с папой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Время летит быстрее пули: и вот уже Владимир Пресняков-младший - не такой уж и младший. Сегодня артисту исполняется 55 (при этом 26 марта его отцу, Владимиру Преснякову-старшему, стукнуло 77). Он уже не тот вихрастый парень с кольцами в ушах и косухе: Владимир Владимирович - солидный музыкант, отец семейства, наставник шоу «Голос». При этом юбиляр все так же, как в юности, улыбчив, открыт, ироничен и позитивен. И позитивом этим заражает окружающих - нас в том числе.

- Владимир, 55 лет - это на 22 года меньше, чем у вашего папы, но все же солидно. Ощущаете тяжесть прожитых лет?

- Когда меня с возрастом стали называть Владимир Владимирович, я вдруг стал понимать, чем я на самом деле занимаюсь, как и почему. До этого все лилось, как река, само собой. Специально стать артистом никогда не хотел. Не было такой задачи - научиться писать музыку, много зарабатывать. Все сложилось. И только когда мне исполнилось 50 лет и меня стали называть по имени-отчеству, я стал задумываться о вещах, которые окружают музыку. И понимать многое. В этом смысле я - счастливчик.

- Насколько вы поменялись по сравнению с теми временами, когда были восходящей поп-звездой?

- Тогда я был и неопытным и вел, скажем так, рок-н-ролльный образ жизни. Был юным и беспечным. Попадал в разные истории. А теперь все совсем по-другому - потому что осознаю громадную ответственность.

За романом Преснякова с Кристиной Орбакайте в 80 - 90-е следила вся страна. Фото: РИА Новости

- В этом году вы впервые стали наставником в «Голосе». Когда сами участвовали в конкурсах, сильно переживали?

- В том-то и дело, что я особенно и не участвовал. Был проект «Две звезды», и я помню, когда нас (в шоу Пресняков пел с Еленой Кориковой. - Ред.) убрали, я испытал громадную радость: наконец-то слили! Это было совсем «против шерсти», противоречило моим жизненным правилам. С конкурсами вообще не задалось с детства. В шесть-семь лет я довольно неплохо пел Стиви Уандера. И все говорили: о, как этот мальчик здорово поет! Но, когда приходил на прослушивания, просмотры, у меня то палец сломался, то с голосом проблема... Так я везде и пролетал. Не шло. Поэтому когда говорят, что родители помогли моей карьере, это полная чушь. Никто мне не помогал. До тех пор, пока меня не услышал Юрий Чернавский (композитор, музыкальный руководитель «Веселых ребят». - Ред.), а мне тогда было уже 15 или 16 лет...

- Перед стартом «Голоса» вы пошутили, что «подсидели» друга и коллегу Леонида Агутина. Обсуждали с ним проект?

- Благодаря Леониду я всегда был в курсе того, что в «Голосе» происходит, а перед тем, как сесть в красное кресло, мы, конечно, поболтали еще часочков...тридцать. По телефону. Он дал мне много дельных советов. Например, сходить с командой в караоке.

- Младшим сыновьям Артемию и Ване прививаете любовь к музыке?

- Ну, конечно, да. Это же гены. Дают о себе знать, что бы мы там ни говорили. Нарочито заставлять в нашей семье не принято. Никто не тащит их в музыкальную школу, но поют сами с удовольствием. Растут и радуются жизни, дурачатся...

Первый канал.

«Голос».

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