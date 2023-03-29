Дональд Трамп заявил, что, если текущий конфликт не будет урегулирован, Украина может быть уничтожена в течение полутора лет. Фото: REUTERS

Очередной С-300 утратил зрение

Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении нивелировала до полутора рот ВСУ, четыре боевые бронемашины, три пикапа и самоходную гаубицу «Гвоздика». Западная группировка войск на Купянском направлении вывела из строя до 65 украинских бойцов, две боевые бронемашины и три автомобиля. Южная группировка войск нанесла такие потери противнику: 240 «двухсотых», в том числе наемники, три БМП и три БТР, две бронемашины, четыре автомобиля и гаубица Д-30. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожила до взвода украинских военнослужащих и три автомобиля. На Херсонском направлении упокоены 18 украинских военнослужащих и пять автомобилей. В районе поселка Давыдов Брод Херсонской области разбит радиолокатор наведения украинского ЗРК С-300. Наши ПВО за сутки перехватили 18 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB. Отлетались 12 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и в Харьковской области. Ведь это наше небо, оно поможет нам.

Пушилин рассказал о терзаниях ВСУ под Угледаром

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины потеряли не менее взвода и несколько единиц техники при попытке прощупать оборону и совершить разведку боем на угледарском направлении. Пушилин в эфире Соловьев.Live сообщил: «Попытки противника пойти в разведку боем на наши подразделения накануне не увенчались успехом. Противник потерял порядка 30 боевиков. Подбиты несколько единиц техники». По словам Пушилина, угледарское направление остается важным и ситуация на данном направлении полностью под контролем российских сил. Уголька им в топку.

«Солнцепек» поднял градус под Авдеевкой

Впечатляет видеозапись применения российской тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» в зоне специальной военной операции. Кадры с беспилотника показывают, как «Солнцепек» при поддержке БМ-21 «Град» поражают огневые точки и места дислокации живой силы украинской армии на Авдеевском направлении. Одновременное применение этих систем позволяет плотно накрыть укрепления противника, используя различные принципы действия. И снова: кто не спрятался — я не виноват.

Пора демилитаризовать ДнепроГЭС

Владимир Рогов, член главного совета администрации Запорожской области, предложил гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси поставить вопрос о демилитаризации Днепровской гидроэлектростанции. Ранее Гросси сообщил, что посетил Днепрогэс в областном центре Запорожье, ныне подконтрольном Киеву. И встретился там с шестым украинским президентом (известным энергетиком). По данным Рогова, ДнепроГЭС заминирована на случай прихода российской армии. Он заявил: «Гросси надо бы поднять вопрос о демилитаризации ДнепроГЭС. Ведь и от ее работы зависит безопасность Запорожской АЭС». И предложил главе МАГАТЭ посетить расположенную в Херсонской области Каховскую ГЭС, которая продолжает повергаться постоянным обстрелам ВСУ, зафиксированы прямые попадания в нее американских ракет HIMARS. Но что-то подсказывает, что до Каховки Гросси не доедет...

Из-под Киева войска бросают под Харьков

Андрей Марочко, подполковник в отставке, заявил, что украинское командование перебрасывает из-под Киева в Харьковскую область значительные силы. Он сообщил: «Отмечается перемещение через Купянск большого числа военных колонн вооруженных формирований Украины». По его данным, часть украинских колонн движется по направлению к Новоселовскому, которое находится на линии боевого соприкосновения, а еще часть — в сторону Изюма. Трасса между Изюмом и Славянском буквально «забита» военной техникой и живой силой ВСУ. А в подконтрольном Киеву городе Часов Яр, который находится неподалеку от Артемовска (Бахмута), уже отказываются принимать тела погибших украинских бойцов, поскольку нет мест, - и направляют их дальше на запад. Такие вот встречные потоки...

На сайте Зеленского появилась петиция о запрете снарядов с обедненным ураном

На сайте офиса президента Украины появилась петиция с требованием запретить войскам незалежной применять снаряды с обедненным ураном. Петиция опубликована 27 марта. Автором инициативы значится Богдан Гороховский. За сутки ее поддержало… 30 граждан самостийной. Для того, чтобы Зеленский обратил на нее внимание, нужно 25 тысяч голосов. В тексте петиции указано, что применение боеприпасов с обедненным ураном является преступлением против человечества. А предоставит Киеву боеприпасы с обедненным ураном Британия — в придачу к своим танкам Челленджер-2. Так что петицию можно было заодно и в Лондон отправить — в Киеве то правды не допросишься. Только долго голоса собирать придется.

Трамп считает, что за полтора года Украины не станет

Дональд Трамп заявил, что, если текущий конфликт не будет урегулирован, самостийная может быть уничтожена в течение полутора лет. 45-й президент США считает маловероятным, чтобы украинский кризис окончательно разрешился до выборов президента США, которые пройдут осенью 2024-го. Трамп полагает, что политика администрации Байдена может привести к реальной угрозе третьей мировой войны. А от самой Украины через-полтора-два года при таком подходе, по словам экс-президента, может не остаться ничего. Ну так, по мелочам, разве что...

На Кипре украинке дали полгода за нападение на россиян

Суд Кипра приговорил к 6 месяцам заключения гражданку незалежной, которая кинулась с ножом на россиян, отмечавших День флага РФ. Приговор огласил окружной суд кипрской провинции Ларнака. 22 августа прошлого года в Ларнаке у церкви Фанеромени собралась группа, чтобы отметить День российского флага. Внезапно к ним подошла 55-летняя украинка с ножом в руках, стала угрожать и размахивать холодным оружием в направлении мирных граждан. Свидетели утверждают, что грозная воительница из самостийной была изрядно пьяна. 19 сентября ее отпустили под залог. И вот, спустя 7 месяцев, дали реальный срок. И это Кипр, колыбель европейской свободы?! Ну ничего святого...

В Словакии из-за МиГов подали в суд на правительство

Ян Мажгут, глава пресс-службы словацкой партии SMER, сообщил, что его партия подала в суд на членов правительства страны, принявших решение о передаче МиГ-29 Киеву. Партия, которую возглавляет бывший премьер Словакии Роберт Фицо, подала иск по подозрению в злоупотреблении полномочиями, нарушении обязанностей при управлении иностранным имуществом и саботаже. Ранее стало известно, что Киев получил от Братиславы четыре МиГ-29 из обещанных 13. В Москве передачу этих истребителей Украине сочли нарушением соглашения о реэкспорте. Да кто там эти нарушения считает?!

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