В России рекордно упала безработица: Что скрывает за собой статистика и какова реальная ситуация на рынке труда

В СССР безработных называли тунеядцами и нещадно их перевоспитывали. Фото: СОЦСЕТИ

Кризис, говорите? А вот 96,4% россиян об этом не слышали. Одна из верных спутниц кризиса - это растущая безработица. А она в России сегодня на историческом минимуме - всего 3,6%. И это если считать по методике Международной организации труда (МОТ), которая учитывает не только официально зарегистрированных в службах занятости, но и тех, кто ищет работу, не обращаясь за помощью государства. Не хватает теперь не столько айтишников, сколько банальных водителей и продавцов. В промышленности же вообще караул: каждое второе предприятие, судя по данным Банка России, в декабре страдало от дефицита кадров.

Ау, где люди?

ВЕРСИЯ 1.

Демографическая яма

На работу вышло поколение 90-х, а оно крайне немногочисленное. Поэтому работодатели стали лояльнее относиться к возрастным кандидатам. Как минимум две мои знакомые дамы в возрасте чуть за пятьдесят - экономист с опытом в коммерческом строительстве и бухгалтер - в январе резко вышли на постоянную работу.

Демографическая статистика, однако, объясняет далеко не все. Ведь есть еще мигранты, есть работающие пенсионеры… Росстат утверждает, что в целом рабочей силы (в ней учитывается не только все потенциально трудоспособное население, но и вот эти две категории) меньше не стало, даже вроде как чуть-чуть прибавилось (см. «Только цифры»).

Еще по осени была волна релокации. Количество уехавших за рубеж эксперты оценивают в сотни тысяч. Но даже если учесть еще и мобилизованных, которые тоже выбыли с рынка труда, пазл все равно до конца не складывается. В частности, в промышленности, по данным опроса ЦБ, лишь 6% предприятий связали усиление у себя проблем с кадрами с частичной мобилизацией.

ВЕРСИЯ 2.

Ударное импортозамещение

Многие предприятия сейчас испытывают кадровый голод из-за расширения производства. Число вакансий в промышленной сфере, по данным Авито.Работа, увеличилось в два раза. Нужны почти все подряд - от инженеров-конструкторов до монтажников и электросварщиков. В докладе Центробанка отмечается: в связи с сокращением импорта резко выросла потребность в работниках в машино- и судостроении, нефтехимии, производстве металлоконструкций. Увеличился оборонзаказ, а с ним - количество вакансий слесарей, сварщиков, сборщиков, операторов станков, водителей.

При этом не так уж мало и предприятий, которые в 2022 году, напротив, тем или иным способом перевели сотрудников в режим неполной занятости или вынужденные отпуска. Это, например, ряд заводов ушедших зарубежных автоконцернов. Или, как следует из все того же доклада ЦБ, некоторые угольные, лесозаготовительные и деревообрабатывающие предприятия, столкнувшиеся из-за санкций с сокращением привычных рынков сбыта. То есть получается, что кадры для промышленности на самом деле есть? Да, но не там, где нужны. И им требуется переобучение под другую отрасль.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВЕРСИЯ 3.

Неполная занятость

К слову, о неполной занятости. По данным Росстата, на конец 2022 года более 4,2 млн человек у нас работали неполное рабочее время, находились в простое или отпуске без сохранения зарплаты. И таких частично работающих или вообще лишь формально значащихся в штате предприятия у нас куда больше, чем безработных (их Росстат по методике МОТ на конец 2022 года насчитал 2,8 млн, а в январе 2023-го - 2,7 млн).

- Причины нынешней ситуации с рекордно низкой безработицей скорее структурные, чем реальные, - рассказал «КП» первый заместитель руководителя департамента экономической теории Финансового университета Сергей Толкачев. - Структурная несбалансированность российского рынка труда - уже притча во языцех. Например, переизбыток офисного планктона при недостатке рабочих и технических специалистов. Есть сферы, где желающих поработать - в избытке, но рынок труда там очень неопределенный, поскольку может и не быть официального штата, процветает частичная занятость. Характерный пример - сфера услуг.

ВЕРСИЯ 4.

Безработные ушли в самозанятые

- Еще один парадокс нынешнего кризиса, кроме низкой безработицы, - сокращение теневого сектора. Многим оказался по душе режим самозанятости.

- Когда почти любую услугу можно получить у внештатного самозанятого специалиста, сэкономив при этом на налогах (за самозанятого не надо вносить страховые взносы. - Ред.), заморачиваться с обходами правил и платить в конвертах стало просто бессмысленно, - объясняет генеральный директор технологической группы Rocket Humans (платформа для работы с фрилансерами) Анастасия Ускова. - Найти и законтрактовать внештатника проще и быстрее, чем штатного специалиста, а прекратить отношения с ним так же легко, как их начать. А гибкость критически важна сейчас для любого бизнеса.

Количество самозанятых за год выросло на 20%, насчитывает порядка 6,5 млн, а к концу года может вырасти до 10 млн. И вот вам еще один ответ на вопрос, почему у нас в кризис снизилась безработица. Ведь те, кто раньше оказывал услуги всерую, вполне могли учитываться как незанятые.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ИТОГО

В экономике у нас структурная перестройка

Где-то пусто, а где-то густо и частичная занятость. Но в целом получается, что почти все чем-то заняты.

- Конечно, проблемы с быстрым наймом людей замедляют развитие любого бизнеса, - комментирует руководитель департамента аналитики сервиса Зарплаты.ру Юрий Михеев. - Предприятия вынуждены конкурировать между собой, повышая зарплату, - а это ведет к росту затрат и стоимости продукции и сдерживает инвестиции в развитие производства. Хотя есть и хорошая сторона: рост зарплат ведет к росту потребительской активности (с поправкой на инфляцию, конечно), снижает нагрузку на госбюджет (нужно меньше соцвыплат), способствуют снижению уровня преступности.

Как следует из декабрьского доклада ЦБ, компании находят и другие выходы из положения. Скажем, начинают наконец заниматься автоматизацией производства. В качестве примера приводятся пять предприятий Алтайского края, которые устали искать дефицитных сварщиков и установили роботизированные сварочные комплексы. А кто-то пошел другим путем. Одна из пассажирских компаний Московской области открыла вакансии для женщин-водителей. Очень многие предприятия завлекают возможностью бесплатного обучения или профессиональной переподготовки или предлагают помощь при переезде в другой регион.

В общем, все выживаем как можем. А в этом деле Россия - признанный чемпион.

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