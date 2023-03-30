Интимную переписку Аллы Пугачевой пустят с молотка

Стефанович любил фотографироваться возле своего антикварного зеркала. Фото: Евгения ГУСЕВА

Бывший муж Аллы Пугачевой Александр Стефанович умер от ковида позапрошлым летом. В биографии 76-летнего режиссера были две громкие картины - музыкальный фильм «Душа» с Софией Ротару в главной роли и сериал «Кураж», фактически биография Аллы Пугачевой.

Рыжая, губастая, конопатая

Собственно благодаря статусу бывшего Александр Борисович десятилетиями не уходил со страниц таблоидов. Стефановича называли первым имиджмейкером Аллы. За три года, что они прожили вместе, Александр придумал главную концепцию эстрадного образа звезды: эксплуатация образа сильной, но очень одинокой женщины, исповедальность песен и театрализованное обыгрывание каждого трека. Например, одна из концертных фишек Пугачевой - метаморфозы с микрофоном, когда он превращался в бокал. Вот все это, включая знаменитый балахон и парад эффектных париков, придумал Стефанович.

Расставались супруги громко и скандально - с дележкой имущества и с публичной пикировкой в прессе и в суде.

- Когда мы с Аллой начали разводиться, мы сказали в суде, что больше не хотим жить вместе, - вспоминал в беседе с «КП» Стефанович. - Судья говорит: «Это, может быть, легкомысленное решение, может быть, вам нужно подумать. Даю вам три месяца. Должны быть серьезные основания, чтобы я вас развела». Алла возмутилась: «Какие основания? Он надо мной издевался. Он меня худеть заставлял!» Судья улыбнулась: «Мне бы такого мужа».

Александр был вторым из пяти мужей артистки. Их брак продлился с 1977 по 1981 год. Фото: Личный архив героя публикации

После развода бывшие супруги не общались. Пугачева объясняла свою неприязнь к бывшему его изменами, а Стефанович, напротив, с какими-то ностальгическими нотками вспоминал этот брак.

- Нас с Аллой познакомил мой друг Леонид Дербенев, великий поэт-песенник. Однажды он мне позвонил и сказал: «Быстро приезжай ко мне домой, у меня сидит одна деваха талантливая!» - делился с «Комсомолкой» Стефанович. - Я приехал, увидел очень стройную, рыжую, губастую, конопатую девочку, которая сразу же стала тянуть одеяло на себя, села за рояль, стала петь какие-то пародии на Соню Ротару, на Пьеху. Она меня заинтересовала, я ее пригласил в ресторан. В ресторане достал записную книжку и говорю: «Первая страница в этой книжке у меня пустая. Я кому-то даю расписаться из моих знакомых. Там и Сергей Михалков расписывался, и Иосиф Бродский, и Смоктуновский, другие. Ты распишись тоже, может, когда-нибудь станешь знаменитой». На столе лежал нож, она разрезала палец, выдавила кровь и написала: «Это кровь Аллы Пугачевой. Определите на досуге мою группу...»

Этот листок из записной книжки с кровавым автографом экс-супруги Стефанович радостно демонстрировал журналистам.

Алла злилась.

- Стефанович? Ну что про него можно сказать? Надо отдать ему должное, с ним я развивалась, много читала. Да, он был моим мужем, но мне его чисто по-человечески жаль. Он только про меня и говорит. Мол, он сделал из меня звезду, певицу. Я не буду его опровергать, пусть это останется на его совести, - рассказывала «КП» Алла Пугачева. - Он, видимо, забыл или не хочет просто вспоминать, что в 1978 году я уже была известной певицей. Если он такой мастер, почему же он тогда еще одну такую певицу не сделал? Кто ему мешает? Раньше, давая интервью журналистам, он категорически был против, чтобы его со мной ассоциировали, просил, чтобы писали, что он режиссер. А теперь он с радостью представляется бывшим мужем Аллы Пугачевой! Если без моего имени, не вспоминая меня, ему сложно жить, то пусть говорит, дай бог ему здоровья! Он присвоил себе мои первые рисунки, наверное, напечатает их в какой-нибудь желтой газете. И если так случится, что он меня переживет, то я уверена, что он напишет очередной бред о том, как он был мужем Аллы Пугачевой. Бог с ним. Он человек умный, расчетливый - что ему надо было, он с меня поимел.

Оставил недвижимости на 200 миллионов

После смерти Александра Стефановича выяснилось, что, кроме очень пожилой мамы (Ядвиге Стефанович в этом году исполнится 100 лет. - Ред.), у режиссера никого не осталось: ни жены, ни детей. На кону солидное наследство, которое эксперты оценили в 200 млн рублей: трехкомнатная столичная квартира в Спиридоньевском переулке, мастерская в районе Патриарших прудов и загородный дом в 100 км от Москвы.

- После смерти Стефановича его маму атаковали две молодые женщины. Обеим нет и тридцати! - рассказал «КП» друг режиссера художник Никас Сафронов. - Обе дамы отрекомендовались гражданскими женами Саши. Одна из них даже утверждала, что беременна от него. Я знал Стефановича более 30 лет и ни разу не видел с ним этих девушек. Да, он был повесой, часто приводил ко мне в мастерскую красивых и молодых чаровниц, просил сделать их наброски. И каждый раз говорил одно и то же: «Это моя последняя любовь!» Недели две проходит, а Саша уже с новой пассией стучится в дверь.

Но ребенок этот точно не от него. Саша не мог иметь детей. Поверьте, при его активной амурной биографии у него уже был бы целый детский сад... Если бы у Саши был хотя бы один ребенок, он бы оставил завещание, отписал все ему или его матери. Но Саше просто некому было завещать... Так что все разговоры этих девушек - попросту гонка за наследством. А может, девушки хотят пиара?

Саша не был очень богатым человеком. Да, у Стефановича была квартира в Спиридоньевском переулке. Там только ее кадастровая стоимость оценивается более чем в 30 млн рублей. Есть еще мастерская на Патриарших, где мама его жила. Дачка у него была скромная, до нее надо было еще часа три из центра добираться.

А из ценного разве что интимная переписка с Пугачевой осталась. Саша хранил у себя в столе тетрадку с письмами Аллы. Кстати, он хотел их опубликовать, издать отдельную книгу, говорил, что она станет бестселлером, но не успел... Теперь, думаю, эти письма продадут с молотка каким-нибудь коллекционерам.

По мнению Никаса Сафронова, несмотря на многочисленные интрижки Стефановича, всю жизнь режиссер любил только Пугачеву и гордился, что когда-то смог ее завоевать.

«Алла могла бы выбрать любого»

- Я с Сашей познакомился, когда они с Аллой уже были разведены, - вспоминает Сафронов. - Пугачева обычно проявляла холод и агрессию, когда я что-то говорил про Стефановича. Считала, что Саша пиарится на ее имени. Но тут спорный вопрос, поскольку Стефанович в свое время ей очень помог, зажег ее, придумал ей имидж. У него было много связей на «Мосфильме». Он до последнего дня дружил с Михалковым, Боярским. Все очень тепло о нем отзывались. Саша был настоящий интеллектуал. Недаром же этот человек невысокого роста, который не выговаривал «р», покорил Аллу Пугачеву. Она же была на пике славы, молодая, горячая. Алла могла бы выбрать любого, а предпочла ум и смекалку Стефановича...

Да, Саша был выдумщик, но жизнь любого художника завязана на слухах и догадках. Алле это совсем не мешало, а, наоборот, помогало. Когда у меня были какие-то интервью, я всегда советовался со Стефановичем, он мне говорил, как наиболее эффектно ответить на тот или иной вопрос журналиста.

Да, он мог что-то приврать, но был беззлобным. Помню, он снимал сериал «Кураж», попросил разрешения на съемки в моем доме. Мол, не волнуйся, приедет 5 - 6 человек. А пришло 75! Они снимали сцену в комнате, где у меня антикварный стол эпохи Наполеона - тяжелый, килограммов 300 весит. И мне потом мои помощники рассказывали, как Стефанович командовал у меня дома. Двигайте, говорит, стол, я сам потом с Никасом разберусь. И там такие борозды на полу остались, словно трактор проехал! Я обиделся, мы почти год не общались. Но потом в Прощеное воскресенье Стефанович позвонил, извинился, мы снова стали дружить. Он мне, кстати, выплатил компенсацию в 500 тысяч рублей за ремонт пола.

Режиссер бережно хранил автограф бывшей жены. Фото: Личный архив героя публикации

Антиквариат перекупит Добровинский?

Помимо переписки с Пугачевой, в квартире Стефановича осталось немало ценного антиквариата. Говорят, что этими раритетами уже заинтересовался звездный юрист Александр Добровинский.

Один из наиболее ценных трофеев Стефановича - дворцовое зеркало, которое в свое время украсило альбом Пугачевой «Зеркало души».

- Сам я родом из Питера и долгое время собирал антиквариат, - вспоминал в разговоре с «КП» Александр Стефанович. - Когда мы получили с Аллой большую квартиру в Москве, я перевез туда всю свою коллекцию вещей с историей. Там были совершенно уникальные вещи - к примеру, зеркало из царского дворца. Я его купил в районе Сенной площади у старухи. Спросил у бабушки: откуда у вас такое роскошество? Она ответила: «В феврале 1917 года мой муж поехал в царский дворец и привез оттуда две подводы уникальных вещей. И с тех пор мы никогда не работали». Я у нее купил роскошное зеркало венецианское, огромное, золоченое. Когда у Аллы выходила первая серьезная пластинка «Зеркало души», я сделал ее фото в этом зеркале. И вообще, когда мы жили с Аллой, я ей старался привить любовь к антиквариату, а не к унылому модерну. Ведь вещи XVII и XVIII веков никогда не меркнут.

А снимок раритета с отражением Аллы украсил ее альбом «Зеркало души».

После развода старинное зеркало по брачному договору отошло мне, как и все вещи, которые я покупал до брака. А то, что мы покупали вместе с Аллой, осталось у нее.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Кому достанется имущество?

- Все наследство Стефановича перешло к его маме. Она уже переехала в его квартиру в Спиридоньевском переулке. Девиц этих, которые хотят наследства, к маме не допускают, все-таки человек пожилой, ее нельзя волновать, - говорит художник Никас Сафронов.

- Рядом с мамой Александра Борисовича сейчас живет его двоюродная сестра Татьяна, - сообщила «КП» приятельница Стефановича Наталья Склярова. - Несмотря на солидный возраст, мама Стефановича в здравом уме, очень живо рассуждает. Она под присмотром близкого человека - это самое главное.

Как стало известно «КП», именно двоюродной сестре Стефановича достанется его наследство. Мама режиссера еще в марте прошлого года отписала свое жилье племяннице за уход и содержание.