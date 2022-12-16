Национальная экопремия «Комсомольской правды» - 2022: лучшие из лучших определены

Награды экопремии Медиагруппы «Комсомольская правда» нашли своих обладателей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Посадила девочка Маша карандашик в поле и вокруг него выросли цветы. Нет, это не начало сказки или мультфильма. А вполне себе реальное действие, которое весьма и весьма похоже на чудо. Экологический проект «Живая бумага» - это бумажные и деревянные изделия с добавлением семян растений. Производитель сего чуда – компания «Profmagic» - заняла первое место в номинации «Экопродукт» по оценке наших экспертов (см. рубрику «Конкретно»).

Всего во втором сезоне экопремии «Комсомолки» 42 лауреата стали лучшими в семи номинациях. От Москвы до Владивостока, от крупных предприятий до муниципальных библиотек – таким получился «разбег» наших участников.

Миссия Премии состоит в продвижении экотрендов. Фото: Shutterstock

Напомним, что в нынешнем году экопремия «КП» была посвящена четырем стихиям - воде, воздуху, лесу, земле. Всего было семь номинаций – «Эколидер», «Экоинициатива», «Экопродукт», «Мы в ответе», «Экопредприятие», «Экорегион», «Экотехнология». В целом экопремия - это профессиональная награда Медиагруппы «Комсомольская правда» для лучших экологических практик, регионов, технологий и проектов компаний, общественных организаций и лидеров мнений. Ее основная миссия - подчеркнуть важность бережного отношения к природе. А для этого мы объединяем все проекты в одну базу данных, чтобы тиражировать их для внедрения в других регионах.

Но самое главное нам важно объединить усилия власти, НКО, бизнеса, науки, СМИ и общественников для разработки идей по защите окружающей среды.

ЭКОЛОГИЯ В ТРЕНДЕ

В чем главное отличие нынешнего сезона от сезона-2021? В самом отборе кандидатов на победу. В этом году мы провели и экспертное, и народное голосования. Так чтобы понять, насколько сильно будет отличаться выбор аудитории от экспертного мнения. Результаты получились интересными. По некоторым номинациям мнения разошлись кардинально, а по некоторым абсолютно совпали.

Анжелика Сулхаева и Вячеслав Фетисов Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Наша премия – это продолжение традиций «Комсомольской правды», - открыла церемонию награждения заместитель генерального директора Медиагруппы Анжелика Сулхаева. - И нам приятно, что нас поддержало большое количество лидеров мнений и экспертов. За год мы проделали большую работу. Хотя в нынешних условиях это было непросто. Ведь из-за сложившейся экономической ситуации экологические проекты стали уходить на второй план. Но наша премия все равно осталась в приоритете благодаря тому, что мы выбрали самые лучшие практики и проекты в сфере экологии. Это предприятия, регионы, волонтеры и общественные организации. Обращаясь ко всем участникам, хочу сказать: «Спасибо, что вы делаете свое дело, и мы будем делать его дальше вместе с вами!».

КСТАТИ

У Национальной экологической премии «Комсомолки» два идейных вдохновителя. Легендарный журналист Василий Песков, автор рубрик «Окно в природу» и «Широка страна моя». А также многолетний генеральный директор и главный редактор Медиагруппы «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Он был величайшим путешественником и патриотом. Его экспедиции побывали в таких местах, где мало кто бывал. Он любил Россию и всегда говорил, что нам важно сохранять ее богатство.

Владимир Сунгоркин Фото: Михаил ФРОЛОВ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Глава Всероссийского общества охраны природы, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов:

«Эта Премия связана с будущим наших детей и наших внуков. Мы, наконец, стали понимать, что для нас самое главное. В этом большая роль СМИ. Без могущества прессы, в частности Медиагруппы «Комсомольская правда», мы не справимся с современными вызовами. Все больше и больше нужно вовлекать в процессы людей, объясняя, что мы делаем общее дело. Я за такую команду, в которой будет и атакующий защитник, и вратари на страже интересов природы, и нападающие форварды, способные продвигать новые экологичные технологии. Без их участия мы не сможем донести до людей основные истины. Поэтому эта Национальная премия — это, прежде всего, просветительское событие, с помощью которого мы учим людей защищать нашу окружающую среду. Наша страна на сегодня обладает самым большим ресурсом жизнеобеспечения. Поэтому мы, понимая свое преимущество, обязаны осознавать свою ответственность за этот ресурс, беречь его и сохранять. И отрадно, что многие конкурсанты обозначали в своих проектах те проблемы, которые требуют решения. Это связано и с водой, и с мусором, и с источниками энергии».

Вячеслав Фетисов заострил внимание на том, что без СМИ продвигать экоповестку крайне трудно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

КОНКРЕТНО

Состав Наблюдательного совета:

- шеф-редактор Медиагруппы «Комсомольская правда» Евгений Сазонов;

- председатель Всероссийского общества охраны природы, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов;

- руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, главный государственный экологический инспектор РФ Светлана Радионова;

- директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш;

- руководитель Экспертного совета Российского экологического движения Елена Музыка;

- член комитета по природопользованию и экологии ТПП РФ, член бюро по техногенным отходам Научного совета РАН по глобальным экологическим проблемам Ольга Старцева;

- координатор проекта «Борьба с экозависимыми заболеваниями в РФ» Общественной организации «Профессиональный союз негосударственной сферы безопасности» Альбина Макаева;

- научный эксперт Российского экологического движения, инженер-физик, эколог, эксперт ОНФ Илья Рыбальченко;

- глава Комиссии по экологии и окружающей среде Общественной палаты РФ Елена Шаройкина.

Член бюро по техногенным отходам Научного совета РАН по глобальным экологическим проблемам Ольга Старцева. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

148 проектов участвует в Национальной экологической премии «Комсомольской правды» в 2022 году. Это в 2 раза больше, чем в предыдущем.

11 594 человек – проголосовали за проекты во время народного голосования.

ВОПРОС РЕБРОМ: ЗАЧЕМ НУЖНА ЭКОПРЕМИЯ?

Главный посыл Экопремии «Комсомолки» озвучил один из его победителей, определив тем самым суть всех экологических проектов, сказав, что «наши дети растут там, где мы работаем».

А глава ВООП Вячеслав Фетисов бил не в бровь, а в глаз. Много лет он защищает экологию России, как когда-то защищал ворота сборной нашей страны.

- Попробуйте из Гохраны утащить слиток золота, не выйдет, система охраны сработает мгновенно, - говорит знаменитый хоккеист и посол доброй воли ООН Фетисов. – Почему в таком случае лес, который гораздо ценнее золота, охраняется намного хуже и его можно вырубать гектарами?

Елена Злобинская, член экспертного совета Премии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава комиссии по экологии и окружающей среде Общественной палаты РФ Елена Шаройкина тоже за сплоченную команду и общий результат. По ее мнению, такие премии, подобные нашей, создают крепкую основу для дальнейшей работы. В частности, на церемонии награждения Елена призвала лауреата конкурса, занявшего призовое третье место в номинации «Мы в ответе» - Сибирскую генерирующую компанию (СГК) - присоединиться к Всероссийской кампании «ЗооДруг». Дело в том, что и СГК, и Общественная палата РФ занимаются спасением бездомных животных в разных регионах России. Пришло время объединить усилия.

- За полгода «ЗооДруг» собрал более 16 млн рублей для помощи бездомных животным, которые вместе с людьми находятся в состоянии гуманитарной катастрофы на новых присоединенных территориях, - отметила Елена Шаройкина. – И мы сделали это при поддержке «Комсомольской правды».

Экология – это не только команда, это любовь. Любовь – не на словах, а на деле. Яркий пример тому Всероссийская акция по уборке берегов водоемов «Вода России», которая охватила все регионы России. Уже девятый год она собирает жителей страны для участия в субботниках. И в этом году объединила 1 342 353 волонтера, было проведено 21 958 мероприятий, собрано 148 971 м³ мусора. Идейный вдохновитель акции, директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды РФ Илья Разбаш уверен, что благодаря этой одной из крупнейших экологических инициатив наши водоемы становятся чище. Принцип простой: принес мусор – забери его с собой.

Эксперты экопремии Альбина Макаева, Илья Разбаш и Никита Тележинский. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мы очень рады, что Илья Разбаш – участник Наблюдательного совета экопремии и друг «Комсомольской правды».

- У нас нет времени, - сказал Илья Разбаш на церемонии награждения. - Мы забрали у природы так много, что нужно срочно сегодня отдавать долг. Завтра это будет дорого, а послезавтра уже невозможно. Благодаря, в том числе, и этой премии мы видим хороший тренд среди предприятий, направленный на спасение природы, на ограждение ее от выбросов, производственных стоков и т.д. Хотя для бизнеса экология не самое выгодное направление, но оно дает очень хороший эффект.

А еще экология – это гармония. В этом абсолютно уверена председатель Российского общественного объединения «Уральская Экологическая инициатива», член комитета по природопользованию и экологии Торгово-Промышленной Палаты РФ Ольга Старцева.

Победители в номинации Экопродукт Константин Хубларов, Оксана Фролова, Игорь Пашин и эксперт Ольга Старцева. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Мы все занимаемся разными вопросами – водой, отходами или чем-то еще, - сказала она. - Но на самом деле мы гармонизируем свое отношение с природой, с жизнью и все это рождает любовь к себе и своему окружению. Нам важно гармонизировать эти отношения в любой сфере - в городах, отступив от рек, которые мы утяжеляем застройкой, на промышленных предприятиях бережным отношением к ресурсам. Чем здоровее будет природа, тем здоровее будет все население России.

Ну и, наконец, экология – это будущее.

- Я надеюсь, что благодаря нашей общей работе мои внуки будут каждое утро вставать с пониманием, что бы они не делали, все должно быть сопряжено с заботой о природе, - подчеркнула заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям АО «Группа компаний Титан» Алина Рыбина.

УСТАМИ УЧАСТНИКОВ

Илья Ермаков, член Общественной палаты Московской области, председатель Комиссии по экологии и природопользованию, член РЭО, ВООП:

«Мы должны передавать опыт и знания подрастающему поколению. Мы организовали ряд экоуроков в школах, чтобы дети узнавали больше о спасении окружающей среды. Мы организовали конкурс детских экологических проектов, в котором приняли участие 20 тысяч ребят. Меня как предпринимателя часто спрашивают – а какой твой интерес в образовательных уроках. Мне нравятся, когда дети получают новые полезные знания и могут поделиться ими с другими. И их первые победы – это стимул работать дальше на благо нашей страны».

Дмитрий Скородумов, начальник управления корпоративной благотворительности филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»:

«Мы точно будем участвовать в этом конкурсе каждый год. Потому что не собираемся останавливаться на достигнутых результатах. Вопросы экологии важны для компании и страны».

Владимир Романовский, заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс»:

«Есть такое исследование, когда 90% всех выбросов в городских агломерациях, это выбросы двигателей внутреннего сгорания. Мы устраняем часть этих выбросов заменой обычного общественного транспорта на электробусы. Сегодня на линии более 1000 электробусов. До конца года появится еще 33. В дальнейшем мы заменим весь общий парк (это больше 6500 транспортных средств) на электробусы. Мы показываем, как общественный транспорт может быть хорошим, удобным и экологичным».

Максим Лехин, автор проекта «Экология - дело каждого, моё дело – инженерная экология», ООО «Газпром добыча Иркутск»:

«Работать нужно не формально, а буквально, иначе невозможно снизить воздействие на окружающую среду».

Алексей Петруша, директор Белозерного газоперерабатывающего завода АО «СибурТюменьГаз»:

«Наши дети растут в том же регионе, где мы работаем. Это еще один весомый повод пристально следить за экологическими показателями нашего производства, внедрять самые современные экотехнологии».

Певица Юлия Беретта, генеральный директор Music Box Наталья Полинова и телеведущая Анастасия Макеева. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

Дима Билан, певец:

«Горячо поддерживаю проекты, которые помогают нашей планете быть здоровой и сильной. Радует что в нашей стране так много ответственных компаний, людей, которые не жалеют сил и средств для сохранения окружающей среды. Самые яркие экоинициативы объединились в Национальной экопремии «Комсомольской правды». Благодаря чему о них могут узнать миллионы. Верю, что только общими силами мы сможем сохранить нашу уникальную природу и изменить к лучшему экологическую ситуацию».

Николай Расторгуев, певец, лидер группы «Любэ»:

«Конечно, каждому из нас приятно выезжать на природу и видеть ее в первозданном виде, когда все чисто, когда нет мусора и ничто не портит окружающий вид. Давайте вместе поддерживать экологический порядок».

Анастасия Макеева, актриса театра и кино, певица, телеведущая:

«Мы все любим пользоваться достижениями науки, медицины, технологий. Но забываем о самом главном. Здорово, что существует экопремия «Комсомолки» и конкурсанты, которые борются за то, чтобы планета жила. Креатива, сил, удачи всем участникам! Спасибо, что сохраняете природу для наших будущих поколений».

ИТОГИ ЭКСПЕРТНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Победители Национальной экопремии Медиагруппы «Комсомольская правда» в 2022 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«ЭКОТЕХНОЛОГИЯ»

Номинация на лучший научный проект, направленный на снижение нагрузки на окружающую среду и выбросов в атмосферу

Победители Василий Короткий и Галина Средняя. Награду вручал Вячеслав Фетисов (в середине). Фото: Михаил ФРОЛОВ

1 МЕСТО

Московский электробус, ГУП «Мосгортранс» Электробусы - экологичный вид транспорта. За все время работы электробусы проехали более 80 млн километров без вредных выбросов, снизив в 2021 году количество парниковых газов более чем на 30 тысяч тонн.

2 МЕСТО

ООО «Инсипром». Инсинераторы ИНСИ для высокотемпературного термического обезвреживания, утилизации отходов.

3 МЕСТО

ООО Научно-технический центр «Химинвест». Переработка отходов лесозаготовок с использованием элементов биохакинга для получения импортозамещающих высокотехнологичных и экологичных продуктов для животноводства.

«ЭКОРЕГИОН»

Номинация на наиболее благоприятную по экологическим условиям и показателям чистоты воздуха территорию для жизни.

Победители Оксана Логинова, Екатерина Фейзуллаева, Виктория Чуприна и Виолетта Казакова. Награду вручала Анжелика Сулхаева (справа). Фото: Михаил ФРОЛОВ

1 МЕСТО

Проект по сохранению уникальной природы Алтайского края, компания «ЭВАЛАР». В прошлом году на территории парка «Сайлюгемский» они совместно с представителями «Комсомольской Правды» организовали научно-просветительскую экспедицию, после которой начались исследования по изучению редких представителей флоры и фауны Алтая при поддержке компании «Эвалар».

2 МЕСТО

Компания «РУСАЛ» с проектом эколого-промышленной экспедиции «ЭкоПоколение-2022». Это совместная инициатива компании «РУСАЛ» и Национального парка «Красноярские Столбы» направлена на экообразование и эковоспитание молодежи. В экспедицию отправились ребята 14-17 лет из Новокузнецка, Ачинска, Шелехова, Саяногорска, Братска и Красноярска. На особо охраняемой природной территории проходили практические занятия с учеными и акции; знакомство с экопрограммами промышленной компании.

3 МЕСТО

Экологическая акция по сбору макулатуры «РАЗ! Дельный сбор макулатуры» администрации города Рыбинска. Идея акции: единовременный сбор макулатуры педагогами и учениками школ города с целью передачи ее в переработку. В акции приняли участие более 18 тысяч человек из 27 школ Рыбинска. Общими усилиями удалось собрать и отправить в переработку 68 тонн макулатуры.

«МЫ В ОТВЕТЕ»

Номинация на лучшие практики, направленные на повышение качества жизни бездомных животных и популяризацию ответственного обращения с животными.

Победители Анастасия Андронович и Елена Афрова. Награду вручала Елена Шаройкина (справа). Фото: Михаил ФРОЛОВ

1 МЕСТО

Дебетовая карта Teddy Food от Ак Барс Банка. Банк совместно с сервисом Teddy Food запустил первую в России дебетовую карту с благотворительным кешбэком в пользу бездомных кошек и собак. Благодаря прозрачной системе начислений владелец карты может контролировать кешбэк и лично перечислять его питомцу, который ему понравился на сайте teddyfood.com.

2 МЕСТО

АНО «Центр реабилитации и адаптации животных «Верность». Его проект «Верность объединяет» курирует более 50 приютов и зоопередержек, на попечении у которых более 5 тысяч бездомных кошек и собак.

3 МЕСТО

Проект «За живое» Сибирской генерирующей компании. Он про помощь приютам для бездомных животных из разных городов России. Сотрудники Сибирской Генерирующей Компании проводят субботники в приютах для животных и собирают корма. За 2 года собрано более 700 тысяч рублей на нужды бездомных кошек и собак. Но главное — привлечение внимания людей к проблеме. Каждый месяц на ресурсах компании оказывается информационная поддержка по сбору средств приюту в одном из городов присутствия компании.

«ЭКОПРЕДПРИЯТИЕ»

Номинация на лучшее экологическое предприятие России

Победители Юлия Косовцева, Максим Епифанцев и Дмитрий Кузнецов. Награду вручал Илья Разбаш (справа). Фото: Михаил ФРОЛОВ

1 МЕСТО

Проект «Живи экологично» от ООО «Красноярская рециклинговая компания». Миссия компании - экологическое воспитание населения. Помимо основной деятельности специалисты компании проводят экологические уроки в школах и снимают ролики на тему важности переработки вторичных отходов и отказа от одноразовой продукции.

2 МЕСТО

Путь к чистому воздуху и нулевым сбросам – АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат». За последние пять лет ЕВРАЗ ЗСМК снизил выбросы в атмосферу города на 47 тысяч тонн и на 12,6 млн кубометров сократил сброс сточных вод в водные объекты.

3 МЕСТО

Экомодернизация машиностроительного завода АО «АЭМ-технологии», филиал Атоммаш г. Волгодонск. Завод «Атоммаш» — это главное предприятие страны по производству оборудования атомных электростанций, входит в Машиностроительный дивизион ГК «Росатом». Повышение эффективности, разумное использование ресурсов и минимизация воздействия на окружающую среду - ответственность завода.

«ЭКОЛИДЕР»

Номинация на лучшего активиста-эколога России

Победители Анна Приходько и Лариса Юдина (отряд АМБА), Илья Ермаков. Награду вручала Алина Рыбина (в середине). Фото: Михаил ФРОЛОВ

1 МЕСТО

Илья Ермаков, член Общественной палаты Московской области, председатель Комиссии по экологии и природопользованию, Член Российского экологического общества, Всероссийского Общества Охраны Природы. Номинирован за проекты экообразования и экопросвещения подрастающего поколения Московской области.

2 МЕСТО

Елена Матвеева, заместитель руководителя муниципального детского сада №90 «Айболит» в городе Нижневартовске. Номинирована за экологический проект «Растём вместе!»

3 МЕСТО

Экологический отряд «АМБА» средней школы №1 города Лесозаводска Приморского края. Номинирован за проект «Формирование экологической культуры школьников, путем вовлечения в эковолонтерство».

«ЭКОИНИЦИАТИВА»

Лучшие природоохранные проекты и начинания бизнеса России

Победители Никита Тележинский, Сергей Елизаров, Валерий Карзубова и Дмитрий Скородумов. Награду вручала Анжелика Сулхаева (справа). Фото: Михаил ФРОЛОВ

1 МЕСТО

Проект «Экологика Жигулевской ГЭС» от филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС». Это экскурсии по заповедным местам, посадка деревьев, акции по зарыблению Волги и благоустройству экологических троп.

2 МЕСТО

Проект «Чистый и зеленый город»: развитие экологической культуры в регионах присутствия» от госкорпорации «Росатом». Это более 200 экологических акций, 400 эколого-просветительских мероприятий для жителей регионов, высажено 11,3 тысячи саженцев молодых деревьев, участие в мероприятиях приняли более 5 тысяч человек.

3 МЕСТО

Проект «Экосуббота» от группы компаний «ТИТАН». За время реализации проекта проведено более 120 экологических мероприятий, в том числе экоквесты, круглые столы, интервью, эколекции и мероприятия по озеленению города.

«ЭКОПРОДУКТ»

Лучший общественно-значимый проект НКО или социальная инициатива, в результате которого появляется экологически чистый продукт (пищевое, бытовое или производственное изделие) улучшающий экологическую ситуацию.

Победители Константин Хубларов, Оксана Фролова и Игорь Пашин. Награду вручала Ольга Старцева (справа). Фото: Михаил ФРОЛОВ

1 МЕСТО

Проект «Живая Бумага» от компании Profmagic. Это переработанная бумага ручного отлива с добавлением семян растений, если ее посадить в землю – из нее вырастут цветы, съедобные травы, деревья. Например, если карандаш исписался, его можно посадить в землю. Пройдет время и из него вырастут растения, окружающие карандаш.

2 МЕСТО

Проект «Зелёная сталь» от АО «Выксунский металлургический завод» из Нижегородской области. Компания внедряет современные технические решения, которые позволяют на 70% сократить выбросы углекислого газа в сравнении с традиционной технологией производства стали.

3 МЕСТО

Компания «ЭКОПЕК» и их биоразлагаемая, съедобная посуда из пшеничных отрубей. Это альтернатива одноразовой пластиковой посуде: многофункциональные хлебцы в форме съедобной тарелки. Удобно в использовании и полностью экологичное. Поел и опять... поел.

ИТОГИ НАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

«ЭКОТЕХНОЛОГИЯ»

Победители Кира Каменева, Александра Дыдышка, Марина Юхименко и Александра Дяткова. Дипломы вручала Анжелика Сулхаева (справа). Фото: Михаил ФРОЛОВ

1 МЕСТО

Экотакси «Убери». Оно вывозит ненужные вещи, бытовую технику и мебель от жителей и компаний на предприятия-переработчики. Металл, пластик, стекло и резина используются в производстве новых автомобилей, покрытия детских площадок и многого другого.

С момента запуска «Убери» успешно выполнило более 49 000 заказов. 17 тысяч тонн вторсырья обрели новую жизнь.

2 МЕСТО

Проект «Система обращения с коммунальными отходами «БОКОС» – бережное обращение с коммунальными отходами». Он разработан для снижения негативного влияния ТКО на природу. «БОКОС» предлагает инновационную систему обращения: не смешивать органические отходы с остальными, а предварительно обрабатывать с помощью изобретенных автором устройств.

3 МЕСТО

Компания Ozon с проектом «Ozon Recycle». На фулфилментах и сортировочных центрах консолидируются отходы гофроупаковки, стретч-пленки, и отправляются на переработку. Также в 800 пунктах выдачи по России можно оставить упаковку от заказа, которая тоже отправляется на переработку. По итогам прошлого года отправлено на переработку 157255 тонн отходов, включая брендированную упаковку.

«ЭКОРЕГИОН»

Победители Мария Вахмистрова, Елена Земчихина и Роман Селезнев. Дипломы вручала актриса Анастасия Макеева (справа). Фото: Михаил ФРОЛОВ

1 МЕСТО

Жилой экорайон «Юнтолово» компании «Главстрой Санкт-Петербург». Он совмещает обилие зеленых зон и комфортную жилую среду. Застройщик бережно сохраняет участки натурального леса и прокладывает экотропы.

2 МЕСТО

Проект «ЭкоВологда2030: город экономики замкнутого цикла и экологичное место для жизни с принципами устойчивого развития». Вологда - первый город в России, который на муниципальном уровне закрепляет принципы ESG и определяет экологические правила для организаций и жителей.

3 МЕСТО

Совместный проект компании «РУСАЛ» и Национального парка «Красноярские Столбы» - экспедиция «ЭкоПоколение-2022». Он направлен на экологическое образование молодежи. В экспедицию отправились ребята 14-17 лет из Новокузнецка, Ачинска, Шелехова, Саяногорска, Братска и Красноярска. На особо охраняемой природной территории прошли практические занятия с учеными и экоакции; знакомство с экопрограммами промышленной компании.

«ЭКОПРОДУКТ»

Победители Валентина Шмакова, Анна Майгур и Анатолий Хитров. Дипломы вручал представитель МТРК «Мир» Сергей Гревцев (второй справа). Фото: Михаил ФРОЛОВ

1 МЕСТО

Детское экопитание «Умный ребенок» от «НПО «БИТ» с гидролизатом ламинарии для профилактики йододефицита. В продукте много йода и 140 полезных веществ. А водоросли для этого продукта добывают вручную.

2 МЕСТО

Натуральные средства для уборки Cleeny компании Forsal. Они изготовлены по современным рецептурам, чтобы сделать жизнь ярче, а процесс уборки приятнее. Все средства на 100% биоразлагаемы и до 99,9% состоят из натуральных компонентов растительного происхождения.

3 МЕСТО

Торговый дом Albeta с одноразовой деревянной посудой. Производят деревянные приборы, тарелки, размешиватели. Эта экологически безопасная альтернатива поможет рынку сократить использование пластика.

«ЭКОПРЕДПРИЯТИЕ»

Победители Александр Пивиков, Ирина Дударева и Алексей Петруша. Дипломы вручала Елена Злобинская.

1 МЕСТО

Филиал АО «СибурТюменьГаз» - «Белозерный газоперерабатывающий завод» с проектом установки очистки углеводородного конденсата. На завод вместе с попутным нефтяным газом поступает некондиционный углеводородный конденсат. Установка очищает его от воды, механических примесей, серосодержащих соединений и других вредных компонентов, чтобы он мог пойти в дальнейшую переработку.

2 МЕСТО

АО «Чусовской металлургический завод» с проектом по снижению выбросов опасных загрязняющих веществ в атмосферный воздух от деятельности автотранспортного цеха.

3 МЕСТО

ООО «ОТЭКО-ПОРТСЕРВИС» с проектом «Комплекс мер по минимизации воздействия угольной пыли на окружающую среду при транспортировке и хранении». Благодаря комплексу применённых экозащитных технологий и технологий промышленной безопасности Таманский терминал навалочных грузов оказывает минимально возможное воздействие на окружающую среду.

«ЭКОЛИДЕР»

Победители Виктор Норкин и Ольга Романова. Вручает дипломы представитель компании «ТНС Энерго» Полина Селявина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

1 МЕСТО

Максим Лёхин, представитель ООО «Газпром добыча Иркутск». Проект «Экология - дело каждого, моё дело – инженерная экология». Цель проекта – это разработка способов, методов, изобретений, позволяющих снизить негативное воздействие на окружающую среду. Максим - автор четырех полученных патентов (еще два патента находятся в разработке), 60 рационализаторских предложений.

2 МЕСТО

Владимир Поваров, директор филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция» с проектом «Мы — за ЭКОпоколения». Нововоронежская АЭС - первая из промышленных АЭС эксплуатирует инновационные энергоблоки для новых станций не только в России, но и за рубежом, одним из основных приоритетов компании является поддержание на высоком уровне экологической безопасности.

3 МЕСТО

Виктор Норкин, представитель школы №125 из Екатеринбурга с проектом «Экопоходы», который включает в себя туризм, экологию, краеведение. За 4 года более 700 волонтеров вывезли более 60 тонн мусора, поучаствовали в 36 экскурсиях и высадили 200 деревьев.

«ЭКОИНИЦИАТИВА»

Победители Ирина Блохина, Анатолий Хитров, Николай Пушкин и Илья Ермаков. Дипломы вручает представитель ПАО «Россети» Ольга Нефедова (справа). Фото: Михаил ФРОЛОВ

1 МЕСТО

Детское экопитание «Умный ребенок» от «НПО «БИТ» (см.выше)

2 МЕСТО

Природоохранный проект «ЭкоПодмосковье.рф» для подрастающего поколения Московской области. Цель - экопросвещение по вопросам охраны и защиты окружающей среды. За два года проекта его участниками стали более 20 000 детей Подмосковья.

3 МЕСТО

Библиотека-филиал № 13 имени Ф.М. Достоевского города Ярославля с проектом «Сделаем Дунайку чистой». На территории Фрунзенского района города Ярославля протекает малая река Дунайка – правый приток Волги, она признана особо охраняемой территорией. Сохранение ее чистоты и стало задачей проекта. Здесь проведено более 100 эколого-просветительных мероприятий и субботников, и прямо сейчас решаются вопросы по благоустройству реки.

«МЫ В ОТВЕТЕ!»

Победители Мария Воробьева и Ольга Фуркало. Дипломы вручала генеральный директор Music Box Наталья Палинова (справа).

1 МЕСТО

АНО «Центр реабилитации и адаптации животных «Верность» (см.выше)

2 МЕСТО

Проект «Дебетовая карта Teddy Food» от Ак Барс Банка (см.выше).

3 МЕСТО

Проект «Друг из приюта» компании FABERLIC. Он разделен на два больших образовательных курса: «Курс для тех, кто хочет завести животное из приюта» и «Курс для владельцев приютов и волонтеров». На сайте проекта есть карта приютов по всей России, на которой можно найти ближайший для себя и присоединиться к добрым делам: приехать в приют и погулять с животным, или вести социальные сети, фотографировать хвостиков и искать им дом.

Перед гостями вечера выступил композитор, исполнитель Ethno-Pop Влад Зотов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Надеемся, что в следующем году экологических проектов в России станет гораздо больше и наша Премия в два раза больше заявок на участие. Мы желаем всем успехов в этом важном деле! Мы работаем для вас, а вы работаете ради чистого и безопасного будущего нашей страны.