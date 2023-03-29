В мариупольской школе нашли наблюдательный пост украинских националистов

Фото: Росгвардия

В ходе адресных мероприятий в одном из разрушенных зданий Мариуполя, где раньше была общеобразовательная школа, росгвардейцы обнаружили замаскированный пункт наблюдения украинских спецслужб.

«Во время боевых действий в здании располагался пункт управления диверсионных групп украинских националистов. Здание расположено возле автобусных остановок и оживленной дороги, поэтому склад боеприпасов представлял опасность для местных жителей», - отметили в Росгвардии.

Фото: Росгвардия

В результате адресных мероприятий в Мариуполе росгвардейцы выявили более десяти единиц снаряженного автоматического стрелкового оружия, в том числе иностранного производства и большое количество боеприпасов к нему, оборонительные и наступательные ручные гранаты с запалами, приборы наблюдения с функцией ночного видения.

Фото: Росгвардия

В это время инженерно-саперные подразделения Росгвардии спасли от увечий жителей одного из населенных пунктов ДНР. Более сорока неразорвавшихся 82-мм минометных снарядов обнаружены вблизи оживленной автотрассы в Волновахском районе.

Найденное оружие и технические средства переданы оперативно-следственным органам для проверки на причастность к совершенным ранее преступлениям против жителей Донбасса.