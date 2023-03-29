Патриарх Кирилл посмотрел и благословил фильм «Русский крест»

Недлинная и на удивление легким языком написанная поэма в конце концов превратилась в фильм «Русский крест», который выйдет на Пасху

Эдуард Бояков говорит, что всю сознательную жизнь занимается поэзией, стихи звучали во множестве его спектаклей. И вот однажды, благодаря архимандриту старцу Илии, он познакомился с поэмой Николая Мельникова «Русский крест». Речь в ней идет о деревенском мужичке, пьянице, с которым случилось ни больше ни меньше духовное преображение. Иван Росток однажды увидел дивный вещий сон: небесный воин сражался со страшным змеем. Вскоре все в жизни Ивана переменилось: горький пьяница, он завязал с самогоном, смастерил из дерева православный крест и пошел с ним собирать деньги на восстановление деревенского храма.

Недлинная и на удивление легким языком написанная поэма в конце концов превратилась в фильм «Русский крест», который выйдет на Пасху. А пока что в Москве состоялся пресс-показ картины, за которым последовала пресс-конференция.

О поэме Бояков говорит: «Она действительно соответствует удивительному запросу, который существует в русском языке и русском народе на что-то содержательное, ценное, глубокое и при этом не перегруженное лишними деталями, лишним вниманием к форме. Хорей, которым написана поэма, — размер, которым написаны «Василий Теркин» Твардовского, пушкинский «Талисман» или «Конек-горбунок» Ершова. Этот размер, эта музыка очень естественна для русского уха, для русской души. И я считаю поэму Мельникова великим литературным произведением, моя задача была найти для него адекватную кинематографическую форму».

В Москве состоялся первый показ картины Эдуарда Боякова с Михаилом Пореченковым

Про героя Михаил Пореченков рассказал, что с самого начала видел его как русского богатыря. А Бояков видел его совершенно по-другому: как худенького невротика. Когда продюсер Вадим Горяинов предложил на главную роль Пореченкова, Бояков воскликнул: «Нет, он слишком большой!» И на слова Пореченкова о богатыре Бояков изначально ответил: «Ты просто отстаиваешь свою правду. Если бы я искал исполнительницу на роль Бабы-Яги, а ко мне пришла бы мисс Вселенная, она бы тоже начала доказывать, что Баба-Яга должна быть красавицей!» Но начались пробы, Бояков с оператором Максимом Осадчим включили камеру… И стало ясно, что «у Михаила есть внутренний опыт. Сыграть такую роль невозможно, не понимая, о чем идет речь. Михаил не одну ночь провел в Оптиной пустыни, у него есть связи с монастырями… И этот опыт был совершенно необходим, чтобы сказать что-то на эту тему. Это опасная тема, в ней очень легко скатиться в нарочитость, в высокомерное мессианство. У Михаила этого нет. Он шел от себя».

«Работа в этой картине - мой долг. А долг - это такая штука, внутренняя. Я хотел и просто должен был это сделать. Это же вопрос внутреннего странствия и движения к Создателю. Это мой путь, моя история, а «Русский крест» - один из шагов в движении к Небесному Иерусалиму», — сказал Пореченков.

Еще авторы рассказали, что картину уже посмотрел и благословил патриарх Кирилл. Напомним, в прокат фильм «Русский крест» выйдет 16 апреля, в день Светлой Пасхи.

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