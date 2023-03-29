В Ленинградской области воссоздали партизанский обоз, спасший от голода жителей блокадного города

В Лужском районе воссоздали маршрут продовольственного обоза, отправленного партизанами в блокадный Ленинград. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

Ленинградская область 29 марта отмечает День партизанской славы. 81 год назад партизаны и жители Ленинградской, Псковской, Новгородской и Могилёвской областей собрали более 50 тонн провианта для блокадного Ленинграда. На 223 подводах продовольствие доставили в осажденный город. В память об этом событии ленинградцы воссоздали события тех дней. Реконструированный партизанский обоз из десяти подвод, запряженных тяжеловозами и груженных мешками с провизией, проехал по лесной дороге. В Луге его встретили губернатор региона Александр Дрозденко, активисты, жители города и гости области. Они возложили цветы к памятнику Партизанской Славы, установленному в Луге. Память павших во время траурного митинга также почтили делегации из Псковской и Новгородской областей, Санкт-Петербурга и Могилевской области Республики Беларусь.

Над созданием обоза работали профессиональные реконструкторы. Фото: кадр видео.

«Лужская земля явила героические, бессмертные примеры того, как надо себя вести людям в годы войны, - отметил глава Ленинградской области Александр Дрозденко. - Здесь в июле-августе 1942 года ополченцы сдерживали фашистов. Они продержались 41 день. Местами потери составили до 90%. Потом фашисты прорвали оборону, началась блокада Ленинграда. Но ни одного дня фашисты спокойно не чувствовали себя на Лужской земле – не зря это место называли партизанский край. Здесь было организовано партизанское движение. Зная про голод в Ленинграде, партизаны собирали все, что осталось, и отправляли в город, и сформировали обоз. Он был первый, но не последний».

Александр Дрозденко напомнил, что после благополучной миссии с доставкой продовольствия обозленные немецкие войска пытались стереть партизан с лица земли.

«Фашисты жестоко отомстили, провели несколько мощнейших карательных операций. Но партизанское движение снова и снова здесь возрождалось. Это героическая страница истории Великой Отечественной войны. То, что сделали наши деды, - подлинный пример настоящего народного единения», - подчеркнул Александр Дрозденко.

Глава области Александр Дрозденко, жители и гости региона возложили цветы к памятнику Партизанской Славы в Луге. Фото: кадр видео.

Над проектом создания партизанского обоза работали профессиональные реконструкторы. Кроме самого обоза они в точности воссоздали костюмы и оружие времен Великой Отечественной войны, в том числе, пулемет и гранаты. Десять извозчиков-конюхов и 15 профессиональных реконструкторов в гражданской одежде и военной форме 40-х годов прошлого века провели подводы по историческому маршруту.

В честь Дня партизанской славы в Луге организовали выставку «Партизанский край», подготовленную при поддержке Новгородской областной общественной организации «Поисковая экспедиция «Долина».