На Украине в корне поменяют принцип вручения повестки мобилизованным

Украинские военнослужащие на позициях под Горловкой. Фото: REUTERS

На днях лидер фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия пообещал украинцам новые волны мобилизации в том случае, если Россия, как пообещал Владимир Путин, перебазирует часть тактических ядерных вооружений для хранения на территорию Белоруссии. Его слова тут же опровергли многие, в том числе, и коллеги по фракции, и, например, представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский. Который заявил, что что ничего такого не потребуется. Многие мужчины в Незалежной вздохнули с облегчением, а зря.

Нет, похоже, что забеги с препятствиями, квесты в лабиринтах и игру в прятки украинцы в большинстве случаев выигрывают с у военкоматчиков, которые, свесив языки на плечи свои и товарищей по команде, носятся по городам и весям с утра и до поздней ночи и даже в ночные клубы заходят не потанцевать, а волей пославшего их президента. Команды военкоматов отлавливают тех, кто бегает, прыгает, прячется хуже, а ведь на фронте нужны именно те, кто является чемпионам по "многоборью уклониста" или, на худой конец, находится где-то недалеко от пьедестала почета. А вот их ни догнать, ни поймать не получается. Облавы не стихают, но мобилизованных все равно не хвататет.

Но, как говорилось в народной мудрости, на всякую хитрую попу, и даже на попу с закоулками, найдется… И, похоже, нашлось. На Украине решили в корне поменять принцип вручения повестки. Если до сих пор ее было необходимо вручать лично в руки, даже с нарушениями, когда чистый бланк заполнялся по изъятым у жертвы документам, и под роспись, то уже в ближайшее время все может измениться при помощи современных гаджетов.

- На уровне комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки мы сейчас рассматриваем вопросы усовершенствования законодательных оснований для вручения повесток, в том числе возможность посылать подлежащим мобилизации мужчинам сообщения о необходимости явиться в центр комплектования (украинский аналог российского военного комиссариата – прим. авт.) с помощью мессенджеров, т.е. посылать повестки онлайн. Сейчас рассматриваем возможность устранения бюрократических проблем, связанных с этим вопросом, - заявил в эфире всеукраинского телемарафона все тот же Вениславский. - Технические возможности убедиться, что повестка была доставлена онлайн, есть.

Как рассказал представитель Зеленского во ВРУ, власть задумалась над этим вопросом еще задолго до начала российской СВО: "Еще до начала боевых действий была почти полностью сформирована база номеров мобильных телефонов мужчин призывного возраста". О том, что это еще одно косвенное доказательство приготовления Киева к конфликту, Вениславский, конечно же, промолчал. Да эти мелочи сейчас никого и не волнует. Зато та старая придумка пригодится сейчас, когда украинцы совсем не пылают желанием идти в окопы убивать и умирать. Что, кстати, тот же Вениславский, пусть и нехотя, но вынужден признать.

- Должны быть откровенными: действительно есть определенные проблемы с мобилизацией, потому что в результате есть очень много внутренне перемещенных лиц, среди которых много мужчин призывного возраста, которые могут быть мобилизованы. Но поскольку они находятся не по месту регистрации и не все стали на военный учет по месту фактического проживания, есть проблемы с призывом, - признался представитель президента в украинском парламенте.

Впрочем, мобилизовать человека чисто физически гаджет сам по себе не поможет. Даже доставленная повестка сама по себе человека в армию не заберет. Такого кандидата все равно надо будет сначала поймать, чтобы потом доставить. И это то самое слабое место, которое позволит чемпионам по прыжкам в сторону и бегу на дальние дистанции все равно пытаться обставить патрули военкоматчиков в забеге, где главный приз победителю жизнь.