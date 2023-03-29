Герои спецоперации «Z» младший сержант Быков поднял ураган на позициях врага

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. С рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в милиции Донецкой и Луганской народных республик дают самую высокую оценку. Они обеспечили срыв атак и предотвратили контрнаступления националистов.

Сами военнослужащие уверены, что у врага нет шанса на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Одна минута решает исход баталии, один час — успех кампании, один день — судьбу империи!», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Мужественные подвиги достовернее слов».

УНИЧТОЖИЛ ЗАСАДУ УСИЛЕННУЮ ТАНКАМИ

Сержант Дмитрий Юрасов

«Группа российских военнослужащих под руководством командира отделения батареи противотанковых управляемых ракет сержанта Юрасова, действуя на БМД, участвовала в атаке огневых позиций вражеских подразделений вблизи одного из населенных пунктов. При подходе к населенному пункту Юрасов обнаружил группу украинских националистов, готовивших засаду. Оценив ситуацию, Дмитрий принял решение – дать бой противнику, несмотря на значительный перевес сил в его пользу. Пользуясь внезапностью, благодаря мужеству и решительности сержанта Дмитрия Юрасова, а также смелым и профессиональным действиям его группы, в ходе боестолкновения было уничтожено до 15 человек живой силы противника и 3 танка. Уничтожение готовящейся засады позволило наступающим подразделениям оперативно продвинуться к населенному пункту и в ходе боя взять его под свой контроль».

ПОДНЯЛ УРАГАН НА ПОЗИЦИЯХ ВРАГА

Младший сержант Никита Быков

«Младший сержант Никита Быков в составе расчета боевой машины реактивной системы залпового огня «Ураган» выполнял задачи по огневой поддержке подразделений российских мотострелков ведущих наступление на позиции украинских националистов. Находясь под массированным минометным обстрелом со стороны противника, расчет младшего сержанта Быкова, продолжал точно поражать цели и умело маневрировать, успешно прикрывая подразделения российских Вооруженных Сил. В результате точных ударов расчета Быкова было уничтожено 3 единицы техники и около 16 человек личного состава противника. Мужественные и самоотверженные действия расчета младшего сержанта Никиты Быкова создали условия для дальнейшего продвижения российских войск вглубь обороны боевиков».

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